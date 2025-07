TNS x Differdange: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Liga Conferência 23/07

TNS x Differdange: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Os times de TNS x Differdange se enfrentam nesse dia 23 de julho, em encontro válido pela qualificação para a Liga Conferência. A bola rola no Park Hall de Oswestry na Inglaterra pelas 15:00 (horário de Brasília).

Os britânicos do TNS ainda cura as mágoas da derrota por 2-1 frente ao Shkendija no acesso à Liga dos Campeões 2025/26, naquele que foi seu último compromisso. Já o Differdange, do Luxemburgo, saiu derrotado diante do Drita por 3-2 pelo acesso à Liga dos Campeões dessa temporada.

TNS x Differdange Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



? Handicap Asiático: TNS -0.5 - odd pagando 1.87 na Esportes da Sorte



⏱️ 1º Tempo: Mais de 0.75 Gols - odd pagando 1.62 na Esportes da Sorte



? Ambas marcam: Não - odd pagando 1.62 na Esportes da Sorte



Cobre uma vitória simples do time da casa, que tem vantagem técnica e joga em seu estádio.

O TNS costuma começar pressionando, e a odd baixa reflete a probabilidade de pelo menos 1 gol nos primeiros 45 minutos.

O Differdange pode ter dificuldades ofensivas fora de casa, enquanto o TNS pode controlar o jogo defensivamente.

TNS x Differdange: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

ℹ️ Jogo: The New Saints x FC Differdange 03 pela UEFA Europa Conference League



? Data: 23 de julho de 2025



? Horário: 15:00 (horário de Brasília)



?️ Local: Estádio Park Hall



? Onde vai passar: Novibet (streaming)



TNS x Differdange: Escalações

Provável escalação do TNS: Nathan Shepperd; Kade Craig, Harrison McGahey, Jack Bodenham, Danny Redmond; Daniel Williams, Rory Holden, Dominic Corness, Jordan Williams; Ben Wilson, Ryan Brobbel.

Provável escalação do Differdange: Felipe; Geoffrey Franzoni, Juan Bedouret, Dylan Lempereur; Kevin d´Anzico, Théo Brusco, Rafa Pinto, Leandro Borges, Bruno Reis, Samir Hadji; Artur Abreu.