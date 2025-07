Timberwolves x Suns NBA Summer League: Onde Assistir, Palpite, 16/07

Odds elevados e muitos mercados Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.100, de 30 de dezembro de 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 4 – Total Suns abaixo de 88.5 – odd 1.85

O Phoenix só passou dos 88 pontos uma vez na Summer League e marcou 76 no último jogo. A dificuldade em pontuar contra defesas bem postadas indica uma boa linha para apostar no under do time.

Combinada Turbinada! Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 5 – Terrence Shannon Jr. acima de 18.5 pontos – odd 1.76

Shannon Jr. soma 68 pontos em 3 jogos, com aproveitamento crescente e papel ofensivo claro no time. Contra uma defesa instável como a do Phoenix, a chance dele passar dos 18 pontos é considerável.