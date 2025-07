Tigres x Juárez: Palpite Com Odds +5, +10 e +15 - Liga MX - 19/07

Prognóstico Tigres x Juárez: Confronto Direto

Últimos 5 jogos



2025/02/26: Tigres 0-1 Juárez (Liga MX)



2025/01/04: Tigres 2-2 Juárez (Amistoso)



2024/09/23: Juárez 0-1 Tigres



2024/02/29: Tigres 1-0 Juárez



2023/07/09: Juárez 1-1 Tigres



Padrões Detectados



7 dos últimos 10 jogos tiveram Menos de 2.5 gols (70%)



Tigres venceu apenas 2 dos últimos 5 confrontos (40%)



Juárez conseguiu resultados positivos em 3 dos últimos 5 (1V, 2E)



Equilíbrio Recente



O domínio histórico do Tigres diminuiu significativamente



Juárez vem conseguindo resultados sólidos contra o Tigres (inclusive vitória como visitante em fev/2025)



Fator Início de Temporada



Tigres ainda não jogou (pode ter desvantagem de ritmo)



Juárez já estreou (empate 1-1, mostrando organização defensiva)



Melhores Apostas com Valor



✅ Juárez +0.5 Asian Handicap (Odd ~1.80)



✅ Menos de 2.5 Gols (Odd 1.73)



⚠️ Evitar apostar na vitória direta do Tigres (odd 1.56 não compensa o risco)

Resultados Prováveis



45% Empate (0-0 ou 1-1)



35% Vitória do Juárez (0-1 ou 1-2)



20% Vitória do Tigres (1-0)



📌 Conclusão

Embora o Tigres seja teoricamente favorito, o histórico recente mostra que o Juárez vem sendo um adversário complicado.

A aposta mais segura seria no Juárez não perder (Chance Dupla X2) ou no Under 2.5 gols, que reflete o padrão defensivo recente deste confronto.

