Tigres UANL
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
Liga MX - Mexico
Puebla
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
Tigres x Puebla: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, 9/8, Campeonato Mexicano

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Tigres x Puebla: palpite para o jogo do Campeonato Mexicano deste sábado (09/08), a partir das 00h00, no Estádio Universitario, em San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no México. Palpites com odds altas +5, +12 e muitas opções distintas de apostas.


Tigres x Puebla: Palpite com odds baixas



  • 🛡️ Palpite: Tigres vence a partida – Odd 1.31

  • ⚡ Palpite: Tigres faz o 1º gol do jogo – Odd 1.31

  • 💰 Palpite: Tigres ou empate (dupla chance) – Odd 1.06

  • 🎯 Palpite: Mais de 1.5 gols – Odd 1.30

  • ⏱️ Palpite: Tigres vence ao intervalo – Odd 1.70


🔎 Palpites mais conservadores, com maiores chances de acerto e retorno menor, ideais para quem quer segurança.


O Tigres chega como franco favorito para vencer, jogando em casa e com um elenco mais qualificado. A vitória simples é uma escolha segura, bem como a opção do time marcar primeiro. A dupla chance cobre um empate eventual, enquanto mais de 1.5 gols e a vitória no intervalo complementam boas escolhas de baixo risco.


Tigres x Puebla: Palpite com odds médias



  • ⚽ Palpite: Mais de 2.5 gols na partida – Odd 1.92

  • 🤝 Palpite: Ambos os times marcam – Odd 2.49

  • 📊 Palpite: Tigres vence e ambos marcam – Odd 3.64

  • ⏲️ Palpite: Gol antes dos 15 minutos – Odd 2.10

  • 🟡 Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 2.00


🔎 Boas opções para retorno equilibrado: odds razoáveis e boas chances de sucesso.


As partidas do Tigres têm apresentado bom número de gols, e o Puebla tem média defensiva fraca. O over 2.5 gols é uma opção viável, assim como o \"ambos marcam\". A aposta combinada na vitória do Tigres e ambos marcam oferece valor elevado. Gol cedo e linha de cartões também trazem valor para apostas moderadas.


Tigres x Puebla: Palpite com odds altas



  • 🔥 Palpite: Tigres vence por 3x1 (placar exato) – Odd 12.57

  • 🎯 Palpite: Gignac marca a qualquer momento – Odd 2.36

  • 💥 Palpite: Tigres vence com handicap -2 – Odd 2.77

  • ⭐ Palpite: Gol de fora da área – Odd 5.50

  • ⏳ Palpite: Tigres vence nos dois tempos – Odd 2.10


🔎 Palpites ousados, com retornos elevados e maior risco, ideais para apostadores experientes.


A força ofensiva do Tigres pode render um placar elástico. O 3x1 está entre os resultados prováveis com excelente odd. O atacante Gignac é referência ofensiva e tem boa chance de marcar. Já o handicap -2 exige vitória por 3 ou mais gols, mas é factível. Outras opções agressivas incluem gol de fora da área e o time vencendo ambos os tempos.


🔥 Super Palpite Tigres x Puebla


Palpite: Tigres vence sem sofrer gols – Odd 1.87


O Puebla tem ataque pouco produtivo e pode passar em branco contra um Tigres bem postado defensivamente. Essa opção oferece boa odd e risco controlado.


Tigres x Puebla: Onde Assistir


O jogo Tigres x Puebla pode passar em plataformas de streaming de casas de apostas como a Superbet ou a Bet365.


📋 Ficha de Jogo Tigres x Puebla



  • ℹ️ Jogo: Tigres x Puebla

  • 📅 Data: 09 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 00h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Universitario, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no México

Tigres UANL x Puebla: Palpite do Dia

Tigres UANL x Puebla: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tigres UANL x Puebla: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Liga MX
Puebla
0 - 0
Tigres UANL
2024 Liga MX
Tigres UANL
1 - 0
Puebla
2024 Leagues Cup
Tigres UANL
2 - 1
Puebla
2023 Liga MX
Puebla
2 - 3
Tigres UANL
2023 Liga MX
Tigres UANL
3 - 0
Puebla

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

