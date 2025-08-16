Tigres x América: Palpite, Odds +5, +18 e Onde Assistir Campeonato Mexicano (16/08)

Confira palpite para Tigres x América, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Tigres e América se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Mexicano neste sábado, dia 16 de agosto, às 22h (horário de Brasília), no Estádio Universitário. O Tigres é o 2º, enquanto o América é o 8º colocado. Tigres x América não terá transmissão com vídeo para o Brasil.

Palpites de Tigres x América: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Tigres e América para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols marcados e sofridos, e chutes a gol, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Tigres - Odd de 2.43 na Stake



⚽ Total de Gols - Acima de 2.5 - Odd de 2.05 na Superbet



⚽ Ambas as Equipes Marcam - Sim - Odd de 1.78 na Betnacional



Palpites Alternativos Tigres x América

Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Tigres x América. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o grande volume ofensivo do Tigres e a tendência de jogos com gols para ambos os lados, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.



⚽ Handicap Asiático: Tigres -1.5 - Odd de 2.50 na Superbet



⚽ Tigres vence e Total de Gols Acima de 3.5 - Odd de 2.60 na Stake



⚽ Total de Escanteios do Tigres - Acima de 5.5 - Odd de 1.90 na Novibet



Palpites de Odds Baixas Tigres x América



⚽ Dupla Chance: Tigres ou Empate - Odd de 1.15 na Esportes da Sorte



⚽ Tigres marca a qualquer momento - Odd de 1.15 na BetNacional



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5: Acima - Odd de 1.25 na Superbet



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Tigres x América



⚽ Resultado no Intervalo/Final do Jogo: Tigres/Tigres - Odd de 2.50 na Stake



⚽ Tigres vence e Ambos Marcam: Sim - Odd de 3.00 na Superbet



⚽ Tigres vence e Total de Gols Acima de 2.5: Sim - Odd de 2.40 na Betnacional



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Tigres x América



⚽ Placar Exato: 3x1 para o Tigres - Odd de 18.75 na Esportes da Sorte



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Empate/Tigres - Odd de 5.88 na Betnacional



⚽ Marcar o 1º Gol - Gignac - Odd de 5.75 na Superbbet



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Tigres x América: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Tigres x América - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Tigres x América - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 16/08/2025

16/08/2025

Horário: 22h (horário de Brasília)

22h (horário de Brasília)

Local: Estádio Universitário, San Nicolás de los Garza (México)

Estádio Universitário, San Nicolás de los Garza (México)

Transmissão: Sem transmissão confirmada para o Brasil



Como Tigres e América Chegam Para o Confronto

O Tigres, 2º colocado na Liga MX, Apertura 2025, tem um ataque muito forte, com uma média de 4.0 gols marcados e 7.7 chutes no gol por jogo. A equipe também tem uma defesa sólida, com 1.0 gol sofrido em média. A média de 2.7 escanteios sugere que o time busca o ataque com frequência. Jogando em casa, o Tigres buscará a vitória para se manter na liderança.

O América, por sua vez, é o 8º colocado, com uma defesa mais sólida, com uma média de 0.8 gols sofridos por jogo. No ataque, a equipe registrou uma média de 1.5 gols marcados e 5.3 chutes no gol, o que indica um volume ofensivo menor que o do Tigres. A média de 6.5 escanteios também sugere que a equipe busca pressionar o adversário. O América terá o desafio de jogar fora de casa e precisará de uma atuação muito sólida para surpreender o Tigres.