Tigre x Huracán: Palpite com Odds Altas +4, +6, Onde Assistir, 08/08, Escalações

Tigre x Huracán: palpite para o jogo do Campeonato Argentino no Estadio José Dellagiovanna, em Victoria, Buenos Aires. Veja os prognósticos com odds altas +5, +7, onde assistir e escalações para a partida de sexta-feira (08/08), às 19h00 (horário de Brasília).

Tigre x Huracán: Palpite com odds baixas

🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:



🛡️ Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.45



⚽ Palpite: Empate anula aposta para Tigre – Odd 1.52

aposta para Tigre – Odd 1.52

🔒 Palpite: Tigre ou empate ( dupla chance ) – Odd 1.30

) – Odd 1.30

🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols – Odd 1.70



⏱️ Palpite: Primeiro tempo com menos de 1.5 gols – Odd 1.48



🔎 Em casa, o Tigre tem feito partidas com baixa produção ofensiva, e o Huracán também não é um time de muitos gols fora. Os mercados de poucos gols e dupla chance oferecem boa segurança para entradas de menor risco.

Tigre x Huracán: Palpite com odds médias

🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado:



🚀 Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 2.10



⚔️ Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 1.95



⚽ Palpite: Ambas equipes marcam – Odd 2.00



📊 Palpite: Tigre vence por 1 gol de diferença – Odd 3.10



🔥 Palpite: Gol após os 75 minutos – Odd 2.50



🔎 Tigre costuma crescer na etapa final jogando em casa, enquanto o Huracán tem tido dificuldades em abrir o placar cedo. O equilíbrio defensivo também sugere empate no primeiro tempo e tendência para jogo truncado, com número alto de cartões.

Tigre x Huracán: Palpite com odds altas

🔎 Apostas de risco elevado com potencial de retorno mais lucrativo:



🎯 Palpite: Placar exato 1x0 Tigre – Odd 6.50



💥 Palpite: Tigre vence e ambas não marcam – Odd 4.00



⭐ Palpite: Total de escanteios acima de 10.5 – Odd 3.80

acima de 10.5 – Odd 3.80

🚀 Palpite: Tigre vence sem sofrer gols – Odd 3.10



⚡ Palpite: Gol de cabeça no jogo – Odd 4.20



🔎 O estilo do Tigre em casa favorece vitórias magras e jogos com bola parada decisiva. Huracán sofre contra times organizados e pode ser vulnerável nos escanteios. Há boas oportunidades para quem aposta em placares exatos e cenários específicos.

🔥 Super Palpite Tigre x Huracán

⭐ Palpite: Tigre não sofre gol – odd 3.10

🔎 Explicação: Tigre tem se mostrado sólido defensivamente, especialmente com a força da torcida. Huracán enfrenta dificuldades ofensivas fora; o instrumento de solidez do mandante combinado a probabilidades razoáveis e oferece boa receita entre risco e valor.

Onde assistir Tigre x Huracán

O jogo Tigre x Huracán terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+. Também pode estar disponível nas plataformas de apostas como a Superbet ou a Bet365 (verifique na aba “streaming” do evento).

Ficha de Jogo Tigre x Huracán