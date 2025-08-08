Assine UOL
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio José Dellagiovanna
Huracan
  • D
  • V
  • D
  • D
  • V
Tigre x Huracán: Palpite com Odds Altas +4, +6, Onde Assistir, 08/08, Escalações

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Tigre x Huracán: palpite para o jogo do Campeonato Argentino no Estadio José Dellagiovanna, em Victoria, Buenos Aires. Veja os prognósticos com odds altas +5, +7, onde assistir e escalações para a partida de sexta-feira (08/08), às 19h00 (horário de Brasília).


Tigre x Huracán: Palpite com odds baixas


🔎 Palpites mais conservadores, com menores riscos e menor retorno esperado:



  • 🛡️ Palpite: Menos de 3.5 gols – Odd 1.45

  • ⚽ Palpite: Empate anula aposta para Tigre – Odd 1.52

  • 🔒 Palpite: Tigre ou empate (dupla chance) – Odd 1.30

  • 🎯 Palpite: Menos de 2.5 gols – Odd 1.70

  • ⏱️ Palpite: Primeiro tempo com menos de 1.5 gols – Odd 1.48


🔎 Em casa, o Tigre tem feito partidas com baixa produção ofensiva, e o Huracán também não é um time de muitos gols fora. Os mercados de poucos gols e dupla chance oferecem boa segurança para entradas de menor risco.


Tigre x Huracán: Palpite com odds médias


🔎 Apostas com risco moderado e retorno equilibrado:



  • 🚀 Palpite: Empate no 1º tempo – Odd 2.10

  • ⚔️ Palpite: Mais de 4.5 cartões – Odd 1.95

  • ⚽ Palpite: Ambas equipes marcam – Odd 2.00

  • 📊 Palpite: Tigre vence por 1 gol de diferença – Odd 3.10

  • 🔥 Palpite: Gol após os 75 minutos – Odd 2.50


🔎 Tigre costuma crescer na etapa final jogando em casa, enquanto o Huracán tem tido dificuldades em abrir o placar cedo. O equilíbrio defensivo também sugere empate no primeiro tempo e tendência para jogo truncado, com número alto de cartões.


Tigre x Huracán: Palpite com odds altas


🔎 Apostas de risco elevado com potencial de retorno mais lucrativo:



  • 🎯 Palpite: Placar exato 1x0 Tigre – Odd 6.50

  • 💥 Palpite: Tigre vence e ambas não marcam – Odd 4.00

  • ⭐ Palpite: Total de escanteios acima de 10.5 – Odd 3.80

  • 🚀 Palpite: Tigre vence sem sofrer gols – Odd 3.10

  • ⚡ Palpite: Gol de cabeça no jogo – Odd 4.20


🔎 O estilo do Tigre em casa favorece vitórias magras e jogos com bola parada decisiva. Huracán sofre contra times organizados e pode ser vulnerável nos escanteios. Há boas oportunidades para quem aposta em placares exatos e cenários específicos.


🔥 Super Palpite Tigre x Huracán


⭐ Palpite: Tigre não sofre gol – odd 3.10


🔎 Explicação: Tigre tem se mostrado sólido defensivamente, especialmente com a força da torcida. Huracán enfrenta dificuldades ofensivas fora; o instrumento de solidez do mandante combinado a probabilidades razoáveis e oferece boa receita entre risco e valor.


Onde assistir Tigre x Huracán


O jogo Tigre x Huracán terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+. Também pode estar disponível nas plataformas de apostas como a Superbet ou a Bet365 (verifique na aba “streaming” do evento).


Ficha de Jogo Tigre x Huracán



  • ℹ️ Jogo: Tigre x Huracán

  • 📅 Data: Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Estadio José Dellagiovanna, em Victoria, Buenos Aires

  • 🏆 Competição: Campeonato Argentino

Tigre x Huracan: Palpite do Dia

Tigre x Huracan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tigre x Huracan: Confrontos Diretos

3 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Huracan
2 - 0
Tigre
2024 Liga Profesional Argentina
Huracan
0 - 2
Tigre
2023 Liga Profesional Argentina
Tigre
1 - 0
Huracan
2022 Liga Profesional Argentina
Tigre
1 - 1
Huracan
2022 Liga Profesional Argentina
Tigre
2 - 1
Huracan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tigre
Empate
Huracan

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

