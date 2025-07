Tigre x Argentinos Juniors: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Argentina 20/07

Tigre x Argentinos Juniors: Confira palpites para o jogo pela Liga Argentina, que se joga neste domingo, dia 20/07. Saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

A partida entre Tigre e Argentinos Juniors, válida pela Liga Profissional da Argentina, promete ser equilibrada e com poucos gols, de acordo com as odds do mercado.

O favoritismo leve do Argentinos Juniors fora de casa (odd 2.23 contra 3.22 do Tigre) indica uma expectativa de jogo truncado, onde a solidez defensiva pode se sobressair ao brilho ofensivo.

As casas de apostas também acreditam em um placar magro. O mercado de menos de 1.5 gols paga 2.10, enquanto mais de 1.5 paga apenas 1.55. Isso reflete um cenário de poucas finalizações e muito estudo entre as equipes.

Para quem aposta, o jogo oferece boas oportunidades tanto para apostas de segurança quanto para boas zebras com odds altas. Veja abaixo os melhores palpites para o Tigre x Argentinos Juniors.

Tigre x Argentinos Juniors: Palpite Pela Liga Argentina



Empate ou Argentinos Juniors - Odd: 1.30 ( Alfabet )

🔒 Uma aposta segura com alta probabilidade de acerto, já que o Tigre não vence há vários jogos.

Menos de 2.5 gols no jogo - não disponível diretamente, mas implícito via 0-1 gols com odds a 2.16 e 2-3 gols a 2.02 ( Esportes da Sorte )

🔕 O jogo promete ser truncado e com placar apertado, ideal para apostas em poucos gols.

Ambas não marcam - 1º tempo - Odd 1.10 (Superbet)

🚫 Considerando o histórico defensivo das equipes e o equilíbrio esperado, é improvável que os dois marquem logo na primeira metade.



*As odds foram coletadas às 10h47 de sexta-feira. Lembre que as casas de apostas podem alterar as odds sem aviso prévio.

Tigre x Argentinos Juniors: Palpites de Odds Altas



🧊 Empate/Empate (intervalo/final) - Odd 3.73

Uma aposta interessante se você espera um jogo com pouca emoção e empate do início ao fim.

🎯 Resultado exato 0:1 - Odd 4.82

Uma vitória mínima do Argentinos Juniors fora de casa é bastante plausível.

⚔️ Ambas marcam no 2º tempo - NÃO - Odd 1.13 (sim = 4.26)

A odd alta para “sim” indica grande chance de não termos ambos marcando no segundo tempo.

⚡ Argentinos Juniors marca nos dois tempos - Sim - Odd 4.16

Se quiser arriscar, essa é uma boa pedida contra a tendência defensiva da partida.



Dica Final

Com odds equilibradas e um cenário de jogo duro, este confronto é ideal para apostar com cautela em mercados de poucos gols, empates e desempenho modesto das equipes.

Se quiser arriscar, foque em resultados exatos com placares baixos ou apostas em tempos específicos.

Tigre x Argentinos: Onde Assistir

O jogo Tigre x Argentinos pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo