Oklahoma City x New Orleans : Onde Assistir e Palpite - Summer League NBA

A diferença entre os dois times é clara: o Oklahoma tem a melhor defesa do torneio, enquanto o New Orleans aparece entre as piores defesas. Isso cria um contraste relevante e que impacta diretamente o mercado de apostas, especialmente em linhas de handicap, totais de pontos e resultados parciais.

Jovens talentos para acompanhar em Thunders x Pelicans

Oklahoma aposta no armador Keyontae Johnson e no ala KJ Williams, dois nomes com forte presença ofensiva e boa leitura de jogo. Johnson, em especial, tem mostrado maturidade na condução das jogadas.

No lado do New Orleans Pelicans, os olhos estão voltados para Jordan Brown, pivô com bom jogo de costas para a cesta, e para Trey Jemison, que tenta se firmar na rotação. Ambos ainda oscilam bastante, mas têm potencial.

Jogo Responsável

Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção da partida, não comprometer sua saúde financeira. Defina limites e, se necessário, busque ajuda especializada.