Thunder x 76ers: Palpite, Onde Assistir - NBA Summer League 2025 - 07/07

O Thunder perdeu para o Memphis Grizzlies por 92 a 80 após queda de desempenho no segundo tempo. Já os 76ers foram superados pelo Utah Jazz em um duelo equilibrado por 93 a 89, mesmo com grande atuação do calouro VJ Edgecombe. O jogo promete ser parelho, o que abre boas oportunidades de aposta nas linhas de totais e handicaps curtos.

Thunder x 76ers: Palpites da NBA Summer League

Palpite 1 – Total pontos acima de 170.5 – odd 1.73

Ambas as equipes mostraram bom volume ofensivo na estreia, com 89 e 80 pontos mesmo em derrotas. A defesa instável de OKC no segundo tempo e a agressividade dos calouros do Sixers indicam ritmo alto novamente.