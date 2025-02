The Strongest x Bahia Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora, - Libertadores 18/02

🎯 Menos de 11.5 escanteios - Odd de 1.57 na bet365 (médio risco)

Jogos eliminatórios tendem a ser bons para apostar em escanteios. Afinal, ambos os times vão para cima para tentar ganhar, o que gera mais ataques e cantos. No entanto, este jogo será realizado em La Paz, na altitude, o que diminui naturalmente o ritmo dos jogadores visitantes.

Assim, considerando também o estilo de jogo de mais posse de bola do Bahia, acreditamos que os brasileiros vão segurar um pouco o pé e não terão tantos escanteios. Some isso ao fato de que a maioria dos jogos recentes do The Strongest teve menos de 10.5 escanteios e chegamos ao nosso palpite.

🎯 Bahia com mais de 0 gols - odd de 1.66 na bet365 (médio risco)

O The Strongest não perde para brasileiros jogando como mandante há 11 anos (total de 9 jogos no período). Por isso, apostar no Resultado Final de vitória do Bahia é bastante arriscado.