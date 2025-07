The New Saints x Shkendija: Palpite, Onde Assistir, Liga dos Campeões - 08/07

The New Saints x Shkendija: confira palpites para o jogo no Park Hall Stadium, em, no dia 08 de julho de 2025, às 15:00. O jogo é válido pela fase de classificação para a Liga dos Campeões da Europa.

The New Saints x Shkendija - Palpites - Liga dos Campeões



⚽ Ambas Equipas Marcam: Sim



⚽ Resultado Final: Vitória do Shkendija



⚽ Mais de 2.5 gols



⚽ Handicap Asiático - The New Saints +1.0



⚽ Total de Escanteios: Mais de 10



Usamos estatísticas e consultamos mercados das casas de apostas para criar esses palpites.

Dicas: Sempre procure mercados alternativos, como handicaps, escanteios, marcadores ou cartões, onde é possível encontrar boas oportunidades e odds interessantes.

The New Saints x Shkendija - Onde Assistir - Liga dos Campeões

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.