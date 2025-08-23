Assine UOL
Telstar
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
Eredivisie - Netherlands
711 Stadion
FC Volendam
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.75
2
2.88
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.82
2
2.84
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.35
x
3.65
2
2.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.34
x
3.7
2
2.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.25
x
3.75
2
2.95
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 14:30

Telstar x Volendam: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Telstar x Volendam: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Telstar e Volendam se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga Holandesa 2025. A bola rola às 16:00 (horário de Brasília), no 711 Stadion, em Velsen-Zuid, em confronto que promete equilíbrio entre equipes que lutam por objetivos semelhantes na temporada.


O Telstar tenta aproveitar o fator casa para buscar vantagem, enquanto o Volendam chega com a expectativa de arrancar pontos fora e subir na tabela.


Telstar x Volendam Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Para este jogo da Eredivisie, destacamos três mercados que podem fazer sentido pelo equilíbrio esperado:




  • Dupla Chance: Volendam ou Empate (X2)




  • Ambas equipes marcam (sim)




  • Mais de 2.5 gols na partida




Essas opções refletem o perfil ofensivo da liga holandesa e a proximidade técnica entre os dois clubes.


Dupla Chance: Volendam ou Empate (X2)


Mesmo fora de casa, o Volendam tende a oferecer resistência. O mercado de dupla chance (X2) cobre tanto a vitória da equipe visitante quanto o empate, protegendo contra o equilíbrio do confronto.


Ambas equipes marcam (sim)


A expectativa é de um jogo aberto, com os dois times explorando bem as transições. O Telstar deve pressionar em casa, mas o Volendam tem qualidade para responder.


Assim, o mercado de ambas equipes marcam é uma boa alternativa para esse duelo.


Mais de 2.5 gols na partida


Jogos da Eredivisie geralmente apresentam alta média de gols, e esse cenário pode se repetir aqui. A necessidade de vitória de ambos os lados aumenta as chances de um confronto movimentado.


O mercado de mais de 2.5 gols se encaixa bem nesse contexto.


Telstar x Volendam: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Telstar x Volendam pela Liga Holandesa

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: 711 Stadion, Velsen-Zuid, Holanda 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Telstar x Volendam: Escalações prováveis


Telstar: Ronald Koeman Jr.; Devon Koswal, Guus Offerhaus, Danny Bakker, Tyrese Noslin; Nils Rossen, Tyrone Owusu, Jeff Hardeveld, Soufiane Hetli; Milan Zonneveld, Patrick Brouwer.


Volendam: Kayne van Oevelen; Deron Payne, Mawouna Amevor, Xavier Mbuyamba, Yannick Leliendal; Nordin Bukala, Gibson Yah, Aurelio Oehlers, Robert Muhren; Ozan Kokcu, Henk Veerman.

Ver mais Ver menos

Telstar x FC Volendam: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.75
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Kayserispor - Galatasaray
2
1.33
Real Sociedad - Espanyol
1
1.82
Sassuolo - Napoli
2
1.65
Múltipla
3.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.88
Apostar agora

Telstar x FC Volendam: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Telstar x FC Volendam: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2024 Eerste Divisie
FC Volendam
3 - 0
Telstar
2024 Eerste Divisie
Telstar
2 - 2
FC Volendam
2021 Eerste Divisie
FC Volendam
2 - 1
Telstar
2021 Eerste Divisie
Telstar
1 - 5
FC Volendam
2020 Eerste Divisie
FC Volendam
2 - 0
Telstar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Telstar
Empate
FC Volendam

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

FC St. Pauli
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Borussia Dortmund
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Borussia Dortmund Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Coritiba
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D
-
remo
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Coritiba Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Dender
  • D
  • D
  • E
  • E
  • D
-
OH Leuven
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Mirandes
  • D
  • E
  • D
  • D
  • D
-
Huesca
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
FK Kukesi
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Apolonia Fier
  • E
  • E
  • E
  • V
  • V

FK Kukesi Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gazişehir Gaziantep
  • D
  • D
  • V
  • E
  • E
-
Genclerbirligi
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Gazişehir Gaziantep Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Mallorca
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Celta Vigo
  • D
  • V
  • D
  • D
  • D

Celta Vigo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vasco DA Gama
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Corinthians
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Vasco DA Gama Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte