Telstar x Volendam: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Holandesa, 23/08
Telstar x Volendam: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Telstar e Volendam se enfrentam neste sábado, 23/08, pela Liga Holandesa 2025. A bola rola às 16:00 (horário de Brasília), no 711 Stadion, em Velsen-Zuid, em confronto que promete equilíbrio entre equipes que lutam por objetivos semelhantes na temporada.
O Telstar tenta aproveitar o fator casa para buscar vantagem, enquanto o Volendam chega com a expectativa de arrancar pontos fora e subir na tabela.
Telstar x Volendam Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Para este jogo da Eredivisie, destacamos três mercados que podem fazer sentido pelo equilíbrio esperado:
Dupla Chance: Volendam ou Empate (X2)
Ambas equipes marcam (sim)
Mais de 2.5 gols na partida
Essas opções refletem o perfil ofensivo da liga holandesa e a proximidade técnica entre os dois clubes.
Dupla Chance: Volendam ou Empate (X2)
Mesmo fora de casa, o Volendam tende a oferecer resistência. O mercado de dupla chance (X2) cobre tanto a vitória da equipe visitante quanto o empate, protegendo contra o equilíbrio do confronto.
Ambas equipes marcam (sim)
A expectativa é de um jogo aberto, com os dois times explorando bem as transições. O Telstar deve pressionar em casa, mas o Volendam tem qualidade para responder.
Assim, o mercado de ambas equipes marcam é uma boa alternativa para esse duelo.
Mais de 2.5 gols na partida
Jogos da Eredivisie geralmente apresentam alta média de gols, e esse cenário pode se repetir aqui. A necessidade de vitória de ambos os lados aumenta as chances de um confronto movimentado.
O mercado de mais de 2.5 gols se encaixa bem nesse contexto.
Telstar x Volendam: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Telstar x Volendam pela Liga Holandesa
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: 711 Stadion, Velsen-Zuid, Holanda
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Telstar x Volendam: Escalações prováveis
Telstar: Ronald Koeman Jr.; Devon Koswal, Guus Offerhaus, Danny Bakker, Tyrese Noslin; Nils Rossen, Tyrone Owusu, Jeff Hardeveld, Soufiane Hetli; Milan Zonneveld, Patrick Brouwer.
Volendam: Kayne van Oevelen; Deron Payne, Mawouna Amevor, Xavier Mbuyamba, Yannick Leliendal; Nordin Bukala, Gibson Yah, Aurelio Oehlers, Robert Muhren; Ozan Kokcu, Henk Veerman.
Telstar x FC Volendam: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Telstar x FC Volendam: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Telstar x FC Volendam: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
