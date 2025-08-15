Telstar x PEC Zwolle: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Escalações, Eredivisie

Telstar x Zwolle: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam na 2ª rodada da Eredivisie, nesta sexta-feira (15/08), às 15h (horário de Brasília), no BUKO stadium, em Velsen-Zuid. A partida terá transmissão pela ESPN.

O Telstar vive um momento histórico ao retornar à Eredivisie após 47 anos, mas a tarefa de se manter na elite holandesa será um enorme desafio. Já o Zwolle tem a ambição de se manter na primeira divisão e consolidar sua posição na tabela. Ambas as equipes estrearam com derrota na competição.

Telstar x Zwolle Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.58



🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.71



🎯 Palpite: Resultado Final - FC Zwolle - odd 2.45



A gente viu que o Zwolle tem um elenco mais equilibrado e, apesar de não ter vencido na primeira rodada, é um dos times com mais vitórias nos últimos dez jogos. Por isso, o palpite de Resultado Final para o Zwolle é uma boa pedida para quem busca mais segurança. A aposta em gols é a nossa favorita, porque os últimos jogos dos dois times têm sido marcados por muitos gols. O Telstar, por exemplo, teve 50% de seus jogos com mais de 2.5 gols. Já o Zwolle, apesar de ter menos jogos com mais de 2.5 gols globalmente, teve 80% dos seus últimos jogos fora de casa com mais de 2.5 gols.

Palpites Alternativos Telstar x Zwolle



🎯 Palpite: FC Zwolle - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 4.92



🎯 Palpite: Handicap Asiático - SC Telstar (+0.5) - odd 1.47



🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final - FC Zwolle Gol e FC Zwolle - odd 3.01



Os palpites alternativos focam nas dificuldades do Telstar em se adaptar à nova competição, mesmo jogando em casa. O Zwolle tem um elenco mais forte e pode aproveitar a oportunidade de vencer sem levar gols. O palpite de Primeiro Gol e Resultado Final para o Zwolle também faz sentido, já que o time tem a chance de abrir o placar e vencer a partida. Já o palpite de handicap asiático para o Telstar (+0.5) é uma forma de proteger a sua aposta em caso de um empate.

💰 Telstar x Zwolle: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - SC Telstar Ou Empate - odd 1.41



• 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.58



• 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.71



⚖️ Telstar x Zwolle: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: Resultado Final - SC Telstar - odd 2.53



• 🟢 Palpite: Handicap Asiático - FC Zwolle (-0.5) - odd 2.58



• 🟡 Palpite: FC Zwolle Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 3.47



🚀 Telstar x Zwolle: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato - 1:1 - odd 5.93



• 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo - Empate / Empate - odd 5.36



• 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - FC Zwolle E Não - odd 5.02



Telstar x Zwolle: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Telstar e Zwolle se encontram na 2ª rodada da Eredivisie, a principal divisão da Holanda. O jogo será disputado no BUKO stadium, casa do Telstar, e a torcida deve ser um fator importante para o time da casa. A partida marca um confronto direto entre duas equipes que perderam na estreia e buscam a primeira vitória na competição. Ambas buscam a classificação para a próxima fase.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: Telstar x Zwolle - Eredivisie



• 📅 Data: 15/08/2025



• ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)



• 🏟️ Local: BUKO stadium, Velsen-Zuid



• 📺 Transmissão: ESPN



Como Telstar e Zwolle Chegam Para o Confronto

O Telstar, do técnico Anthony Correia, tem o enorme desafio de se manter na Eredivisie, a primeira divisão da Holanda, após 47 anos. O time não teve um bom começo na temporada 2025/2026, com uma derrota por 2 a 0 para o Ajax na primeira rodada. Com o resultado, o Telstar ocupa a 14ª posição na tabela e ainda não somou pontos.

O PEC Zwolle, do técnico Dick Schreuder, também teve um início de temporada complicado. A equipe estreou com derrota para o FC Utrecht por 2 a 0 na primeira rodada, em um resultado que os deixou na 16ª posição na zona de playoffs de rebaixamento. Apesar do resultado, o time mostrou bons momentos e tenta se recuperar rapidamente para não ficar para trás na tabela.