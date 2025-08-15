Assine UOL
Telstar x PEC Zwolle: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Escalações, Eredivisie

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Telstar x Zwolle: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo. As equipes se enfrentam na 2ª rodada da Eredivisie, nesta sexta-feira (15/08), às 15h (horário de Brasília), no BUKO stadium, em Velsen-Zuid. A partida terá transmissão pela ESPN.


O Telstar vive um momento histórico ao retornar à Eredivisie após 47 anos, mas a tarefa de se manter na elite holandesa será um enorme desafio. Já o Zwolle tem a ambição de se manter na primeira divisão e consolidar sua posição na tabela. Ambas as equipes estrearam com derrota na competição.


Telstar x Zwolle Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam - Sim - odd 1.58

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.71

  • 🎯 Palpite: Resultado Final - FC Zwolle - odd 2.45


A gente viu que o Zwolle tem um elenco mais equilibrado e, apesar de não ter vencido na primeira rodada, é um dos times com mais vitórias nos últimos dez jogos. Por isso, o palpite de Resultado Final para o Zwolle é uma boa pedida para quem busca mais segurança. A aposta em gols é a nossa favorita, porque os últimos jogos dos dois times têm sido marcados por muitos gols. O Telstar, por exemplo, teve 50% de seus jogos com mais de 2.5 gols. Já o Zwolle, apesar de ter menos jogos com mais de 2.5 gols globalmente, teve 80% dos seus últimos jogos fora de casa com mais de 2.5 gols.


Palpites Alternativos Telstar x Zwolle



  • 🎯 Palpite: FC Zwolle - Vence Sem Sofrer Gols - Sim - odd 4.92

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático - SC Telstar (+0.5) - odd 1.47

  • 🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final - FC Zwolle Gol e FC Zwolle - odd 3.01


Os palpites alternativos focam nas dificuldades do Telstar em se adaptar à nova competição, mesmo jogando em casa. O Zwolle tem um elenco mais forte e pode aproveitar a oportunidade de vencer sem levar gols. O palpite de Primeiro Gol e Resultado Final para o Zwolle também faz sentido, já que o time tem a chance de abrir o placar e vencer a partida. Já o palpite de handicap asiático para o Telstar (+0.5) é uma forma de proteger a sua aposta em caso de um empate.


💰 Telstar x Zwolle: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: Dupla Hipótese - SC Telstar Ou Empate - odd 1.41

  • • 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.58

  • • 🟡 Palpite: Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 1.71


⚖️ Telstar x Zwolle: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final - SC Telstar - odd 2.53

  • • 🟢 Palpite: Handicap Asiático - FC Zwolle (-0.5) - odd 2.58

  • • 🟡 Palpite: FC Zwolle Para Marcar Em Ambos Os Tempos - Sim - odd 3.47


🚀 Telstar x Zwolle: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Placar Exato - 1:1 - odd 5.93

  • • 🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo - Empate / Empate - odd 5.36

  • • 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam - FC Zwolle E Não - odd 5.02


Telstar x Zwolle: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Telstar e Zwolle se encontram na 2ª rodada da Eredivisie, a principal divisão da Holanda. O jogo será disputado no BUKO stadium, casa do Telstar, e a torcida deve ser um fator importante para o time da casa. A partida marca um confronto direto entre duas equipes que perderam na estreia e buscam a primeira vitória na competição. Ambas buscam a classificação para a próxima fase.


📋 Informações Completas da Partida



  • • ⚽ Confronto: Telstar x Zwolle - Eredivisie

  • • 📅 Data: 15/08/2025

  • • ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)

  • • 🏟️ Local: BUKO stadium, Velsen-Zuid

  • • 📺 Transmissão: ESPN


Como Telstar e Zwolle Chegam Para o Confronto


O Telstar, do técnico Anthony Correia, tem o enorme desafio de se manter na Eredivisie, a primeira divisão da Holanda, após 47 anos. O time não teve um bom começo na temporada 2025/2026, com uma derrota por 2 a 0 para o Ajax na primeira rodada. Com o resultado, o Telstar ocupa a 14ª posição na tabela e ainda não somou pontos.


O PEC Zwolle, do técnico Dick Schreuder, também teve um início de temporada complicado. A equipe estreou com derrota para o FC Utrecht por 2 a 0 na primeira rodada, em um resultado que os deixou na 16ª posição na zona de playoffs de rebaixamento. Apesar do resultado, o time mostrou bons momentos e tenta se recuperar rapidamente para não ficar para trás na tabela.

Telstar x PEC Zwolle: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Telstar x PEC Zwolle: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2022 Eerste Divisie
PEC Zwolle
2 - 0
Telstar
2022 Eerste Divisie
Telstar
0 - 5
PEC Zwolle

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Telstar
Empate
PEC Zwolle

Jogo Responsável


A gente sabe que a emoção do futebol aumenta muito com as apostas esportivas, e que elas podem ser uma forma divertida de se envolver com o jogo. Contudo, é fundamental que a gente lembre que apostar é entretenimento e nunca uma fonte de renda extra. Por isso, é super importante que você jogue com responsabilidade. A gente sugere que você estabeleça um limite de gastos para o seu dinheiro e para o seu tempo. Apostar é para maiores de 18 anos. Se precisar de ajuda, acesse a página de Jogo Responsável.

