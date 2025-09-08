Assine UOL
Tanzania
World Cup - Qualification Africa
Niger
Tanzânia x Níger, Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Tanzânia x Níger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Tanzânia x Níger jogam nesta terça 09/09 em partida válida para qualificação africana para a Copa do Mundo. O duelo arranca às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Amaan, Zanzibar City, Tanzânia e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do FIFA+.


Será um confronto de equilíbrio, com a Tanzânia tentando se consolidar entre os primeiros e o Níger buscando encurtar a distância e ganhar fôlego na tabela.


Tanzânia x Níger Palpite: 3 Opções para Você Apostar



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.62)

  • 🎯 Empate (3.47)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-0 (4.89)


🚀 Tanzânia x Níger Palpite Odds Médias



  • 🎯 Tanzânia total de gols - Mais de 1.5: 2.05

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.29

  • 🎯 Empate: 3.47


🚀 Tanzânia x Níger Palpite Odds Altas



  • 🎯 Vitória do Níger: 4.99

  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.78

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Níger: 9.99


Tanzânia x Níger: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir e as informações completas da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

  • Horário: 10h00 (horário de Brasília)

  • Competição: Qualificação Copa Mundo

  • Local: Estádio Amaan, Zanzibar City, Tanzânia

  • Transmissão: FIFA+


Tanzânia x Níger: Escalações prováveis


Tanzânia: Yakoub Suleiman; Shomari Kapombe, Ibrahim Hamad, Dickson Job, Mohamed Hussein; Novatus Dismas, Mudathiri Yahya, Clement Mzize, Feisal Salum, Denis Kibu, Simon Msuva.


Níger: Mahamadou Tanja; Aboubacar Camara, Oumar Sako, Philippe Boueye, Rahim Alhassane; Ali Mohamed, Mahamadou Sabo, Youssouf Oumarou, Victorien Adebayor; Daniel Sosah, Abdoul-Latif.


Como Tanzânia e Níger Chegam Para o Confronto


No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, a Tanzânia enfrenta o Níger em um duelo direto pela classificação no Grupo E.


A Tanzânia chega bem posicionada, ocupando a 2ª colocação com 10 pontos em 5 jogos. A equipe soma 3 vitórias e 2 derrotas, com um ataque que marcou 5 gols e uma defesa relativamente sólida, sofrendo 4 gols, o que resulta numa média de 1 gol por jogo.


O Níger, por sua vez, aparece na 4ª posição, com 6 pontos em 5 partidas.


O time conquistou 2 vitórias, mas também sofreu 3 derrotas, apresentando um ataque levemente mais produtivo, com 6 gols marcados, mas uma defesa mais vulnerável, já que sofreu 9 gols. A média ofensiva da seleção é de 1,20 gol por jogo.

Tanzania x Niger: Palpite do Dia

Empate

Empate
Superbet logo
3.35
Tanzania x Niger: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tanzania x Niger: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Niger
0 - 1
Tanzania
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Tanzania
1 - 0
Niger
2023 Africa Cup of Nations - Qualification
Niger
1 - 1
Tanzania

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

