Tanzânia x Níger, Palpite, Odds +9, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 09/09

Tanzânia x Níger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Tanzânia x Níger jogam nesta terça 09/09 em partida válida para qualificação africana para a Copa do Mundo. O duelo arranca às 10h00 (horário de Brasília) no Estádio Amaan, Zanzibar City, Tanzânia e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do FIFA+.

Será um confronto de equilíbrio, com a Tanzânia tentando se consolidar entre os primeiros e o Níger buscando encurtar a distância e ganhar fôlego na tabela.

Tanzânia x Níger Palpite: 3 Opções para Você Apostar



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não (1.62)



🎯 Empate (3.47)



🎯 Resultado Exato: 1-0 (4.89)



🚀 Tanzânia x Níger Palpite Odds Médias



🎯 Tanzânia total de gols - Mais de 1.5: 2.05

2.05

🎯 Total de Gols - Mais de 2.5: 2.29

2.29

🎯 Empate: 3.47



🚀 Tanzânia x Níger Palpite Odds Altas



🎯 Vitória do Níger: 4.99

4.99

🎯 Resultado Exato: 0-0: 6.78

6.78

🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Níger: 9.99



Tanzânia x Níger: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir e as informações completas da partida.

📋 Informações Completas da Partida



Data: Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Horário: 10h00 (horário de Brasília)

10h00 (horário de Brasília)

Competição: Qualificação Copa Mundo

Qualificação Copa Mundo

Local: Estádio Amaan, Zanzibar City, Tanzânia

Estádio Amaan, Zanzibar City, Tanzânia

Transmissão: FIFA+



Tanzânia x Níger: Escalações prováveis

Tanzânia: Yakoub Suleiman; Shomari Kapombe, Ibrahim Hamad, Dickson Job, Mohamed Hussein; Novatus Dismas, Mudathiri Yahya, Clement Mzize, Feisal Salum, Denis Kibu, Simon Msuva.

Níger: Mahamadou Tanja; Aboubacar Camara, Oumar Sako, Philippe Boueye, Rahim Alhassane; Ali Mohamed, Mahamadou Sabo, Youssouf Oumarou, Victorien Adebayor; Daniel Sosah, Abdoul-Latif.

Como Tanzânia e Níger Chegam Para o Confronto

No apuramento africano para a Copa do Mundo de 2026, a Tanzânia enfrenta o Níger em um duelo direto pela classificação no Grupo E.

A Tanzânia chega bem posicionada, ocupando a 2ª colocação com 10 pontos em 5 jogos. A equipe soma 3 vitórias e 2 derrotas, com um ataque que marcou 5 gols e uma defesa relativamente sólida, sofrendo 4 gols, o que resulta numa média de 1 gol por jogo.

O Níger, por sua vez, aparece na 4ª posição, com 6 pontos em 5 partidas.

O time conquistou 2 vitórias, mas também sofreu 3 derrotas, apresentando um ataque levemente mais produtivo, com 6 gols marcados, mas uma defesa mais vulnerável, já que sofreu 9 gols. A média ofensiva da seleção é de 1,20 gol por jogo.