Tanzania
African Nations Championship - World Wide
Benjamin Mkapa National Stadium
Morocco
Tanzânia x Marrocos: Palpite, Odds +17, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 22/08

Publicado
22.08.2025
Atualizado em
22.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Tanzânia x Marrocos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Tanzânia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 14:00 (horário de Brasília), no Benjamin Mkapa National Stadium, em Dar es Salaam.


Este duelo coloca frente a frente um azarão e um dos favoritos da competição.


A Tanzânia aposta no apoio da torcida para tentar surpreender, enquanto o Marrocos chega com grande favoritismo, embalado pelo elenco mais forte e a tradição no torneio continental.


Tanzânia x Marrocos Palpite do Dia


🔥 Resultado Correto: Marrocos vence 3 a 0, odd pagando 17.00 na Bet365 🔥


Apostar um palpite de Resultado Correto no Marrocos a vencer por 2 a 0, tem odd pagando 8.00 na Bet365. 


Esse é um palpite interessante, porque o Marrocos tem tradição no futebol da África e, apesar de Tanzânia jogar em casa, Marrocos é favorito.


Tanzânia x Marrocos Palpites Alternativos




  • Resultado Final: Marrocos vence




  • Mais de 2.5 gols na partida




  • Marrocos vence sem sofrer gols




Essas opções combinam o favoritismo marroquino com o estilo de jogo mais ofensivo da equipe.


Resultado Final: Marrocos vence


O Marrocos chega como uma das seleções mais fortes do continente, com elenco competitivo e jogadores experientes em grandes ligas. Contra a Tanzânia, a tendência é que domine a posse de bola e crie mais oportunidades.


O fator casa pode ajudar a Tanzânia, mas a diferença técnica deve prevalecer. Por isso, a vitória marroquina é o palpite mais seguro para o resultado final.


Mais de 2.5 gols na partida


O Marrocos costuma adotar postura ofensiva, mesmo fora de casa, e tem elenco capaz de construir placar elástico. A Tanzânia, por sua vez, pode explorar contra-ataques e bolas paradas para tentar surpreender.


Esse cenário deixa o mercado de mais de 2.5 gols como boa alternativa, já que os visitantes podem marcar várias vezes.


Marrocos vence sem sofrer gols


Além do ataque consistente, o Marrocos também apresenta solidez defensiva. Contra uma seleção que tem menos poder ofensivo, é provável que consiga controlar bem as ações e vencer sem ser vazado.


Tanzânia x Marrocos: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Tanzânia x Marrocos pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 22 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National Stadium, Tanzânia

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Tanzânia x Marrocos: Escalações prováveis


Tanzânia: Yakoub Suleiman; Pascal Msindo, Lusajo Mwaikenda, Ibrahim Hamad, Dickson Job; Shekhani Khamis, Yusuph Kagoma, Feisal Salum, Ahmed Pipino; Ibrahim Ahmada, Abdul Suleiman.


Marrocos: Mehdi Harrar; Bouchaib Arrassi, Anas Bach, Marouane Louadni, Sabir Bougrine; Youssef Belammari, Imad Riahi, Mohamed Hrimat, Mohamed Boulacsout; Youssef Mehri, Oussama Lamlaoui.


Tanzânia x Marrocos: Como chegam os times


Tanzânia



  • 18 jogos disputados

  • 8 vitórias (44%)

  • 🤝 3 empates (17%)

  • 7 derrotas (39%)

  • 13 golos marcados (média de 0,72 por jogo)

  • 🥅 13 golos sofridos (média de 0,72 por jogo)


Marrocos



  • 12 jogos disputados

  • 11 vitórias (92%)

  • 🤝 0 empates (0%)

  • 1 derrota (8%)

  • 37 golos marcados (média de 3,08 por jogo)

  • 🥅 5 golos sofridos (média de 0,42 por jogo)


Tanzânia x Marrocos: Retrospecto dos últimos jogos


O histórico entre os dois times conta que existiram 7 jogos entre as duas equipes, com 6 vitórias do Marrocos e 1 triunfo do Tanzânia.



  • 25/03/2025🇲🇦 Marrocos 2-0 Tanzânia 🇹🇿Elim. Copa do Mundo (CAF)✅ Vitória de Marrocos

  • 17/01/2024🇲🇦 Marrocos 3-0 Tanzânia 🇹🇿CAN 2024✅ Vitória de Marrocos

  • 21/11/2023🇹🇿 Tanzânia 0-2 Marrocos 🇲🇦Elim. Copa do Mundo (CAF)✅ Vitória de Marrocos

  • 08/06/2013🇲🇦 Marrocos 2-1 Tanzânia 🇹🇿Elim. Copa do Mundo (CAF)✅ Vitória de Marrocos

  • 24/03/2013🇹🇿 Tanzânia 3-1 Marrocos 🇲🇦Elim. Copa do Mundo (CAF)✅ Vitória de Tanzânia

Tanzania x Morocco: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tanzania x Morocco: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Morocco
2 - 0
Tanzania
2023 Africa Cup of Nations
Morocco
3 - 0
Tanzania
2023 World Cup - Qualification Africa
Tanzania
0 - 2
Morocco

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tanzania
Empate
Morocco

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

