Tanzânia x Marrocos: Palpite, Odds +17, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 22/08

Tanzânia x Marrocos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Tanzânia e Marrocos se enfrentam nesta sexta-feira, 22/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 14:00 (horário de Brasília), no Benjamin Mkapa National Stadium, em Dar es Salaam.

Este duelo coloca frente a frente um azarão e um dos favoritos da competição.

A Tanzânia aposta no apoio da torcida para tentar surpreender, enquanto o Marrocos chega com grande favoritismo, embalado pelo elenco mais forte e a tradição no torneio continental.

Tanzânia x Marrocos Palpite do Dia

🔥 Resultado Correto: Marrocos vence 3 a 0, odd pagando 17.00 na Bet365 🔥

Apostar um palpite de Resultado Correto no Marrocos a vencer por 2 a 0, tem odd pagando 8.00 na Bet365.

Esse é um palpite interessante, porque o Marrocos tem tradição no futebol da África e, apesar de Tanzânia jogar em casa, Marrocos é favorito.

Tanzânia x Marrocos Palpites Alternativos





Resultado Final: Marrocos vence







Mais de 2.5 gols na partida







Marrocos vence sem sofrer gols





Essas opções combinam o favoritismo marroquino com o estilo de jogo mais ofensivo da equipe.

Resultado Final: Marrocos vence

O Marrocos chega como uma das seleções mais fortes do continente, com elenco competitivo e jogadores experientes em grandes ligas. Contra a Tanzânia, a tendência é que domine a posse de bola e crie mais oportunidades.

O fator casa pode ajudar a Tanzânia, mas a diferença técnica deve prevalecer. Por isso, a vitória marroquina é o palpite mais seguro para o resultado final.

Mais de 2.5 gols na partida

O Marrocos costuma adotar postura ofensiva, mesmo fora de casa, e tem elenco capaz de construir placar elástico. A Tanzânia, por sua vez, pode explorar contra-ataques e bolas paradas para tentar surpreender.

Esse cenário deixa o mercado de mais de 2.5 gols como boa alternativa, já que os visitantes podem marcar várias vezes.

Marrocos vence sem sofrer gols

Além do ataque consistente, o Marrocos também apresenta solidez defensiva. Contra uma seleção que tem menos poder ofensivo, é provável que consiga controlar bem as ações e vencer sem ser vazado.

Tanzânia x Marrocos: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Tanzânia x Marrocos pelo Campeonato Africano das Nações



📅 Data: 22 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Benjamin Mkapa National Stadium, Tanzânia



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Tanzânia x Marrocos: Escalações prováveis

Tanzânia: Yakoub Suleiman; Pascal Msindo, Lusajo Mwaikenda, Ibrahim Hamad, Dickson Job; Shekhani Khamis, Yusuph Kagoma, Feisal Salum, Ahmed Pipino; Ibrahim Ahmada, Abdul Suleiman.

Marrocos: Mehdi Harrar; Bouchaib Arrassi, Anas Bach, Marouane Louadni, Sabir Bougrine; Youssef Belammari, Imad Riahi, Mohamed Hrimat, Mohamed Boulacsout; Youssef Mehri, Oussama Lamlaoui.

Tanzânia x Marrocos: Como chegam os times

Tanzânia



⚽ 18 jogos disputados

✅ 8 vitórias (44%)

🤝 3 empates (17%)

❌ 7 derrotas (39%)

⚽ 13 golos marcados (média de 0,72 por jogo)

🥅 13 golos sofridos (média de 0,72 por jogo)



Marrocos



⚽ 12 jogos disputados

✅ 11 vitórias (92%)

🤝 0 empates (0%)

❌ 1 derrota (8%)

⚽ 37 golos marcados (média de 3,08 por jogo)

🥅 5 golos sofridos (média de 0,42 por jogo)



Tanzânia x Marrocos: Retrospecto dos últimos jogos

O histórico entre os dois times conta que existiram 7 jogos entre as duas equipes, com 6 vitórias do Marrocos e 1 triunfo do Tanzânia.