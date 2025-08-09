- V
Tanzania x Madagascar: Palpite Odds Altas +14, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 09/08
Tanzânia x Madagascar: veja o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo pela terceira rodada do Campeonato Africano das Nações, neste sábado (09/08), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nacional da Tanzânia.
A seleção da casa vive grande fase e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. Já Madagascar entra em campo precisando pontuar para se manter viva na briga por uma vaga no mata-mata.
Neste palpite de Tanzânia x Madagascar, trazemos análises baseadas nas estatísticas dos últimos jogos e odds de até 14.64 para quem busca apostas com retornos maiores.
Tanzânia x Madagascar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória da Tanzânia - odd 1.95
- 🎯 Palpite: Total de gols - Menos de 2.5 - odd 1.41
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Não - odd 1.53
A Tanzânia venceu os dois primeiros jogos sem sofrer gols, enquanto Madagascar não marcou no único jogo que disputou. O favoritismo é claro para a equipe da casa, que vem se impondo com um jogo seguro defensivamente.
Palpites Alternativos Tanzânia x Madagascar
- 🎯 Palpite: Vitória da Tanzânia sem sofrer gols - odd 2.64
- 🎯 Palpite: Total de gols exatos - 2 - odd 3.33
- 🎯 Palpite: Intervalo/Final - Tanzânia/Tanzânia - odd 2.98
Madagascar mostrou um ataque pouco produtivo e vulnerabilidade na defesa nos últimos compromissos. Já a Tanzânia demonstra boa consistência e costuma marcar cedo, o que valoriza apostas de domínio completo do jogo.
💰 Tanzânia x Madagascar: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla hipótese - Tanzânia ou empate - odd 1.20
- 🟢 Palpite: Total de gols - Menos de 3.5 - odd 1.13
- 🟡 Palpite: Empate anula aposta - Tanzânia - odd 1.34
⚖️ Tanzânia x Madagascar: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado exato - 1x0 Tanzânia - odd 4.44
- 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.58
- 🟡 Palpite: Primeiro gol - Tanzânia - odd 1.73
🚀 Tanzânia x Madagascar: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar exato 2x0 Tanzânia - odd 6.59
- 🟢 Palpite: Madagascar marca primeiro e perde - odd 19.44
- 🟡 Palpite: Vitória da Tanzânia com ambos marcam - Sim - odd 5.90
Informações do Jogo: Tanzânia x Madagascar - Onde Assistir e Ficha do Jogo
Com 6 pontos em 2 jogos e sem sofrer gols, a Tanzânia lidera o Grupo B do Campeonato Africano das Nações e pode até garantir a vaga com um empate, dependendo de outros resultados. Já Madagascar, com apenas 1 ponto, precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Tanzânia x Madagascar - Campeonato Africano das Nações
- 🗓 Data: 09/08/2025
- ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional, Tanzânia
- 📺 Transmissão: A confirmar
Como Tanzânia e Madagascar Chegam Para o Confronto
A Tanzânia venceu o Burkina Faso por 2 a 0 e depois a Mauritânia por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos, o time venceu todos, incluindo vitórias contra Senegal e Uganda. Destaque para a defesa sólida, que não sofreu gols em 60% das partidas recentes.
Já Madagascar estreou com um empate sem gols contra a Mauritânia. O time vem de uma sequência irregular, com derrotas para Gana, Tunísia e RD Congo, além de empates contra Comores e Gâmbia. Seu ataque marcou apenas uma vez nos últimos quatro jogos.
Tanzania x Madagascar: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Tanzania x Madagascar: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tanzania x Madagascar: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são uma forma de lazer, não uma fonte segura de renda. Recomendamos sempre ter consciência dos riscos envolvidos e apostar com responsabilidade. Não comprometa seu orçamento pessoal com apostas. Para mais informações, acesse nosso guia de Jogo Responsável.
