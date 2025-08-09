Assine UOL
Tanzania
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E
African Nations Championship - World Wide
Benjamin Mkapa National Stadium
Madagascar
  • E
  • D
  • D
  • E
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.67
x
3
2
6.25
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
3.1
2
5.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.66
x
3.3
2
5.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.65
x
3.45
2
5.45
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 09:01

Tanzania x Madagascar: Palpite Odds Altas +14, Onde Assistir, Escalações, CHAN, 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Tanzânia x Madagascar: veja o palpite com odds altas e onde assistir ao duelo pela terceira rodada do Campeonato Africano das Nações, neste sábado (09/08), às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nacional da Tanzânia.


A seleção da casa vive grande fase e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. Já Madagascar entra em campo precisando pontuar para se manter viva na briga por uma vaga no mata-mata.


Neste palpite de Tanzânia x Madagascar, trazemos análises baseadas nas estatísticas dos últimos jogos e odds de até 14.64 para quem busca apostas com retornos maiores.


Tanzânia x Madagascar Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória da Tanzânia - odd 1.95

  • 🎯 Palpite: Total de gols - Menos de 2.5 - odd 1.41

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Não - odd 1.53


A Tanzânia venceu os dois primeiros jogos sem sofrer gols, enquanto Madagascar não marcou no único jogo que disputou. O favoritismo é claro para a equipe da casa, que vem se impondo com um jogo seguro defensivamente.


Palpites Alternativos Tanzânia x Madagascar



  • 🎯 Palpite: Vitória da Tanzânia sem sofrer gols - odd 2.64

  • 🎯 Palpite: Total de gols exatos - 2 - odd 3.33

  • 🎯 Palpite: Intervalo/Final - Tanzânia/Tanzânia - odd 2.98


Madagascar mostrou um ataque pouco produtivo e vulnerabilidade na defesa nos últimos compromissos. Já a Tanzânia demonstra boa consistência e costuma marcar cedo, o que valoriza apostas de domínio completo do jogo.


💰 Tanzânia x Madagascar: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla hipótese - Tanzânia ou empate - odd 1.20

  • 🟢 Palpite: Total de gols - Menos de 3.5 - odd 1.13

  • 🟡 Palpite: Empate anula aposta - Tanzânia - odd 1.34


⚖️ Tanzânia x Madagascar: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado exato - 1x0 Tanzânia - odd 4.44

  • 🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.58

  • 🟡 Palpite: Primeiro gol - Tanzânia - odd 1.73


🚀 Tanzânia x Madagascar: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar exato 2x0 Tanzânia - odd 6.59

  • 🟢 Palpite: Madagascar marca primeiro e perde - odd 19.44

  • 🟡 Palpite: Vitória da Tanzânia com ambos marcam - Sim - odd 5.90


Informações do Jogo: Tanzânia x Madagascar - Onde Assistir e Ficha do Jogo


Com 6 pontos em 2 jogos e sem sofrer gols, a Tanzânia lidera o Grupo B do Campeonato Africano das Nações e pode até garantir a vaga com um empate, dependendo de outros resultados. Já Madagascar, com apenas 1 ponto, precisa da vitória para continuar sonhando com a classificação.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Tanzânia x Madagascar - Campeonato Africano das Nações

  • 🗓 Data: 09/08/2025

  • ⏰ Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional, Tanzânia

  • 📺 Transmissão: A confirmar


Como Tanzânia e Madagascar Chegam Para o Confronto


A Tanzânia venceu o Burkina Faso por 2 a 0 e depois a Mauritânia por 1 a 0. Nos últimos cinco jogos, o time venceu todos, incluindo vitórias contra Senegal e Uganda. Destaque para a defesa sólida, que não sofreu gols em 60% das partidas recentes.


Madagascar estreou com um empate sem gols contra a Mauritânia. O time vem de uma sequência irregular, com derrotas para Gana, Tunísia e RD Congo, além de empates contra Comores e Gâmbia. Seu ataque marcou apenas uma vez nos últimos quatro jogos.

Ver mais Ver menos

Tanzania x Madagascar: Palpite do Dia

Tanzania Vence
Superbet logo
1.65
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Gremio - Sport Recife
1
1.87
Antwerp - OH Leuven
1
1.85
Trabzonspor - Kocaelispor
1
1.59
Múltipla
5.50
x
Aposta
20
=
Ganhos
110.01
Apostar agora

Tanzania x Madagascar: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tanzania x Madagascar: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2025 COSAFA Cup
Tanzania
0 - 1
Madagascar
2022 World Cup - Qualification Africa
Madagascar
1 - 1
Tanzania
2022 World Cup - Qualification Africa
Tanzania
3 - 2
Madagascar

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Tanzania
Empate
Madagascar

Jogo Responsável


Apostas esportivas são uma forma de lazer, não uma fonte segura de renda. Recomendamos sempre ter consciência dos riscos envolvidos e apostar com responsabilidade. Não comprometa seu orçamento pessoal com apostas. Para mais informações, acesse nosso guia de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

CF Montreal
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Atlanta United FC
  • V
  • D
  • D
  • V
  • D

Atlanta United FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Independiente
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
River Plate
  • V
  • E
  • V
  • V
  • D

Independiente Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Austin
  • V
  • V
  • E
  • V
  • D
-
Houston Dynamo
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Houston Dynamo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Chelsea
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
AC Milan
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Chelsea Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sao Jose
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Goiatuba EC
  • D
  • V
  • E
  • V
  • E

Goiatuba EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
New England Revolution
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
DC United
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

New England Revolution Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites