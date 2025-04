Talleres x São Paulo: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir - Libertadores 02/04

🎯 Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2 — 1.97 na Alfa.bet (risco médio)

O Talleres chega com vantagem de jogar em casa e um time mais entrosado após a conquista do estadual. Os últimos jogos do Talleres na Libertadores costumam ser movimentados, enquanto o São Paulo busca recuperar sua eficiência ofensiva. A aposta em mais de 2 gols no placar final é uma escolha interessante. Toque no botão para pegar!

🎯 Palpite 2. Ambas Equipes Marcam: Sim — 2.27 na Superbet (risco médio)

O Talleres tem um ataque eficiente em casa, e o São Paulo, mesmo com problemas, conta com jogadores como Luciano e Calleri. A probabilidade de ambos marcarem é alta. Por isso, apostar em Ambas Equipes Marcam é uma boa opção neste momento. Pegue o palpite no botão a seguir!