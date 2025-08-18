Assine UOL
Talleres Cordoba
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Mario Alberto Kempes
San Martin S.J.
  • D
  • E
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
3.4
2
5.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.77
x
3.3
2
5.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 18.08.2025 às 20:30

Talleres x San Martín: Palpite Odds Altas +6, +8, Onde Assistir, 18/08

Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Talleres x San Martín: palpite da partida pelo Campeonato Argentino, acontece nesta segunda, 18/08, às 21h00 (horário de Brasília), no Estádio Mario Alberto Kempes. Jogo com favoritismo do Talleres e boas oportunidades em diferentes faixas de odds.



Talleres x San Martín: Palpite com odds baixas



  • 🦊 Palpite: Vitória do Talleres (Resultado Final) – odd 1.74

  • 🎯 Palpite: Talleres marca o primeiro gol (Primeiro Gol) – odd 1.59

  • 💥 Palpite: Mais de 1.5 gols (Total) – odd 1.50

  • 🚫 Palpite: Ambos os times marcam: Não – odd 1.55

  • 🧱 Palpite: Handicap Asiático Talleres -0.5 – odd 1.72


🔎 Explicação: O Talleres é superior e joga em casa. A tendência é marcar primeiro e controlar o jogo. A linha de gols acima de 1.5 e o handicap simples a favor dos mandantes mantêm o risco baixo.



Talleres x San Martín: Palpite com odds médias



  • 🕰️ Palpite: Mais de 2 gols (Total) – odd 1.88

  • 🧤 Palpite: Talleres vence sem sofrer gols – odd 2.43

  • 🌊 Palpite: Ambos os times marcam: Sim – odd 2.36

  • 🧭 Palpite: Handicap Asiático Talleres -1.0 – odd 2.40

  • 📊 Palpite: Faixa de gols: 2–3 – odd 1.98


🔎 Explicação: Estas opções aumentam o retorno com cenários plausíveis: vitória com porta fechada, gol dos dois lados, total acima de 2 e margem mínima a favor do Talleres.



Talleres x San Martín: Palpite com odds altas



  • 🎲 Palpite: Intervalo Empate / Final Talleres (Intervalo/Final do Jogo) – odd 4.28

  • 🌋 Palpite: Placar exato 2–1 para o Talleres – odd 8.69

  • 🧨 Palpite: San Martín vence sem sofrer gols – odd 6.44

  • 🌀 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 6.18

  • 🧩 Palpite: Placar exato 0–2 para o San Martín – odd 25.77


🔎 Explicação: Aqui entram cenários menos prováveis, mas possíveis: jogo amarrado no 1º tempo e decisão no 2º, empates com gols e até surpresa do visitante.



🔥 Super Palpite Talleres x San Martín


⭐ Palpite: Talleres vence e não sofre gols – odd 2.43


🔎 Explicação: Une o favoritismo do Talleres com a fragilidade ofensiva do rival. É direto e oferece boa relação risco-retorno.



📋 Ficha de Jogo



  • 🏟️ Estádio: Mario Alberto Kempes

  • 🏆 Competição: Campeonato Argentino

  • 📅 Data: 18/08/2025 (segunda-feira)

  • Horário: 21h00 (Brasília)

  • ⚔️ Confronto: Talleres x San Martín



📺 Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido por casas de apostas via streaming, como a Superbet ou a Bet365.


Ver mais Ver menos

Talleres Cordoba x San Martin S.J.: Palpite do Dia

Talleres Cordoba Vence
Superbet logo
1.77
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Independiente - Universidad de Chile
1
1.66
Racing Club - Penarol
1
1.51
Malmo FF - Sigma Olomouc
1
1.6
Múltipla
4.01
x
Aposta
20
=
Ganhos
80.21
Apostar agora

Talleres Cordoba x San Martin S.J.: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Talleres Cordoba x San Martin S.J.: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
0 - 1
Talleres Cordoba
2018 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
2 - 1
Talleres Cordoba
2017 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
1 - 1
Talleres Cordoba
2016 Liga Profesional Argentina
San Martin S.J.
1 - 3
Talleres Cordoba
2013 Primera Nacional
San Martin S.J.
2 - 0
Talleres Cordoba

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Talleres Cordoba
Empate
San Martin S.J.

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige cuidado e limites claros:



  • 💼 Aposte só o que cabe no seu orçamento.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou pressão.

  • ⏱️ Defina tempo e valor máximo por sessão.

  • 📉 Não tente “recuperar” perdas com novas apostas impulsivas.

  • 👥 Se precisar, procure ajuda especializada.


➡️ Mantenha disciplina e transforme as apostas em entretenimento responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Al-Qadisiyah FC
  • E
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Al-Ahli Jeddah
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Al-Qadisiyah FC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
HNK Rijeka
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V
-
PAOK
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

PAOK Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shelbourne
  • D
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Linfield
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D

Shelbourne Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Godoy Cruz
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E
-
Atletico-MG
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Atletico-MG Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bodo/Glimt
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Sturm Graz
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Bodo/Glimt Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Raków Częstochowa
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Arda Kardzhali
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Raków Częstochowa Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
LDU de Quito
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
-
Botafogo
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites