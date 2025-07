Talleres Cordoba x San Lorenzo: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Argentina 13/07

Palpite Talleres Cordoba x San Lorenzo – Liga Profesional Argentina: Confira a análise e os melhores palpites para esse duelo.

O confronto entre Talleres Cordoba e San Lorenzo será realizado no domingo, 13 de julho de 2025, às 12h00 (horário de Brasília), no Estadio Mario Alberto Kempes. Esta partida promete muita emoção e rivalidade na Liga Profesional Argentina, com ambas as equipes buscando pontos importantes para a tabela.

Talleres Cordoba x San Lorenzo - Palpites - Liga Profesional Argentina



⚽ Talleres de Córdoba vence — odd 2.08



🔥 Mais de 1.5 gols na partida — odd 1.72



🎯 Ambas equipes marcam: Sim — odd 2.65



⏱️ 1º tempo: Mais de 0.5 gol — odd 1.70



🤝 Resultado do 1º tempo: Empate — odd 1.80



Utilizamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar estes palpites. Aproveite as dicas!

Palpite 1 - Talleres de Córdoba vence

O time da casa tem leve favoritismo pela qualidade técnica e desempenho recente, o que aumenta as chances de vitória.

Palpite 2 - Mais de 1.5 gols na partida

Ambas equipes possuem ataques ativos, o que indica que o jogo deve ter pelo menos dois gols no total.

Palpite 3 - Ambas equipes marcam: Sim

Os times costumam criar boas chances ofensivas, tornando provável que ambos consigam balançar as redes.

Palpite 4 - 1º tempo: Mais de 0.5 gol

É comum sair um gol cedo, pois as equipes buscam impor ritmo e aproveitar oportunidades no começo do jogo.

Palpite 5 - Resultado do 1º tempo: Empate

O equilíbrio tático deve predominar no primeiro tempo, com poucas vantagens claras para qualquer lado.

Talleres Cordoba x San Lorenzo: Onde Assistir

O jogo poderá ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.