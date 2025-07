Talleres Córdoba x Godoy Cruz: Palpite, Onde Assistir - Superliga Argentina (27/07)

O Talleres Córdoba e o Godoy Cruz se enfrentam neste domingo, 27/07, em partida válida pela 3ª rodada da Segunda Fase da Superliga Argentina. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília) no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, com transmissão pela ESPN.

O Talleres vai a campo precisando reagir após garantir os primeiros 3 pontos e seguir na disputa por classificação. Já o Godoy Cruz, com 2 pontos, busca se firmar e subir na tabela na fase decisiva da competição.

Confira nosso palpite de Talleres Córdoba x Godoy Cruz, e saiba onde assistir ao vivo o confronto de hoje.

Talleres Córdoba x Godoy Cruz Palpite – 3 Opções Para Você Apostar

As apostas em Talleres Córdoba x Godoy Cruz vêm com três dicas com base nas estatísticas recentes das equipes na temporada 2025.



Palpite 1. Ambas as equipes marcam: Sim - odd pagando 2.10

Ambas as equipes marcam: Sim -

Palpite 2. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.95

Menos de 2,5 gols

Palpite 3. Vitória do Talleres - odd pagando 2.50



Como você verá a seguir, os dois times apresentam padrões distintos e isso reflete nos mercados com melhores oportunidades.

Palpite 1. Ambas as equipes marcam - odd pagando 2.10

O Talleres tem média de gols marcados e sofridos de 1,88 gols por jogo, com 60% das partidas acima de 2,5 gols. Já o Godoy Cruz apresenta somente 30% de jogos com mais de 2,5 gols, mas marcou e sofreu em 40% das partidas recentes. Esse cenário sugere partidas com gols em ambos os lados.

Palpite 2. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.95

Em casa, o Talleres apresenta 40% dos jogos com menos de 2,5 gols, e o Godoy Cruz apenas 30% dos seus jogos com mais de 2,5 gols em casa. A média combinada de gols globais indica predominância de partidas com poucas redes balançadas.

Palpite 3. Vitória do Talleres - odd pagando 2.50

O Talleres venceu suas últimas partidas fora e dentro de casa mostrando consistência. Está invicto contra o Godoy Cruz nos confrontos recentes (três vitórias e dois empates). Isso facilita a projeção de vitória.

Talleres Córdoba x Godoy Cruz - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Talleres Córdoba x Godoy Cruz na ESPN. A partida está marcada para as 16h00 deste domingo, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Talleres Córdoba x Godoy Cruz - Superliga Argentina



📅 Data: 27/07/25



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Mario Alberto Kempes, Córdoba



📺 Onde vai passar: ESPN



Talleres Córdoba x Godoy Cruz - Últimos 5 jogos Entre Os Times



04/02/2025 - Godoy Cruz 0-0 Talleres (Superliga)



10/11/2024 - Godoy Cruz 0-1 Talleres (Superliga)



01/07/2023 - Talleres 1-1 Godoy Cruz (Superliga)



09/10/2022 - Talleres 3-1 Godoy Cruz (Superliga)



22/03/2022 - Talleres 2-1 Godoy Cruz (Superliga)



Talleres Córdoba x Godoy Cruz: quem ganha? - Melhores Odds

O Talleres tem cerca de 40% de probabilidade de vencer esse jogo, com base no momento de forma e histórico recente. Já o empate e vitória do Godoy Cruz giram em torno de 30% cada, considerando os números apresentados.



Talleres vence - Odd de 2.50 na Superbet

- Odd de 2.50 na Superbet

Empate - Odd de 3.00 na Superbet

- Odd de 3.00 na Superbet

Godoy Cruz vence - Odd de 3.20 na Superbet



Lembre-se sempre que as apostas devem ser feitas com moderação e consciência. Respeite o Jogo Responsável.