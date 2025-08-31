Talleres Cordoba x Deportivo Riestra Palpite; Odds 3+, 5+; Liga Argentina

Talleres Cordoba e Deportivo Riestra se enfrentam no domingo, 31/08, em partida válida pela rodada da Liga Profesional Argentina 2025. A bola vai rolar às 19h45 (horário de Brasília) no Estadio Mario Alberto Kempes, em Ciudad de Córdoba. A transmissão do jogo não foi informada.

O confronto promete, com o Talleres Cordoba buscando a vitória em casa para subir na tabela. Já o Deportivo Riestra, buscando surpreender, quer somar pontos fora de casa e mostrar sua força na competição. Fique ligado, pois preparamos uma análise completa para você!

Confira nossos palpites de Talleres Cordoba x Deportivo Riestra, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Talleres Cordoba x Deportivo Riestra: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Talleres Cordoba x Deportivo Riestra, analisamos o desempenho recente das equipes, seus históricos de confronto e o momento atual de cada time na competição. Acreditamos que essa partida tem tudo para ser interessante, com boas chances de gols e emoção.



🎯 Vitória do Talleres Cordoba - odd 1.75

- odd 1.75

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

- odd 2.10

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.35



Para os palpites de Talleres Cordoba x Deportivo Riestra, sempre observamos o desempenho dos times em campo. O momento atual das equipes indica que o jogo terá bom número de oportunidades.

Palpites Alternativos Talleres Cordoba x Deportivo Riestra

Para quem gosta de ousar um pouco mais, separamos algumas opções que podem trazer ótimos retornos. Acreditamos que, diante das estratégias dos treinadores, algumas apostas em mercados específicos podem ser bem interessantes.



🎯 Talleres Cordoba vence por 2 Gols de Diferença - odd 3.80

- odd 3.80

🎯 Escanteios: Mais de 10.5 - odd 2.20

- odd 2.20

🎯 Gol no Primeiro Tempo - odd 1.45



Super Palpites Talleres Cordoba x Deportivo Riestra

Para quem busca uma aposta com potencial de retorno ainda maior, temos um super palpite que combina diferentes fatores e pode render ótimos lucros.



🚀 Resultado Correto: Talleres Cordoba 2 x 1 Deportivo Riestra - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Talleres Cordoba x Deportivo Riestra

Para quem prefere apostar com mais segurança, separamos alguns mercados com odds mais atrativas. São opções que podem aumentar suas chances de ganhar, ideal para quem busca um retorno mais consistente.



🔵 Talleres Cordoba para vencer qualquer tempo - odd 1.45

- odd 1.45

🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.35

- odd 1.35

🟡 Total de escanteios no primeiro tempo: Mais de 4.5 - odd 1.60



⚖️ Palpites de Odds Médias Talleres Cordoba x Deportivo Riestra

Para aqueles que buscam um equilíbrio entre risco e recompensa, separamos algumas opções com odds medianas, que podem render bons lucros. As apostas em odds médias oferecem uma boa relação entre o potencial de ganho e a probabilidade de acerto.



🔵 Talleres Cordoba para vencer e ambas as equipes marcam - odd 3.20

- odd 3.20

🟢 Jogador para marcar a qualquer momento: Michael Santos - odd 3.00

- odd 3.00

🟡 Total de cartões: Mais de 5.5 - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Talleres Cordoba x Deportivo Riestra

Para os apostadores que gostam de arriscar e buscam grandes emoções, selecionamos algumas opções com odds elevadas. São mercados com maior potencial de retorno, mas que exigem um pouco mais de análise e sorte.



🔵 Resultado Exato: 3x1 para Talleres Cordoba - odd 9.00

- odd 9.00

🟢 Marcar primeiro e vencer: Talleres Cordoba - odd 6.50

- odd 6.50

🟡 Intervalo/final de jogo: Empate/Talleres Cordoba - odd 8.00



Talleres Cordoba x Deportivo Riestra: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Talleres Cordoba x Deportivo Riestra - Liga Profesional Argentina 2025

Talleres Cordoba x Deportivo Riestra - Liga Profesional Argentina 2025

📅 Data: 31/08/2025

31/08/2025

⏰ Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba

Estadio Mario Alberto Kempes, Ciudad de Córdoba

📺 Transmissão: Sem informação



Nossa Opinião para Talleres Cordoba x Deportivo Riestra

Acreditamos que teremos um jogo interessante, com o Talleres Cordoba buscando impor seu jogo em casa e o Deportivo Riestra tentando surpreender. Com base na análise dos dados e no momento atual das equipes, prevemos um confronto com chances de gols para ambos os lados.

Esperamos um jogo aberto, com oportunidades de ambos os lados, e a expectativa é de um bom espetáculo. Acreditamos que o Talleres Cordoba tem um leve favoritismo, mas o Deportivo Riestra pode surpreender. Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade e de se divertir.