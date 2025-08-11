Assine UOL
Swansea
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
League Cup - United Kingdom
Swansea.com Stadium
Crawley Town
  • D
  • D
  • D
  • D
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.36
x
5
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.37
x
5.1
2
7.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
4.85
2
7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
5
2
7.4
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
5
2
7
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 22:44

Swansea x Crawley Town: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, EFL, 12/08

Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Swansea x Crawley Town: veja palpites, odds altas e onde assistir ao jogo válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, um torneio eliminatório. O Swansea, que disputa a Championship, a segunda divisão, é o grande favorito contra o Crawley Town, time da League Two.


A diferença entre as divisões já indica uma clara vantagem para o time da casa, que está invicto há cinco jogos globalmente. Por isso, o palpite é que o Swansea saia com a vitória. Além disso, as odds para mercados alternativos de gols e placar exato também são bastante interessantes.


Swansea x Crawley Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Swansea City vence - odd 1.37

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.53

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.79


Palpites Alternativos Swansea x Crawley Town


Além das dicas de apostas tradicionais, selecionamos também três palpites mais alternativos que podem te ajudar a aproveitar o jogo. Essas sugestões saem um pouco do óbvio, mas possuem boas odds.



  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático Swansea (-1.5) - odd 1.96

  • 🎯 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.85

  • 🎯 Palpite: Swansea marca o primeiro gol - odd 1.35


💰 Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Swansea City vence - odd 1.37

  • 🟢 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.53

  • 🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.79


⚖️ Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Crawley Town ou Empate - odd 2.56

  • 🟢 Palpite: Swansea City e Sim (ambos marcam) - odd 2.62

  • 🟡 Palpite: Empate/Swansea (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.34


🚀 Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Crawley Town vence - odd 7.32

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.85

  • 🟡 Palpite: Empate e Sim (ambos marcam) - odd 5.94


Swansea x Crawley Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O duelo entre Swansea x Crawley Town é um jogo da Copa da Liga Inglesa. Por ser um torneio eliminatório, a partida deve ser intensa, já que apenas o vencedor avança para a próxima fase. A diferença entre as divisões pode influenciar o ritmo do jogo.


O confronto será no estádio do Swansea, mas sem transmissão oficial anunciada. Você pode acompanhar os resultados em tempo real através dos aplicativos das casas de apostas.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Swansea x Crawley Town - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/25

  • Horário: 15h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Swansea.com Stadium

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão anunciada


Como Swansea e Crawley Town Chegam Para o Confronto


O Swansea City chega para esta partida com um desempenho global de cinco jogos sem perder. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.9 gols sofridos por jogo. Em seus jogos em casa, o Swansea abre o placar em 100% das vezes e vence no final do jogo em 80% dos casos.


O Crawley Town, por outro lado, vem de um momento de três jogos sem vencer globalmente. O time tem uma média de 2.4 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. Uma estatística que chama a atenção é que 80% dos seus últimos jogos tiveram mais de 2.5 gols.

Ver mais Ver menos

Swansea x Crawley Town: Palpite do Dia

Swansea Vence
Superbet logo
1.38
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Shamrock Rovers - Ballkani
1
1.85
Botafogo - LDU de Quito
1
1.41
Brann - BK Hacken
1
1.53
Múltipla
3.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.82
Apostar agora

Swansea x Crawley Town: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Swansea x Crawley Town: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2012 League Cup
Crawley Town
2 - 3
Swansea

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Swansea
Empate
Crawley Town

Jogo Responsável


Apostar em jogos de futebol é uma forma de entretenimento, e nunca deve ser visto como uma fonte de renda extra. Por isso, é fundamental que você jogue de forma responsável, estabelecendo limites e sabendo a hora de parar.


O jogo deve ser divertido e emocionante, sem comprometer a sua saúde financeira ou mental. Caso sinta que a situação está fugindo do controle, procure ajuda. Para saber mais sobre o tema e os cuidados que você deve ter, acesse a página de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Leyton Orient
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Wycombe
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D

Leyton Orient Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Wigan
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Notts County
  • D
  • E
  • D
  • E
  • D

Notts County Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Bristol City
  • V
  • V
  • V
  • E
  • E
-
Milton Keynes Dons
  • V
  • E
  • D
  • E
  • D

Bristol City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Grasshoppers
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Bayern München
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Bayern München Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Portsmouth
  • V
  • V
  • E
  • V
  • E
-
Reading
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D

Portsmouth Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brann
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
-
BK Hacken
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D

Brann Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shakhtar Donetsk
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Panathinaikos
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D

Panathinaikos Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cerro Porteno
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Estudiantes L.P.
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Cerro Porteno Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites