Swansea x Crawley Town: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, EFL, 12/08
Swansea x Crawley Town: veja palpites, odds altas e onde assistir ao jogo válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, um torneio eliminatório. O Swansea, que disputa a Championship, a segunda divisão, é o grande favorito contra o Crawley Town, time da League Two.
A diferença entre as divisões já indica uma clara vantagem para o time da casa, que está invicto há cinco jogos globalmente. Por isso, o palpite é que o Swansea saia com a vitória. Além disso, as odds para mercados alternativos de gols e placar exato também são bastante interessantes.
Swansea x Crawley Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Swansea City vence - odd 1.37
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.53
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.79
Palpites Alternativos Swansea x Crawley Town
Além das dicas de apostas tradicionais, selecionamos também três palpites mais alternativos que podem te ajudar a aproveitar o jogo. Essas sugestões saem um pouco do óbvio, mas possuem boas odds.
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático Swansea (-1.5) - odd 1.96
- 🎯 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.85
- 🎯 Palpite: Swansea marca o primeiro gol - odd 1.35
💰 Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Swansea City vence - odd 1.37
- 🟢 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.53
- 🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.79
⚖️ Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Crawley Town ou Empate - odd 2.56
- 🟢 Palpite: Swansea City e Sim (ambos marcam) - odd 2.62
- 🟡 Palpite: Empate/Swansea (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.34
🚀 Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Crawley Town vence - odd 7.32
- 🟢 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.85
- 🟡 Palpite: Empate e Sim (ambos marcam) - odd 5.94
Swansea x Crawley Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O duelo entre Swansea x Crawley Town é um jogo da Copa da Liga Inglesa. Por ser um torneio eliminatório, a partida deve ser intensa, já que apenas o vencedor avança para a próxima fase. A diferença entre as divisões pode influenciar o ritmo do jogo.
O confronto será no estádio do Swansea, mas sem transmissão oficial anunciada. Você pode acompanhar os resultados em tempo real através dos aplicativos das casas de apostas.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Swansea x Crawley Town - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/25
- ⏰ Horário: 15h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Swansea.com Stadium
- 📺 Transmissão: Sem transmissão anunciada
Como Swansea e Crawley Town Chegam Para o Confronto
O Swansea City chega para esta partida com um desempenho global de cinco jogos sem perder. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.9 gols sofridos por jogo. Em seus jogos em casa, o Swansea abre o placar em 100% das vezes e vence no final do jogo em 80% dos casos.
O Crawley Town, por outro lado, vem de um momento de três jogos sem vencer globalmente. O time tem uma média de 2.4 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. Uma estatística que chama a atenção é que 80% dos seus últimos jogos tiveram mais de 2.5 gols.
Swansea x Crawley Town: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Swansea x Crawley Town: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Swansea x Crawley Town: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar em jogos de futebol é uma forma de entretenimento, e nunca deve ser visto como uma fonte de renda extra. Por isso, é fundamental que você jogue de forma responsável, estabelecendo limites e sabendo a hora de parar.
O jogo deve ser divertido e emocionante, sem comprometer a sua saúde financeira ou mental. Caso sinta que a situação está fugindo do controle, procure ajuda. Para saber mais sobre o tema e os cuidados que você deve ter, acesse a página de Jogo Responsável.
