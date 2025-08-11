Swansea x Crawley Town: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, EFL, 12/08

Swansea x Crawley Town: veja palpites, odds altas e onde assistir ao jogo válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa, um torneio eliminatório. O Swansea, que disputa a Championship, a segunda divisão, é o grande favorito contra o Crawley Town, time da League Two.

A diferença entre as divisões já indica uma clara vantagem para o time da casa, que está invicto há cinco jogos globalmente. Por isso, o palpite é que o Swansea saia com a vitória. Além disso, as odds para mercados alternativos de gols e placar exato também são bastante interessantes.

Swansea x Crawley Town Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Swansea City vence - odd 1.37



🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.53



🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.79



Palpites Alternativos Swansea x Crawley Town

Além das dicas de apostas tradicionais, selecionamos também três palpites mais alternativos que podem te ajudar a aproveitar o jogo. Essas sugestões saem um pouco do óbvio, mas possuem boas odds.



🎯 Palpite: Handicap Asiático Swansea (-1.5) - odd 1.96



🎯 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.85



🎯 Palpite: Swansea marca o primeiro gol - odd 1.35



💰 Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Swansea City vence - odd 1.37



🟢 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.53



🟡 Palpite: Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.79



⚖️ Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Crawley Town ou Empate - odd 2.56



🟢 Palpite: Swansea City e Sim (ambos marcam) - odd 2.62



🟡 Palpite: Empate/Swansea (Intervalo/Final do Jogo) - odd 4.34



🚀 Swansea x Crawley Town: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Crawley Town vence - odd 7.32



🟢 Palpite: Placar Exato 2 a 1 - odd 7.85



🟡 Palpite: Empate e Sim (ambos marcam) - odd 5.94



Swansea x Crawley Town: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O duelo entre Swansea x Crawley Town é um jogo da Copa da Liga Inglesa. Por ser um torneio eliminatório, a partida deve ser intensa, já que apenas o vencedor avança para a próxima fase. A diferença entre as divisões pode influenciar o ritmo do jogo.

O confronto será no estádio do Swansea, mas sem transmissão oficial anunciada. Você pode acompanhar os resultados em tempo real através dos aplicativos das casas de apostas.

📋 Informações Completas da Partida



📺 Transmissão: Sem transmissão anunciada



Como Swansea e Crawley Town Chegam Para o Confronto

O Swansea City chega para esta partida com um desempenho global de cinco jogos sem perder. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 0.9 gols sofridos por jogo. Em seus jogos em casa, o Swansea abre o placar em 100% das vezes e vence no final do jogo em 80% dos casos.

O Crawley Town, por outro lado, vem de um momento de três jogos sem vencer globalmente. O time tem uma média de 2.4 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo. Uma estatística que chama a atenção é que 80% dos seus últimos jogos tiveram mais de 2.5 gols.