Sutton Utd x Millwall: Palpite, Odds e Onde Assistir - Amistosos de Clubes

O Sutton United e o Millwall se enfrentam em um amistoso de clubes nesta terça-feira, 29 de julho de 2025, às 15h45 (horário de Brasília), no Borough Sports Ground, em Sutton, Inglaterra. Este confronto promete ser um bom teste para ambas as equipes, que buscam ajustar seus elencos e táticas para a próxima temporada. O Sutton United chega com uma sequência invicta, enquanto o Millwall busca maior consistência em seus jogos preparatórios.

Neste guia completo, você encontrará os melhores palpites para Sutton Utd x Millwall, com análises detalhadas, odds altas para diversas opções de aposta e informações sobre onde assistir à partida.

Palpites de Sutton Utd x Millwall: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas recentes e no retrospecto entre as equipes, selecionamos três palpites principais que podem te ajudar na sua aposta para o palpite do dia.



🎯 Millwall FC para vencer – odd 1.50

🎯 Mais de 2.5 Gols – odd 1.56

🎯 Ambos Os Times Marcam - Sim – odd 1.68



Superpalpite: Odds Altas para hoje Sutton Utd x Millwall



🔥 Millwall FC e Sim (Ambos Marcam) – odd 2.80



🔥 Millwall FC (-1.5) Handicap Asiático – odd 2.27



🔥 Sutton United FC para vencer – odd 5.21



Para os apostadores que buscam odds altas e um risco calculado, o Millwall vencer com ambos os times marcando é uma opção interessante, considerando que o Millwall tem uma média de 1.8 gols por jogo em seus últimos amistosos e o Sutton United marcou em 4 dos seus últimos 5 jogos. Além disso, o Millwall venceu o único confronto direto por 3 a 0, indicando um possível domínio. A aposta no handicap asiático Millwall (-1.5) sugere que o Millwall vença por pelo menos dois gols de diferença, o que é plausível dado o histórico do confronto e a diferença de divisões entre as equipes.

Palpite Placar Extato



Placar Exato: Millwall FC 2:1 – odd 7.92



Palpites Alternativos Sutton Utd x Millwall

Para quem busca ir além dos mercados tradicionais, apresentamos três palpites alternativos que podem oferecer boas oportunidades, com base em cenários menos óbvios, mas com potencial de retorno.



🎯 Total de Gols: 2-3 – odd 2.06

🎯 Sutton United FC (+1.5) Handicap Asiático – odd 1.54

🎯 Millwall FC para Marcar em Ambos os Tempos – Sim – odd 2.14



💰 Palpites de Odds Baixas Sutton Utd x Millwall



🔵 Millwall FC para vencer – odd 1.50

🟢 Mais de 1.5 Gols – odd 1.17

🟡 Empate Ou Millwall FC – odd 1.13



⚖️ Palpites de Odds Médias Sutton Utd x Millwall



🔵 Ambos Os Times Marcam - Sim – odd 1.68

🟢 Millwall FC (-1) Handicap Asiático – odd 1.79

🟡 Mais de 3 Gols – odd 1.90



Informações do Jogo: Sutton Utd x Millwall: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sutton Utd x Millwall - Amistosos de Clubes



📅 Data: 29/07/2025



⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Borough Sports Ground, Sutton, Inglaterra



📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada, mas pode ser assistido pelo livestream da Superbet



Ao buscar um palpite de futebol para hoje, é fundamental considerar todas as informações disponíveis para aumentar suas chances de sucesso nas apostas.

Como Sutton Utd e Millwall Chegam Para o Confronto

O Sutton United chega para este amistoso em excelente fase. A equipe está invicta nos últimos 5 jogos, com um impressionante retrospecto de 4 vitórias e 1 empate. Durante essa sequência, o time mostrou solidez defensiva, sofrendo apenas 3 gols, e um bom poder ofensivo, balançando as redes 9 vezes. Essa consistência, mesmo em amistosos, sugere que o Sutton Utd está bem preparado e motivado para o início da temporada oficial. Não há informações de lesões ou suspensões significativas que possam comprometer a performance da equipe neste confronto.

Já o Millwall, embora tenha vencido 3 dos seus últimos 5 amistosos, demonstra uma performance um pouco mais irregular, com derrotas para equipes como Elche e Crystal Palace. A equipe tem uma média de 1.8 gols por jogo, o que indica um ataque produtivo, mas a defesa tem se mostrado mais vulnerável em alguns momentos. O histórico recente mostra que o Millwall busca aprimorar seu desempenho, especialmente contra adversários de maior nível. No único confronto direto entre as equipes, o Millwall levou a melhor, vencendo o Sutton Utd por 3 a 0 fora de casa em julho de 2023, o que pode lhes dar uma vantagem psicológica. Não foram divulgadas informações sobre grandes desfalques para este jogo.