Assine UOL
Sutton Coldfield Town
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V
FA Cup - United Kingdom
Central Ground
Abbey Hulton
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Informação indisponível

Sutton Coldfield x Abbey Hulton: Palpite, Onde Assistir, Escalações, FA Cup 30/08

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Sutton Coldfield Town e Abbey Hulton se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela FA Cup 2025. A bola rola às 11h (horário de Brasília) no Central Ground, em Sutton Coldfield, West Midlands. Este confronto da FA Cup não terá transmissão na TV.


O confronto da FA Cup terá um duelo onde o Sutton Coldfield Town busca melhorar seu desempenho na temporada, enquanto o Abbey Hulton chega em uma boa fase. A análise dos confrontos recentes indica que podemos ter uma partida com oportunidades de apostas interessantes.


Confira nossos palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton, observamos o momento das equipes. O Sutton Coldfield Town vem de uma sequência de resultados positivos em casa, mas precisa de consistência. Já o Abbey Hulton tem mostrado um bom desempenho recente, buscando manter essa trajetória.


Com base nos últimos jogos e na necessidade de cada time na FA Cup, selecionamos as dicas com maior potencial de acerto. A análise estatística sugere que alguns mercados específicos podem apresentar boas oportunidades.



  • 🎯 Vitória do Sutton Coldfield Town - odd 1.50

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.90


Para os palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton, a forma como as equipes se comportam defensiva e ofensivamente nos últimos confrontos é crucial. O momento atual das equipes, com o Sutton Coldfield Town buscando confirmar seu favoritismo em casa e o Abbey Hulton querendo surpreender, nos leva a crer em um jogo movimentado.


Palpites Alternativos Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton


Para apostadores que buscam opções com maior potencial de retorno, separamos mercados alternativos que fogem do óbvio. Esses mercados podem oferecer oportunidades interessantes para quem conhece o estilo de jogo das equipes.


As opções alternativas podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar detalhes em campo. O histórico recente e a dinâmica entre as equipes podem ser um diferencial.



  • 🎯 Placar Exato: 2-1 para Sutton Coldfield Town - odd 7.50

  • 🎯 Arthur: 2º Tempo - odd 3.20

  • 🎯 Total de Gols: Impar - odd 1.95


Super Palpites Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton



  • 🚀 Vitória do Sutton Coldfield Town e Mais de 2.5 Gols - odd 3.00


💰 Palpites de Odds Baixas Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton


Para quem prefere apostas com maior segurança e odds mais baixas, focamos nos mercados com maior probabilidade de acerto, analisando o favoritismo e o histórico recente das equipes.



  • 🔵 Vitória do Sutton Coldfield Town - odd 1.50

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40

  • 🟡 Ambas Marcam Não - odd 2.15


⚖️ Palpites de Odds Médias Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton


Nesta faixa de odds, buscamos mercados que equilibram a probabilidade de acerto com um retorno mais atrativo, considerando o momento das equipes e o contexto da partida.



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75

  • 🟢 Mais de 1.5 Gols no Jogo - odd 1.55

  • 🟡 Handicap Asiático -0.5 para Sutton Coldfield Town - odd 2.00


🚀 Palpites de Odds Altas Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton


Para os apostadores que buscam retornos mais expressivos, selecionamos mercados com odds mais elevadas, que podem se concretizar com uma análise mais aprofundada e uma dose de ousadia.



  • 🔵 Placar Correto: 3-1 para Sutton Coldfield Town - odd 12.00

  • 🟢 Último Gol Marcado: Sutton Coldfield Town - odd 5.50

  • 🟡 Arthur: Mais de 1.5 Gols - odd 7.00


Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton - FA Cup 2025

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Central Ground, Sutton Coldfield, West Midlands

  • 📺 Transmissão: Não haverá transmissão


Como Sutton Coldfield Town e Abbey Hulton Chegam Para o Confronto


O Sutton Coldfield Town vem de uma série de vitórias em seus últimos jogos, mostrando um bom momento. A equipe busca manter essa invencibilidade em casa na FA Cup.


Já o Abbey Hulton também atravessa um período de bons resultados, querendo surpreender na competição. A equipe precisa de atenção à defesa e a força do ataque adversário.


Últimos Jogos do Sutton Coldfield Town


O Sutton Coldfield Town apresentou um desempenho sólido em seus últimos compromissos. A equipe demonstrou força ofensiva, marcando gols em suas partidas mais recentes.


Nos últimos cinco jogos, o time conquistou quatro vitórias e um empate. O ataque tem sido eficiente, mas a defesa precisa de atenção para não sofrer gols.



  • ✅ Sutton Coldfield Town 3x1 Lichfield City - FA Cup

  • ✅ Sutton Coldfield Town 2x0 Rugby Borough - FA Cup

  • ✅ Racing Club Warwick 0x1 Sutton Coldfield Town - FA Cup

  • ✅ Sutton Coldfield Town 2x1 Newcastle Town - FA Cup

  • ✅ Stone Old Alleynians 0x1 Sutton Coldfield Town - FA Cup


Últimos Jogos do Abbey Hulton


O Abbey Hulton também vem de bons resultados, com vitórias importantes que elevam a confiança do elenco. A equipe mostra evolução na temporada.


Nos últimos dois jogos que disputou, o Abbey Hulton venceu ambos. A equipe busca agora estender essa boa fase na FA Cup contra um adversário em boa forma.



  • ✅ Abbey Hulton 3x0 Coventry United - FA Cup

  • ✅ Boldmere St. Michaels 1x2 Abbey Hulton - FA Cup


Nossa Opinião para Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton


A análise aponta um favoritismo para o Sutton Coldfield Town, que joga em casa e vem de uma sequência positiva. O Abbey Hulton, porém, tem mostrado qualidade e pode surpreender.


O confronto tende a ser equilibrado, com ambas as equipes buscando o ataque. A capacidade de finalização e a organização tática serão fatores decisivos para o resultado.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o [Jogo Responsável]() em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Ceara - Juventude
1
1.61
Real Madrid - Mallorca
1
1.22
Sporting Gijon - Cultural Leonesa
1
1.63
Múltipla
3.20
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.03
Apostar agora

Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sutton Coldfield Town
Empate
Abbey Hulton

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


```

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte