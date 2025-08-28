- D
Sutton Coldfield x Abbey Hulton: Palpite, Onde Assistir, Escalações, FA Cup 30/08
Sutton Coldfield Town e Abbey Hulton se enfrentam nesta sexta-feira, 30/08, em partida válida pela FA Cup 2025. A bola rola às 11h (horário de Brasília) no Central Ground, em Sutton Coldfield, West Midlands. Este confronto da FA Cup não terá transmissão na TV.
O confronto da FA Cup terá um duelo onde o Sutton Coldfield Town busca melhorar seu desempenho na temporada, enquanto o Abbey Hulton chega em uma boa fase. A análise dos confrontos recentes indica que podemos ter uma partida com oportunidades de apostas interessantes.
Confira nossos palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton, observamos o momento das equipes. O Sutton Coldfield Town vem de uma sequência de resultados positivos em casa, mas precisa de consistência. Já o Abbey Hulton tem mostrado um bom desempenho recente, buscando manter essa trajetória.
Com base nos últimos jogos e na necessidade de cada time na FA Cup, selecionamos as dicas com maior potencial de acerto. A análise estatística sugere que alguns mercados específicos podem apresentar boas oportunidades.
- 🎯 Vitória do Sutton Coldfield Town - odd 1.50
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🎯 Mais de 2.5 Gols no Jogo - odd 1.90
Para os palpites de Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton, a forma como as equipes se comportam defensiva e ofensivamente nos últimos confrontos é crucial. O momento atual das equipes, com o Sutton Coldfield Town buscando confirmar seu favoritismo em casa e o Abbey Hulton querendo surpreender, nos leva a crer em um jogo movimentado.
Palpites Alternativos Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton
Para apostadores que buscam opções com maior potencial de retorno, separamos mercados alternativos que fogem do óbvio. Esses mercados podem oferecer oportunidades interessantes para quem conhece o estilo de jogo das equipes.
As opções alternativas podem trazer retornos interessantes para quem gosta de analisar detalhes em campo. O histórico recente e a dinâmica entre as equipes podem ser um diferencial.
- 🎯 Placar Exato: 2-1 para Sutton Coldfield Town - odd 7.50
- 🎯 Arthur: 2º Tempo - odd 3.20
- 🎯 Total de Gols: Impar - odd 1.95
Super Palpites Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton
- 🚀 Vitória do Sutton Coldfield Town e Mais de 2.5 Gols - odd 3.00
💰 Palpites de Odds Baixas Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton
Para quem prefere apostas com maior segurança e odds mais baixas, focamos nos mercados com maior probabilidade de acerto, analisando o favoritismo e o histórico recente das equipes.
- 🔵 Vitória do Sutton Coldfield Town - odd 1.50
- 🟢 Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo - odd 1.40
- 🟡 Ambas Marcam Não - odd 2.15
⚖️ Palpites de Odds Médias Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton
Nesta faixa de odds, buscamos mercados que equilibram a probabilidade de acerto com um retorno mais atrativo, considerando o momento das equipes e o contexto da partida.
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.75
- 🟢 Mais de 1.5 Gols no Jogo - odd 1.55
- 🟡 Handicap Asiático -0.5 para Sutton Coldfield Town - odd 2.00
🚀 Palpites de Odds Altas Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton
Para os apostadores que buscam retornos mais expressivos, selecionamos mercados com odds mais elevadas, que podem se concretizar com uma análise mais aprofundada e uma dose de ousadia.
- 🔵 Placar Correto: 3-1 para Sutton Coldfield Town - odd 12.00
- 🟢 Último Gol Marcado: Sutton Coldfield Town - odd 5.50
- 🟡 Arthur: Mais de 1.5 Gols - odd 7.00
Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton - FA Cup 2025
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Central Ground, Sutton Coldfield, West Midlands
- 📺 Transmissão: Não haverá transmissão
Como Sutton Coldfield Town e Abbey Hulton Chegam Para o Confronto
O Sutton Coldfield Town vem de uma série de vitórias em seus últimos jogos, mostrando um bom momento. A equipe busca manter essa invencibilidade em casa na FA Cup.
Já o Abbey Hulton também atravessa um período de bons resultados, querendo surpreender na competição. A equipe precisa de atenção à defesa e a força do ataque adversário.
Últimos Jogos do Sutton Coldfield Town
O Sutton Coldfield Town apresentou um desempenho sólido em seus últimos compromissos. A equipe demonstrou força ofensiva, marcando gols em suas partidas mais recentes.
Nos últimos cinco jogos, o time conquistou quatro vitórias e um empate. O ataque tem sido eficiente, mas a defesa precisa de atenção para não sofrer gols.
- ✅ Sutton Coldfield Town 3x1 Lichfield City - FA Cup
- ✅ Sutton Coldfield Town 2x0 Rugby Borough - FA Cup
- ✅ Racing Club Warwick 0x1 Sutton Coldfield Town - FA Cup
- ✅ Sutton Coldfield Town 2x1 Newcastle Town - FA Cup
- ✅ Stone Old Alleynians 0x1 Sutton Coldfield Town - FA Cup
Últimos Jogos do Abbey Hulton
O Abbey Hulton também vem de bons resultados, com vitórias importantes que elevam a confiança do elenco. A equipe mostra evolução na temporada.
Nos últimos dois jogos que disputou, o Abbey Hulton venceu ambos. A equipe busca agora estender essa boa fase na FA Cup contra um adversário em boa forma.
- ✅ Abbey Hulton 3x0 Coventry United - FA Cup
- ✅ Boldmere St. Michaels 1x2 Abbey Hulton - FA Cup
Nossa Opinião para Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton
A análise aponta um favoritismo para o Sutton Coldfield Town, que joga em casa e vem de uma sequência positiva. O Abbey Hulton, porém, tem mostrado qualidade e pode surpreender.
O confronto tende a ser equilibrado, com ambas as equipes buscando o ataque. A capacidade de finalização e a organização tática serão fatores decisivos para o resultado.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o [Jogo Responsável]() em todas as suas apostas esportivas.
Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Palpite do Dia
Sutton Coldfield Town x Abbey Hulton: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
