Sutjeska x Beitar: Palpite e Onde Assistir - Liga Conferência - 24/07

Sutjeska e Beitar começam a segunda pré-eliminatória da Liga Conferência nesta quinta-feira, dia 24 de julho, às 15h30 (horário de Brasília), no Stadion Gradski em Montenegro.

Confira nosso palpite para Sutjeska x Beitar, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1: 1º Gol - Beitar - Odd de 1.46

O Beitar entra em campo como favorito para o confronto e para se classifica. A equipe já estava classificada para a 2ª pré-eliminatória e tem 60% de probabilidade de vencer o confronto, mesmo que fora de casa, segundo as melhores casas de apostas esportivas.

A equipe tem um histórico recente de abrir o placar contra adversários tecnicamente inferiores, aproveitando a força ofensiva de seus atacantes e a fragilidade defensiva dos visitantes. Essa combinação torna provável que o primeiro gol da partida seja marcado pelo Beitar.

Palpite 2: Resultado 1º Tempo - Beitar - Odd de 2.02

Além de começar bem os jogos, o Beitar tem mostrado eficiência em construir vantagens já na primeira etapa, especialmente contra equipes com dificuldades na transição defensiva. A estratégia ofensiva e o apoio da torcida criam um ambiente propício para que o time vá para o intervalo em vantagem, o que dá valor a essa odd acima de 2.00.

Palpite 3: Beitar Marcar em Ambos os Tempos - Sim

Considerando o bom momento ofensivo do Beitar, aliado à inconsistência defensiva do adversário, há grandes chances da equipe marcar ao menos um gol em cada tempo. O time costuma manter a intensidade ao longo dos 90 minutos, criando oportunidades tanto no início quanto no fim das partidas. Com uma odd de 2.45, este palpite oferece excelente valor em uma aposta com forte embasamento estatístico.

Sutjeska x Beitar: Onde Assistir

A Liga Conferência tem transmissão ao vivo com vídeo na Bet365. Confira se a partida entre Sutjeska x Beitar está na lista da casa de aposta para jogo com transmissão.

Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso você ainda não tenha um cadastro na Bet365, basta concluir e verificar a sua conta para assistir a partida.

ℹ️ Jogo: Sutjeska x Beitar pela Liga Conferência



📅 Data: 24 de julho de 2025



🕒 Horário: 15h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Gradski



Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.