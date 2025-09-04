Suriname x Panamá: Palpite, Onde Assistir, Copa do Mundo, 04/09

Suriname x Panamá: veja os melhores palpites para o jogo da 1ª rodada das eliminatórias de qualificação para a Copa do Mundo, CONCACAF 2026. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto.

Suriname e Panamá se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, pela primeira rodada da qualificação para a Copa do Mundo.

O jogo acontece no Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, em Paramaribo, com início às 21h30 (horário de Brasília). A transmissão ainda será definida.

Suriname x Panamá: Palpite





🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.00







🎯 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.75







🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.90





Nossos palpites consideram o histórico e o desempenho recente das equipes. O Suriname busca se fortalecer em casa, enquanto o Panamá tenta manter a boa fase.

Suriname x Panamá: Palpites Alternativos

Para apostadores mais experientes, estas opções alternativas podem oferecer bons retornos, analisando a solidez defensiva do Suriname e a cautela tática do Panamá.





🎯 Resultado Correto: 0x0 - odd 6.00







🎯 Handicap Asiático Suriname +0.5 - odd 1.80







🎯 Total de Escanteios Abaixo de 9.5 - odd 1.85





Super Palpite Suriname x Panamá





🚀 Resultado Correto: Suriname 1x0 - odd 7.00





Palpite de Odds Baixas Suriname x Panamá

Para apostas mais seguras e com menor risco, focamos em mercados com maior probabilidade de acerto.





🔵 Dupla Chance: Suriname ou Empate - odd 1.40







🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.35







🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.90





Palpite de Odds Médias Suriname x Panamá

Se você busca um bom custo-benefício, estas opções oferecem um equilíbrio entre risco e retorno.





🔵 Empate Anula a Aposta: Suriname - odd 3.00







🟢 Para o Suriname marcar o primeiro gol - odd 2.80







🟡 Total de Gols: 2 - odd 3.20





🚀 Palpite de Odds Altas Suriname x Panamá

Para quem busca retornos mais expressivos e está disposto a arriscar em cenários menos prováveis.





🔵 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00







🟢 Suriname vence por 1 gol - odd 5.50







🟡 Cartão Vermelho no Jogo: Sim - odd 7.50





Suriname x Panamá: Onde Assistir

O jogo Suriname x Panamá vai passar ao vivo no canal GOAT, em streaming grátis.

Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida





Confronto: Suriname x Panamá - World Cup - Qualification CONCACAF 2026







Data: 04/09/2025







Horário: 21h30 (horário de Brasília)





Onde Assistir: Canal GOAT (streaming grátis)





Local: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo





Como Suriname e Panamá Chegam Para o Confronto

O Suriname busca uma vitória em casa para começar bem a eliminatória, enquanto o Panamá chega motivado pelos recentes resultados e confiante em seu potencial.

Últimos Jogos do Suriname

A equipe tem mostrado altos e baixos, alternando vitórias, empates e derrotas.





❌ Suriname 0x0 Panamá - World Cup - Qualification CONCACAF







✅ Suriname 2x1 Al Wahda - Pro League







✅ Suriname 1x3 Al-Ettifaq - Pro League







🟡 Suriname 0x0 Damac - Pro League







✅ Suriname 2x1 Al Hkaleej - Pro League





Últimos Jogos do Panamá

O Panamá tem apresentado um desempenho consistente, com várias vitórias e bom entrosamento.





❌ Panamá 1x2 Honduras - World Cup - Qualification CONCACAF







✅ Panamá 3x1 Jamaica - CONCACAF







✅ Guatemala 1x2 Panamá - CONCACAF







✅ Panamá 3x0 Guadeloupe - CONCACAF







✅ Panamá 3x0 Nicaragua - CONCACAF





Nossa Opinião para Suriname x Panamá

Esperamos um jogo equilibrado, com o Suriname buscando o ataque, mas o Panamá deve se defender bem. Nosso palpite é um empate com poucas chances de gols.

Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em suas apostas esportivas.