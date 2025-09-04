- E
Suriname x Panamá: Palpite, Onde Assistir, Copa do Mundo, 04/09
Suriname x Panamá: veja os melhores palpites para o jogo da 1ª rodada das eliminatórias de qualificação para a Copa do Mundo, CONCACAF 2026. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto.
Suriname e Panamá se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, pela primeira rodada da qualificação para a Copa do Mundo.
O jogo acontece no Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, em Paramaribo, com início às 21h30 (horário de Brasília). A transmissão ainda será definida.
Suriname x Panamá: Palpite
🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.00
🎯 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.75
🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.90
Nossos palpites consideram o histórico e o desempenho recente das equipes. O Suriname busca se fortalecer em casa, enquanto o Panamá tenta manter a boa fase.
Suriname x Panamá: Palpites Alternativos
Para apostadores mais experientes, estas opções alternativas podem oferecer bons retornos, analisando a solidez defensiva do Suriname e a cautela tática do Panamá.
🎯 Resultado Correto: 0x0 - odd 6.00
🎯 Handicap Asiático Suriname +0.5 - odd 1.80
🎯 Total de Escanteios Abaixo de 9.5 - odd 1.85
Super Palpite Suriname x Panamá
🚀 Resultado Correto: Suriname 1x0 - odd 7.00
Palpite de Odds Baixas Suriname x Panamá
Para apostas mais seguras e com menor risco, focamos em mercados com maior probabilidade de acerto.
🔵 Dupla Chance: Suriname ou Empate - odd 1.40
🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.35
🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.90
Palpite de Odds Médias Suriname x Panamá
Se você busca um bom custo-benefício, estas opções oferecem um equilíbrio entre risco e retorno.
🔵 Empate Anula a Aposta: Suriname - odd 3.00
🟢 Para o Suriname marcar o primeiro gol - odd 2.80
🟡 Total de Gols: 2 - odd 3.20
🚀 Palpite de Odds Altas Suriname x Panamá
Para quem busca retornos mais expressivos e está disposto a arriscar em cenários menos prováveis.
🔵 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00
🟢 Suriname vence por 1 gol - odd 5.50
🟡 Cartão Vermelho no Jogo: Sim - odd 7.50
Suriname x Panamá: Onde Assistir
O jogo Suriname x Panamá vai passar ao vivo no canal GOAT, em streaming grátis.
Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Confronto: Suriname x Panamá - World Cup - Qualification CONCACAF 2026
Data: 04/09/2025
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Onde Assistir: Canal GOAT (streaming grátis)
Local: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo
Como Suriname e Panamá Chegam Para o Confronto
O Suriname busca uma vitória em casa para começar bem a eliminatória, enquanto o Panamá chega motivado pelos recentes resultados e confiante em seu potencial.
Últimos Jogos do Suriname
A equipe tem mostrado altos e baixos, alternando vitórias, empates e derrotas.
❌ Suriname 0x0 Panamá - World Cup - Qualification CONCACAF
✅ Suriname 2x1 Al Wahda - Pro League
✅ Suriname 1x3 Al-Ettifaq - Pro League
🟡 Suriname 0x0 Damac - Pro League
✅ Suriname 2x1 Al Hkaleej - Pro League
Últimos Jogos do Panamá
O Panamá tem apresentado um desempenho consistente, com várias vitórias e bom entrosamento.
❌ Panamá 1x2 Honduras - World Cup - Qualification CONCACAF
✅ Panamá 3x1 Jamaica - CONCACAF
✅ Guatemala 1x2 Panamá - CONCACAF
✅ Panamá 3x0 Guadeloupe - CONCACAF
✅ Panamá 3x0 Nicaragua - CONCACAF
Nossa Opinião para Suriname x Panamá
Esperamos um jogo equilibrado, com o Suriname buscando o ataque, mas o Panamá deve se defender bem. Nosso palpite é um empate com poucas chances de gols.
Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em suas apostas esportivas.
Suriname x Panama: Palpite do Dia
Suriname x Panama: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Suriname x Panama: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.