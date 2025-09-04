Assine UOL
Suriname
World Cup - Qualification CONCACAF - World Wide
Dr. Ir. Franklin Essed Stadion
Panama
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 11:01

Suriname x Panamá: Palpite, Onde Assistir, Copa do Mundo, 04/09

04.09.2025
04.09.2025
4 min

Suriname x Panamá: veja os melhores palpites para o jogo da 1ª rodada das eliminatórias de qualificação para a Copa do Mundo, CONCACAF 2026. Conheça odds altas +3, +5 para esse confronto. 


Suriname e Panamá se enfrentam nesta quinta-feira, 4 de setembro de 2025, pela primeira rodada da qualificação para a Copa do Mundo.


O jogo acontece no Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, em Paramaribo, com início às 21h30 (horário de Brasília). A transmissão ainda será definida.


Suriname x Panamá: Palpite




  • 🎯 Empate no Primeiro Tempo - odd 2.00




  • 🎯 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.75




  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.90




Nossos palpites consideram o histórico e o desempenho recente das equipes. O Suriname busca se fortalecer em casa, enquanto o Panamá tenta manter a boa fase.


Suriname x Panamá: Palpites Alternativos


Para apostadores mais experientes, estas opções alternativas podem oferecer bons retornos, analisando a solidez defensiva do Suriname e a cautela tática do Panamá.




  • 🎯 Resultado Correto: 0x0 - odd 6.00




  • 🎯 Handicap Asiático Suriname +0.5 - odd 1.80




  • 🎯 Total de Escanteios Abaixo de 9.5 - odd 1.85




Super Palpite Suriname x Panamá




  • 🚀 Resultado Correto: Suriname 1x0 - odd 7.00




Palpite de Odds Baixas Suriname x Panamá


Para apostas mais seguras e com menor risco, focamos em mercados com maior probabilidade de acerto.




  • 🔵 Dupla Chance: Suriname ou Empate - odd 1.40




  • 🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.35




  • 🟡 Ambas as Equipes Marcam: Não - odd 1.90




Palpite de Odds Médias Suriname x Panamá


Se você busca um bom custo-benefício, estas opções oferecem um equilíbrio entre risco e retorno.




  • 🔵 Empate Anula a Aposta: Suriname - odd 3.00




  • 🟢 Para o Suriname marcar o primeiro gol - odd 2.80




  • 🟡 Total de Gols: 2 - odd 3.20




🚀 Palpite de Odds Altas Suriname x Panamá


Para quem busca retornos mais expressivos e está disposto a arriscar em cenários menos prováveis.




  • 🔵 Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00




  • 🟢 Suriname vence por 1 gol - odd 5.50




  • 🟡 Cartão Vermelho no Jogo: Sim - odd 7.50




Suriname x Panamá: Onde Assistir


O jogo Suriname x Panamá vai passar ao vivo no canal GOAT, em streaming grátis.


Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida




  • Confronto: Suriname x Panamá - World Cup - Qualification CONCACAF 2026




  • Data: 04/09/2025




  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)



  • Onde Assistir: Canal GOAT (streaming grátis)


  • Local: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo




Como Suriname e Panamá Chegam Para o Confronto


O Suriname busca uma vitória em casa para começar bem a eliminatória, enquanto o Panamá chega motivado pelos recentes resultados e confiante em seu potencial.


Últimos Jogos do Suriname


A equipe tem mostrado altos e baixos, alternando vitórias, empates e derrotas.




  • ❌ Suriname 0x0 Panamá - World Cup - Qualification CONCACAF




  • ✅ Suriname 2x1 Al Wahda - Pro League




  • ✅ Suriname 1x3 Al-Ettifaq - Pro League




  • 🟡 Suriname 0x0 Damac - Pro League




  • ✅ Suriname 2x1 Al Hkaleej - Pro League




Últimos Jogos do Panamá


O Panamá tem apresentado um desempenho consistente, com várias vitórias e bom entrosamento.




  • ❌ Panamá 1x2 Honduras - World Cup - Qualification CONCACAF




  • ✅ Panamá 3x1 Jamaica - CONCACAF




  • ✅ Guatemala 1x2 Panamá - CONCACAF




  • ✅ Panamá 3x0 Guadeloupe - CONCACAF




  • ✅ Panamá 3x0 Nicaragua - CONCACAF




Nossa Opinião para Suriname x Panamá


Esperamos um jogo equilibrado, com o Suriname buscando o ataque, mas o Panamá deve se defender bem. Nosso palpite é um empate com poucas chances de gols.


Lembre-se sempre de praticar o Jogo Responsável em suas apostas esportivas.

Suriname x Panama: Palpite do Dia

Suriname x Panama: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Suriname x Panama: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Panama
0 - 0
Suriname
2026 World Cup - Qualification CONCACAF
Panama
0 - 0
Suriname

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Suriname
Empate
Panama

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


Jogos do Dia

