O Que é Supercoins na Superbet: Entenda as Recompensas Exclusivas
Os Supercoins na Superbet são a moeda virtual do programa de recompensas da casa de apostas, criado para premiar a sua lealdade e atividade na plataforma.
Eles podem ser acumulados através de giros na roleta SuperSpin e trocados por diversos prémios, como Apostas Grátis e Bônus de Cassino.
Supercoins na Superbet é assim um sistema simples: quanto mais você joga, mais Supercoins você acumula para trocar por recompensas exclusivas da Superbet.
Se você quer agora saber como funciona o programa Supercoins, como ganhar e como resgatar seus prêmios, confira nosso guia para entender as recompensas exclusivas dessa que é uma das melhores casas de apostas do Brasil.
Esse sistema de fidelidade direto não é novo, mas o programa de SuperCoins da Superbet tem suas particularidades.
Entenda como a sua atividade é recompensada com uma moeda de troca específica da plataforma.
Supercoins da Superbet: Como Funcionam?
Então, como acumular SuperCoins na Superbet? Atualmente, a forma de acumular SuperCoins é através da promoção SuperSpin.
“Os Supercoins estão disponíveis dentro do Superspin. Ou seja, girando a roleta você pode ganhar uma quantidade de Supercoins”, explica a casa de apostas.
A Superbet promete, por outro lado, que em breve vai alargar o programa, para permitir aos usuários conseguir mais formas de acumular Supercoins.
Como resgatar os Supercoins: 3 Passos Simples
Depois de acumular, vocês tem de resgatar os Supercoins. E em 3 passos o processo fica fechado.
Acesse o menu da sua conta e clique em Supercoins (junto ao histórico de transações);
Na aba Prêmios, você encontra a quantidade de Supercoins para resgatar.
Escolha seu bônus e clique em Resgatar.
Não consigo resgatar SuperCoins. O que fazer?
Se não consegue resgatar SuperCoins, é porque seu saldo de moedas é ainda insuficiente. E se você tiver moedas insuficientes, receberá um alerta para saber quantas Supercoins faltam ainda.
Como esse é um programa que dá prêmio pela fidelização, a solução passa por ganhar mais Supercoins girando a roleta.
Diariamente, a Superbet oferece a oportunidade de girar uma roleta onde você pode ganhar Supercoins.
A casa de apostas já anunciou que, em breve, irá disponibilizar mais formas de acumular moedas, o que indica uma expansão contínua do programa.
Dicas Úteis para Dominar as Supercoins
Explore a loja de prémios: Ao aceder à seção, você será direcionado para a aba "Prêmios", onde pode ver todos os bónus disponíveis para resgate, juntamente com a quantidade de Supercoins necessária para cada um.
Resgate o seu prêmio: Escolha o bónus desejado. Se tiver moedas suficientes, o prêmio estará destacado em vermelho com a mensagem “Pronto para resgatar”. Basta clicar no ícone do prêmio para concluir a troca.
Importante: Caso não tenha saldo suficiente, a Superbet irá indicar quantos Supercoins ainda faltam para que você possa resgatar o prêmio desejado.
Vantagens do Programa Supercoins na Superbet
Simplicidade
- O sistema Supercoins destaca-se pela sua simplicidade e clareza, oferecendo benefícios importantes para os utilizadores.
Validade
- Como os Supercoins não expiram, você pode acumulá-los pelo tempo que desejar para resgatar os prêmios de maior valor. No entanto, os prêmios resgatados têm validade de 30 dias, por isso, utilize-os antes de expirarem.
Rollover
- A maioria dos prêmios de Apostas Grátis resgatados com Supercoins não exige um rollover. Isso significa que você recebe o lucro líquido da sua aposta grátis diretamente na sua conta, sem ter de fazer mais apostas para poder sacar o dinheiro.
Recompensas Tangíveis
- Ao invés de um sistema de níveis ou pontos que podem ser confusos, os Supercoins permitem que você veja o que precisa para resgatar um prêmio, tornando o processo mais transparente e motivador.
SuperCoins da Superbet Versus Outros Programas de Fidelidade
No setor das apostas, as abordagens variam. Tem programa de recompensas com promoções focadas em eventos específicos.
Por outro lado, plataformas como a Bet365 e a Pixbet operam com sistemas mais tradicionais.
Por exemplo, a Bet365 oferece recompensas por lealdade, enquanto outras casas de apostas possuem clubes VIP, mais voltados para jogadores de cassino.
Na verdade, em sua essência, o programa Supercoins da Superbet funciona do mesmo jeito: o objetivo é premiar a fidelidade e aquele apostador que faz mais apostas.
Mais apostas, mais ganho. Eis o princípio dos programas de fidelidade.
Se você pondera criar conta nessa casa de apostas, leia nossa análise da Superbet e entenda porque é uma das melhores casas de apostas do Brasil.
Para uma resposta honesta à pergunta se Supercoins na Superbet vale a pena, temos de analisar o perfil do apostador.
Se você gosta de fazer apostas esporádicas, de forma divertida, como deve sempre fazer (seguindo as regras do Jogo Responsável), um programa de fidelização como os SuperCoins não vale a pena.
Porém, se você é um apostador regular, pode tirar partido dessas SuperCoins, porque a sua regularidade vai ser premiada, com apostas grátis ou bônus de cassino.
Sempre que você experimentar os recursos de uma casa de apostas, verifique se eles se adequam ao seu perfil. E evite mudar de perfil para tirar proveito de recursos.