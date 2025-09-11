Super Odds Hoje 11/09: Quais as Apostas Aumentadas nos Jogos de Hoje?

Super Odds Hoje: bet365

Hulk para marcar de fora da área: 11.00

Cruzeiro para ganhar ambos os tempos: 9.00

Na bet365, as ofertas de hoje são relativas ao jogão da Copa do Brasil. O Cruzeiro ganhou o jogo de ida por 2x0, mas o Atlético-MG ainda sonha com as semifinais.

Para tornar seu palpite mais interessante, a bet365 melhorou as odds em dois mercados.

Hulk é o destaque do ataque do Atlético-MG. O Galo tem novo técnico, pois Cuca e Jorge Sampaoli retornou ao clube, e o experiente atacante quer ser o herói da remontada. Portanto, a bet365 melhorou a odd do mercado Hulk para marcar de fora da área de 9.00 para 11.00.