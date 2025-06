Sundowns x Fluminense: onde assistir e palpite no Mundial de Clubes

A partida entre Sundowns x Fluminense, válida pela terceira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA 2025, acontece na quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, Estados Unidos.

O duelo é decisivo para as pretensões de classificação de ambos, colocando frente a frente o campeão africano e o campeão da Libertadores de 2023.