Sundowns x Fluminense: odds altas no Mundial de Clubes 2025

O confronto entre Mamelodi Sundowns x Fluminense, válido pela terceira rodada do Grupo F do Mundial de Clubes da FIFA 2025, tem opções de apostas com odds altas para quem busca lucros maiores com cenários mais ousados.

A partida acontece na quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 16h (horário de Brasília), no Hard Rock Stadium, na Flórida, nos Estados Unidos.

Palpites com odds altas

1. Resultado Exato: Sundowns 2 x 0 Fluminense - Odd 19.00 (Bet365)

Aqui neste palpite você precisaria de um triunfo do Sundowns por 2 a 0 contra o Tricolor. Evidente que é um palpite bem arriscado, mas oferece um bom retorno.