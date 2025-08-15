Assine UOL
Sunderland
Premier League - United Kingdom
Stadium of Light
West Ham
Sunderland x West Ham: Palpite Odd Alta e Onde Assistir, Premier League, 16/08

Publicado
15.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
4 min

A manhã de sábado, 16 de agosto, marca o retorno de um gigante à elite do futebol inglês. Às 11h (horário de Brasília), o Sunderland recebe o West Ham no Stadium of Light para sua partida de estreia na Premier League 2025-26. O confronto opõe a euforia do time da casa, recém-promovido, contra a experiência e a força do time de Londres. Confira a análise completa, o melhor Sunderland x West Ham palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Sunderland x West Ham Palpites


O West Ham é o favorito por sua qualidade e experiência na Premier League, mas o Sunderland, empurrado por sua fanática torcida na estreia, deve endurecer o jogo.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.70 na Bet365


O Stadium of Light estará em festa, e o Sunderland vai para cima, impulsionado pela adrenalina da estreia. O West Ham tem um ataque muito qualificado, com jogadores como Bowen e Callum Wilson, e deve aproveitar os espaços. Gols para ambos os lados é um cenário muito provável.


Mais de 2.5 gols: Odd 1.90 na Superbet


A combinação da empolgação do Sunderland com a superioridade técnica do West Ham aponta para um jogo aberto. A equipe da casa pode sentir o peso da reestreia e cometer erros defensivos, enquanto os Hammers têm poder de fogo para construir um placar elástico.


West Ham para marcar mais de 1.5 gols: Odd 2.10 na Bet365


Mesmo jogando fora, o time de Londres tem um ataque muito superior à defesa do Sunderland, que ainda está se adaptando ao nível da Premier League. A expectativa é que o West Ham consiga marcar pelo menos duas vezes.


Como chegam os times


O Sunderland está de volta à Premier League após uma longa ausência, coroando um projeto de reconstrução com o acesso conquistado na temporada passada. A cidade respira futebol, e a equipe entrará em campo com uma carga emocional enorme. A pré-temporada serviu para o técnico Régis Le Bris testar reforços e adaptar o time ao nível de exigência da elite. O objetivo na estreia é usar a força de seu estádio para surpreender e somar os primeiros pontos.


O West Ham começa a temporada buscando se consolidar na metade de cima da tabela e, quem sabe, beliscar uma vaga em competições europeias. Sob o comando de Julen Lopetegui, a equipe londrina é conhecida por sua força física e transições rápidas. Enfrentar um time recém-promovido na primeira rodada é visto como uma oportunidade de ouro para começar o campeonato com três pontos, e os Hammers não devem desperdiçar a chance de impor sua maior qualidade técnica.


Onde Assistir Sunderland x West Ham


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Sunderland x West Ham United


📅 Data: 16/08/2025


Horário: 11h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: Stadium of Light (Sunderland, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Sunderland x West Ham


Variando o nosso repertório, para este jogo vamos apostar no desempenho de um jogador específico que tem tudo para ser o protagonista da partida.


Jarrod Bowen (West Ham) para marcar a qualquer momento: Odd 3.05 na Betnacional


O camisa 20 do West Ham é o principal jogador do time, responsável pela maioria das ações ofensivas e um finalizador nato. Enfrentando uma defesa que ainda está se adaptando à velocidade da Premier League, Bowen terá muitas oportunidades para marcar. Apostar em um gol dele a qualquer momento do jogo oferece uma odd de grande valor.


Conclusão


A estreia do Sunderland na Premier League promete ser um jogo eletrizante, com uma atmosfera fantástica no Stadium of Light. No entanto, o favoritismo técnico e a experiência estão do lado do West Ham. A análise aponta para uma partida com gols para ambas as equipes, mas com o time de Londres prevalecendo e conquistando os três pontos na abertura do campeonato.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Sunderland x West Ham: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2016 Premier League
Sunderland
2 - 2
West Ham
2016 Premier League
West Ham
1 - 0
Sunderland
2015 Premier League
West Ham
1 - 0
Sunderland
2015 Premier League
Sunderland
2 - 2
West Ham
2014 Premier League
West Ham
1 - 0
Sunderland

