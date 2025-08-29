Assine UOL
Sunderland
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
Premier League - United Kingdom
Stadium of Light
Brentford
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3.3
2
2.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.93
x
3.26
2
2.49
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.3
2
2.45
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.9
x
3.2
2
2.48
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.95
x
3.2
2
2.5
Apostar agora
Odds atualizadas a 29.08.2025 às 00:30

Sunderland x Brentford Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Sunderland e Brentford se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília) no Stadium of Light, em Sunderland. O confronto terá transmissão da Disney+.


O Sunderland busca sua segunda vitória em casa na temporada para dar confiança à torcida, que está insatisfeita com a eliminação na Carabao Cup no meio de semana. Já o Brentford chega com confiança, classificado na Carabao Cup e com uma vitória e uma derrota na Premier League.


Confira nossos palpites de Sunderland x Brentford, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Sunderland x Brentford: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Sunderland x Brentford, é crucial analisar o momento atual de ambas as equipes. O Sunderland iniciou a liga com uma ótima vitória sobre o West Ham, enquanto o Brentford vem de duas vitórias consecutivas. Essa disparidade no desempenho recente é um fator importante a ser considerado.


Observamos os dados recentes para traçar as melhores apostas. O momento atual das equipes sugere um jogo com oportunidades para gols, mas a necessidade do Sunderland de buscar um resultado pode equilibrar as ações.



  • 🎯 Vitória do Sunderland - odd 2.90

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90

  • 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.00


Palpites Alternativos Sunderland x Brentford


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Considerando o histórico recente e a necessidade de gols do Sunderland, mercados que envolvem mais de uma aposta podem ser interessantes.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas. O confronto entre as equipes costuma apresentar um bom número de lances ofensivos, o que favorece estas opções.



  • 🎯 Brentford Marca no 2º Tempo - odd 2.05

  • 🎯 Mais de 10.5 Escanteios - odd 2.25

  • 🎯 Intervalo com Mais de 1.5 Gols - odd 3.10


Super Palpites Sunderland x Brentford



  • 🚀 Placar Exato: Sunderland 2 x 1 Brentford - odd 9.60


💰 Palpites de Odds Baixas Sunderland x Brentford


No mercado de odds baixas, focamos em eventos com alta probabilidade de acontecer, buscando a segurança em mercados mais prováveis.



  • 🔵 Brentford com Handicap Asiático 0.0 - odd 1.55

  • 🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.40

  • 🟡 Sunderland não perde - odd 1.60


⚖️ Palpites de Odds Médias Sunderland x Brentford


Com odds médias, buscamos um equilíbrio entre risco e retorno, explorando mercados com boa probabilidade e valor.



  • 🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.00

  • 🟢 Vitória do Brentford com Dupla Chance - odd 1.40

  • 🟡 Gols nos Dois Tempos - odd 2.55


🚀 Palpites de Odds Altas Sunderland x Brentford


Aqui, olhamos para mercados com potencial de retorno mais elevado, ideal para quem busca uma entrada com odd mais robusta.



  • 🔵 Resultado Correto: 0-1 - odd 7.00

  • 🟢 Brentford vence e ambos marcam - odd 5.50

  • 🟡 Sunderland vence por 2 gols de diferença - odd 9.00


Sunderland x Brentford: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sunderland x Brentford - Premier League 2025/26

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 11:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stadium of Light, Sunderland

  • 📺 Transmissão: ESPN


Como Sunderland e Brentford Chegam Para o Confronto


O Sunderland fez um início de temporada ótimo, com vitória por 3x0 contra o West Ham, mas em seguida perdeu para o Burnley e foi eliminado da Carabao Cup pelo Huddersfield. A equipe precisa dar uma resposta frente aos seus torcedores.


Já o Brentford chega embalado por duas vitórias seguidas, uma pela liga e outra pela Carabao Cup, onde eliminou o Bournemouth, rival da Premier League. O time quer manter essa boa fase e consolidar sua posição na parte de cima da tabela.


Últimos Jogos do Sunderland


O Sunderland vem de uma sequência de resultados negativos. A equipe demonstrou dificuldades em manter a consistência ofensiva nos últimos jogos.


Apesar das dificuldades, o técnico busca ajustar o time para a partida. A pressão por um resultado positivo é grande para a equipe da casa.



  • ❌ Sunderland 1 (5)x(6)1 Huddersfield

  • ❌ Burnley 2x0 Sunderland - Premier League

  • ✅ Sunderland 3x0 West Ham - Premier League


Últimos Jogos do Brentford


O Brentford vive um momento mais positivo, com bons resultados nos últimos jogos. A equipe tem demonstrado um bom entrosamento e solidez defensiva.


O Brentford chega confiante para a partida, buscando manter sua invencibilidade na temporada.



  • ✅ Bournemouth 0x2 Brentford - Carabao Cup

  • ✅ Brentford 1x0 Aston Villa - Premier League

  • ❌ Nottingham Forest 3x1 Brentford - Premier League


Nossa Opinião para Sunderland x Brentford


A análise do confronto sugere um jogo onde o Brentford leva vantagem pelo momento atual. A equipe visitante demonstra mais consistência e pode aproveitar os espaços deixados pelo Sunderland.


Embora o Sunderland jogue em casa, suas dificuldades recentes apontam para um jogo complicado. A expectativa é de um confronto com oportunidades para ambos os lados, mas com o Brentford mais propenso a sair com a vitória.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Sunderland x Brentford: Palpite do Dia

Brentford Vence
Superbet logo
2.5
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
CRB - Paysandu
1
1.74
Borussia Dortmund - Union Berlin
1
1.41
Trabzonspor - Samsunspor
1
1.8
Múltipla
4.42
x
Aposta
20
=
Ganhos
88.32
Apostar agora

Sunderland x Brentford: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sunderland x Brentford: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2017 Championship
Sunderland
0 - 2
Brentford
2017 Championship
Brentford
3 - 3
Sunderland

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sunderland
Empate
Brentford

Jogo Responsável


Lembre-se de jogar com responsabilidade. As apostas esportivas devem ser uma forma de entretenimento, e não devem comprometer o seu orçamento. Pratique o Jogo Responsável.

