- D
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- V
Sunderland x Brentford Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (30/08)
Sunderland e Brentford se enfrentam neste sábado, 30/08, em partida válida pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 11h (horário de Brasília) no Stadium of Light, em Sunderland. O confronto terá transmissão da Disney+.
O Sunderland busca sua segunda vitória em casa na temporada para dar confiança à torcida, que está insatisfeita com a eliminação na Carabao Cup no meio de semana. Já o Brentford chega com confiança, classificado na Carabao Cup e com uma vitória e uma derrota na Premier League.
Confira nossos palpites de Sunderland x Brentford, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Sunderland x Brentford: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Sunderland x Brentford, é crucial analisar o momento atual de ambas as equipes. O Sunderland iniciou a liga com uma ótima vitória sobre o West Ham, enquanto o Brentford vem de duas vitórias consecutivas. Essa disparidade no desempenho recente é um fator importante a ser considerado.
Observamos os dados recentes para traçar as melhores apostas. O momento atual das equipes sugere um jogo com oportunidades para gols, mas a necessidade do Sunderland de buscar um resultado pode equilibrar as ações.
- 🎯 Vitória do Sunderland - odd 2.90
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.90
- 🎯 Total de Gols Acima de 2.5 - odd 2.00
Palpites Alternativos Sunderland x Brentford
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. Considerando o histórico recente e a necessidade de gols do Sunderland, mercados que envolvem mais de uma aposta podem ser interessantes.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca diversificar suas apostas. O confronto entre as equipes costuma apresentar um bom número de lances ofensivos, o que favorece estas opções.
- 🎯 Brentford Marca no 2º Tempo - odd 2.05
- 🎯 Mais de 10.5 Escanteios - odd 2.25
- 🎯 Intervalo com Mais de 1.5 Gols - odd 3.10
Super Palpites Sunderland x Brentford
- 🚀 Placar Exato: Sunderland 2 x 1 Brentford - odd 9.60
💰 Palpites de Odds Baixas Sunderland x Brentford
No mercado de odds baixas, focamos em eventos com alta probabilidade de acontecer, buscando a segurança em mercados mais prováveis.
- 🔵 Brentford com Handicap Asiático 0.0 - odd 1.55
- 🟢 Total de Gols Abaixo de 3.5 - odd 1.40
- 🟡 Sunderland não perde - odd 1.60
⚖️ Palpites de Odds Médias Sunderland x Brentford
Com odds médias, buscamos um equilíbrio entre risco e retorno, explorando mercados com boa probabilidade e valor.
- 🔵 Ambos Marcam Não - odd 2.00
- 🟢 Vitória do Brentford com Dupla Chance - odd 1.40
- 🟡 Gols nos Dois Tempos - odd 2.55
🚀 Palpites de Odds Altas Sunderland x Brentford
Aqui, olhamos para mercados com potencial de retorno mais elevado, ideal para quem busca uma entrada com odd mais robusta.
- 🔵 Resultado Correto: 0-1 - odd 7.00
- 🟢 Brentford vence e ambos marcam - odd 5.50
- 🟡 Sunderland vence por 2 gols de diferença - odd 9.00
Sunderland x Brentford: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sunderland x Brentford - Premier League 2025/26
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 11:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stadium of Light, Sunderland
- 📺 Transmissão: ESPN
Como Sunderland e Brentford Chegam Para o Confronto
O Sunderland fez um início de temporada ótimo, com vitória por 3x0 contra o West Ham, mas em seguida perdeu para o Burnley e foi eliminado da Carabao Cup pelo Huddersfield. A equipe precisa dar uma resposta frente aos seus torcedores.
Já o Brentford chega embalado por duas vitórias seguidas, uma pela liga e outra pela Carabao Cup, onde eliminou o Bournemouth, rival da Premier League. O time quer manter essa boa fase e consolidar sua posição na parte de cima da tabela.
Últimos Jogos do Sunderland
O Sunderland vem de uma sequência de resultados negativos. A equipe demonstrou dificuldades em manter a consistência ofensiva nos últimos jogos.
Apesar das dificuldades, o técnico busca ajustar o time para a partida. A pressão por um resultado positivo é grande para a equipe da casa.
- ❌ Sunderland 1 (5)x(6)1 Huddersfield
- ❌ Burnley 2x0 Sunderland - Premier League
- ✅ Sunderland 3x0 West Ham - Premier League
Últimos Jogos do Brentford
O Brentford vive um momento mais positivo, com bons resultados nos últimos jogos. A equipe tem demonstrado um bom entrosamento e solidez defensiva.
O Brentford chega confiante para a partida, buscando manter sua invencibilidade na temporada.
- ✅ Bournemouth 0x2 Brentford - Carabao Cup
- ✅ Brentford 1x0 Aston Villa - Premier League
- ❌ Nottingham Forest 3x1 Brentford - Premier League
Nossa Opinião para Sunderland x Brentford
A análise do confronto sugere um jogo onde o Brentford leva vantagem pelo momento atual. A equipe visitante demonstra mais consistência e pode aproveitar os espaços deixados pelo Sunderland.
Embora o Sunderland jogue em casa, suas dificuldades recentes apontam para um jogo complicado. A expectativa é de um confronto com oportunidades para ambos os lados, mas com o Brentford mais propenso a sair com a vitória.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Sunderland x Brentford: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sunderland x Brentford: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sunderland x Brentford: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se de jogar com responsabilidade. As apostas esportivas devem ser uma forma de entretenimento, e não devem comprometer o seu orçamento. Pratique o Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- D
Empate
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- V
Corinthians Vence
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- D
Borussia Dortmund Vence
- V
- D
- V
- D
- V
- D
- D
- E
- V
- V
Lens Vence
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
Mirassol Vence
- E
- V
- D
- V
- E
- V
- E
- V
- V
- E
Juventus Vence
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- V
- V
- E
Argentinos JRS Vence