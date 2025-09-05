- V
Suíça x Kosovo: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09
Suíça x Kosovo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Suíça e Kosovo se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio St. Jakob-Park, em Basel, e a transmissão será pela Disney+.
O confronto promete ser disputado, com a Suíça buscando se consolidar na competição e o Kosovo em busca de pontos importantes.
Suíça x Kosovo: Palpite
- 🎯 Vitória da Suíça - odd 1.75
- 🎯 Ambos os times marcam - odd 2.10
- 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.30
Palpites Alternativos Suíça x Kosovo
- 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - odd 2.05
- 🎯 Suíça marca no 1º tempo - odd 2.20
- 🎯 Kosovo marca no 2º tempo - odd 2.50
Super Palpites Suíça x Kosovo
🚀 Resultado Exato: Suíça 2x1 Kosovo - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Suíça x Kosovo
- 🔵 Suíça para vencer qualquer tempo - odd 1.35
- 🟢 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45
- 🟡 Dupla Chance - Suíça ou Empate - odd 1.25
⚖️ Palpites de Odds Médias Suíça x Kosovo
- 🔵 Ambos os times marcam - odd 2.10
- 🟢 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.30
- 🟡 Suíça para vencer e ambos marcam - odd 3.50
🚀 Palpites de Odds Altas Suíça x Kosovo
- 🔵 Resultado Exato: 3x1 - odd 8.00
- 🟢 Kosovo para vencer - odd 5.50
- 🟡 Suíça vence por 2 gols de diferença - odd 5.00
Suíça x Kosovo: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Confira todos os detalhes da partida!
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Suíça x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio St. Jakob-Park, Basel, Suíça
- 📺 Transmissão: Disney+.
Suíça x Kosovo: Escalações prováveis
Suíça: Gregor Kobel; Isaac Schmidt, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Johan Manzambi, Ardon Jashari, Michel Aebischer; Dan N’Doye, Breel Embolo.
Kosovo: Visar Bekaj; Mergim Vojvoda, Florent Hadergjonaj, Ron Raqi, Lumbardh Dellova; Lindon Emerllahu, Donat Rrudhani, Muharrem Jashari, Elvis Rexhbecaj; Meriton Korenica, Albion Rrahmani.
Como Suíça e Kosovo Chegam Para o Confronto
A Suíça, com um time experiente, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos em casa. O Kosovo, por sua vez, apostará em uma postura mais ofensiva para surpreender o adversário e somar pontos importantes.
Últimos Jogos da Suíça
A Suíça tem mostrado um desempenho sólido, com algumas vitórias importantes em amistosos e agora entra na briga pela classificação para a Copa.
A equipe busca melhorar seu desempenho ofensivo e defensivo para alcançar seus objetivos.
- ✅ Suíça 3x1 Estados Unidos - Amistoso
- ✅ Suíça 2x0 México - Amistoso
- ✅ Suíça 3x0 Luxemburgo - Eliminatórias
- 🟡 Irlanda do Norte 1x1 Suíça - Eliminatórias
- ❌ Espanha 3x0 Suíça - Amistoso
Últimos Jogos do Kosovo
O Kosovo chega motivado após bons resultados recentes, mostrando um ataque eficiente e uma defesa consistente. A equipe busca manter o ritmo e surpreender a Suíça, buscando somar pontos importantes fora de casa.
- ✅ Kosovo 2x0 Comores - Amistoso
- ✅ Kosovo 2x0 Armênia - Amistoso
- ✅ Islândia 0x3 Kosovo - Eliminatórias
- ✅ Kosovo 3x0 Islândia - Eliminatórias
- ✅ Kosovo 0x2 Lituânia - Amistoso
Suíça x Kosovo: Prognóstico
Acreditamos que a Suíça leva vantagem por jogar em casa e porque é uma seleção mais forte. A partida promete ser disputada, com chances de gol para ambas as equipes.
Switzerland x Kosovo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Switzerland x Kosovo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Switzerland x Kosovo: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
