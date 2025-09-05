Suíça x Kosovo: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Suíça x Kosovo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Suíça e Kosovo se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio St. Jakob-Park, em Basel, e a transmissão será pela Disney+.

O confronto promete ser disputado, com a Suíça buscando se consolidar na competição e o Kosovo em busca de pontos importantes.

Suíça x Kosovo: Palpite



🎯 Vitória da Suíça - odd 1.75



🎯 Ambos os times marcam - odd 2.10



🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.30



Palpites Alternativos Suíça x Kosovo



🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - odd 2.05



🎯 Suíça marca no 1º tempo - odd 2.20



🎯 Kosovo marca no 2º tempo - odd 2.50



Super Palpites Suíça x Kosovo

🚀 Resultado Exato: Suíça 2x1 Kosovo - odd 7.50

💰 Palpites de Odds Baixas Suíça x Kosovo



🔵 Suíça para vencer qualquer tempo - odd 1.35



🟢 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45



🟡 Dupla Chance - Suíça ou Empate - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias Suíça x Kosovo



🔵 Ambos os times marcam - odd 2.10



🟢 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.30



🟡 Suíça para vencer e ambos marcam - odd 3.50



🚀 Palpites de Odds Altas Suíça x Kosovo



🔵 Resultado Exato: 3x1 - odd 8.00



🟢 Kosovo para vencer - odd 5.50



🟡 Suíça vence por 2 gols de diferença - odd 5.00



Suíça x Kosovo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Confira todos os detalhes da partida!

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Suíça x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio St. Jakob-Park, Basel, Suíça



📺 Transmissão: Disney+.



Suíça x Kosovo: Escalações prováveis

Suíça: Gregor Kobel; Isaac Schmidt, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Johan Manzambi, Ardon Jashari, Michel Aebischer; Dan N’Doye, Breel Embolo.

Kosovo: Visar Bekaj; Mergim Vojvoda, Florent Hadergjonaj, Ron Raqi, Lumbardh Dellova; Lindon Emerllahu, Donat Rrudhani, Muharrem Jashari, Elvis Rexhbecaj; Meriton Korenica, Albion Rrahmani.

Como Suíça e Kosovo Chegam Para o Confronto

A Suíça, com um time experiente, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos em casa. O Kosovo, por sua vez, apostará em uma postura mais ofensiva para surpreender o adversário e somar pontos importantes.

Últimos Jogos da Suíça

A Suíça tem mostrado um desempenho sólido, com algumas vitórias importantes em amistosos e agora entra na briga pela classificação para a Copa.

A equipe busca melhorar seu desempenho ofensivo e defensivo para alcançar seus objetivos.



✅ Suíça 3x1 Estados Unidos - Amistoso



✅ Suíça 2x0 México - Amistoso



✅ Suíça 3x0 Luxemburgo - Eliminatórias



🟡 Irlanda do Norte 1x1 Suíça - Eliminatórias



❌ Espanha 3x0 Suíça - Amistoso



Últimos Jogos do Kosovo

O Kosovo chega motivado após bons resultados recentes, mostrando um ataque eficiente e uma defesa consistente. A equipe busca manter o ritmo e surpreender a Suíça, buscando somar pontos importantes fora de casa.



✅ Kosovo 2x0 Comores - Amistoso



✅ Kosovo 2x0 Armênia - Amistoso



✅ Islândia 0x3 Kosovo - Eliminatórias



✅ Kosovo 3x0 Islândia - Eliminatórias



✅ Kosovo 0x2 Lituânia - Amistoso



Suíça x Kosovo: Prognóstico

Acreditamos que a Suíça leva vantagem por jogar em casa e porque é uma seleção mais forte. A partida promete ser disputada, com chances de gol para ambas as equipes.