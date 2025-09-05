Assine UOL
Switzerland
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D
World Cup - Qualification Europe - World Wide
St. Jakob-Park
Kosovo
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
Odds atualizadas a 05.09.2025 às 08:30

Suíça x Kosovo: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Eliminatórias Copa, 05/09

Publicado
05.09.2025
Atualizado em
05.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Suíça x Kosovo: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Suíça e Kosovo se enfrentam nesta sexta-feira, 05/09, em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A bola vai rolar às 15:45 (horário de Brasília) no Estádio St. Jakob-Park, em Basel, e a transmissão será pela Disney+.


O confronto promete ser disputado, com a Suíça buscando se consolidar na competição e o Kosovo em busca de pontos importantes. 


Suíça x Kosovo: Palpite



  • 🎯 Vitória da Suíça - odd 1.75

  •  🎯 Ambos os times marcam - odd 2.10

  • 🎯 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.30 


Palpites Alternativos Suíça x Kosovo



  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - odd 2.05

  •  🎯 Suíça marca no 1º tempo - odd 2.20

  • 🎯 Kosovo marca no 2º tempo - odd 2.50


Super Palpites Suíça x Kosovo


🚀 Resultado Exato: Suíça 2x1 Kosovo - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Suíça x Kosovo



  • 🔵 Suíça para vencer qualquer tempo - odd 1.35

  • 🟢 Total de Gols - Mais de 1.5 - odd 1.45

  • 🟡 Dupla Chance - Suíça ou Empate - odd 1.25


⚖️ Palpites de Odds Médias Suíça x Kosovo



  • 🔵 Ambos os times marcam - odd 2.10

  • 🟢 Total de Gols - Mais de 2.5 - odd 2.30

  • 🟡 Suíça para vencer e ambos marcam - odd 3.50


🚀 Palpites de Odds Altas Suíça x Kosovo



  • 🔵 Resultado Exato: 3x1 - odd 8.00

  • 🟢 Kosovo para vencer - odd 5.50

  • 🟡 Suíça vence por 2 gols de diferença - odd 5.00


Suíça x Kosovo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Confira todos os detalhes da partida!


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Suíça x Kosovo - Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 15:45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio St. Jakob-Park, Basel, Suíça

  • 📺 Transmissão: Disney+.


Suíça x Kosovo: Escalações prováveis


Suíça: Gregor Kobel; Isaac Schmidt, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Granit Xhaka, Johan Manzambi, Ardon Jashari, Michel Aebischer; Dan N’Doye, Breel Embolo.


Kosovo: Visar Bekaj; Mergim Vojvoda, Florent Hadergjonaj, Ron Raqi, Lumbardh Dellova; Lindon Emerllahu, Donat Rrudhani, Muharrem Jashari, Elvis Rexhbecaj; Meriton Korenica, Albion Rrahmani.


Como Suíça e Kosovo Chegam Para o Confronto


A Suíça, com um time experiente, busca impor seu ritmo e garantir os três pontos em casa. O Kosovo, por sua vez, apostará em uma postura mais ofensiva para surpreender o adversário e somar pontos importantes.


Últimos Jogos da Suíça


A Suíça tem mostrado um desempenho sólido, com algumas vitórias importantes em amistosos e agora entra na briga pela classificação para a Copa.


A equipe busca melhorar seu desempenho ofensivo e defensivo para alcançar seus objetivos. 



  • ✅ Suíça 3x1 Estados Unidos - Amistoso

  • ✅ Suíça 2x0 México - Amistoso

  • ✅ Suíça 3x0 Luxemburgo - Eliminatórias

  • 🟡 Irlanda do Norte 1x1 Suíça - Eliminatórias

  • ❌ Espanha 3x0 Suíça - Amistoso


Últimos Jogos do Kosovo


O Kosovo chega motivado após bons resultados recentes, mostrando um ataque eficiente e uma defesa consistente. A equipe busca manter o ritmo e surpreender a Suíça, buscando somar pontos importantes fora de casa.



  • ✅ Kosovo 2x0 Comores - Amistoso

  • ✅ Kosovo 2x0 Armênia - Amistoso

  • ✅ Islândia 0x3 Kosovo - Eliminatórias

  • ✅ Kosovo 3x0 Islândia - Eliminatórias

  • ✅ Kosovo 0x2 Lituânia - Amistoso


Suíça x Kosovo: Prognóstico


Acreditamos que a Suíça leva vantagem por jogar em casa e porque é uma seleção mais forte. A partida promete ser disputada, com chances de gol para ambas as equipes.

Switzerland x Kosovo: Palpite do Dia

Switzerland Vence
1.45
Múltipla do Dia
Switzerland - Kosovo
1
1.45
Nigeria - Rwanda
1
1.41
Ivory Coast - Burundi
1
1.2
Múltipla
2.45
x
Aposta
20
=
Ganhos
49.07
Switzerland x Kosovo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Switzerland x Kosovo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Kosovo
0 - 0
Switzerland
2023 Euro Championship - Qualification
Switzerland
1 - 1
Kosovo
2023 Euro Championship - Qualification
Kosovo
2 - 2
Switzerland
2022 Friendlies
Switzerland
1 - 1
Kosovo

O futebol é paixão, e as apostas podem ser parte divertida dessa experiência - desde que feitas com responsabilidade, controle e um sorriso no rosto. Que seu palpite seja certeiro, mas acima de tudo, que o jogo te traga alegria, mantendo o espírito positivo e o alerta saudável sobre Jogo Responsável.

