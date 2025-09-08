Assine UOL
Switzerland
World Cup - Qualification Europe
St. Jakob-Park
Slovenia
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 12:56

Suíça x Eslovênia Palpite; Odds 2+, 4+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 08/09

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Buscando palpite para Suíça x Eslovênia? O confronto desta segunda-feira (08), às 15h45 (horário Brasília) no St. Jakob-Park, em Basel, promete muita emoção, com as equipes buscando uma vitória importante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.


De um lado, a Suíça quer aproveitar o fator casa para somar três pontos e se manter na briga pela classificação. Do outro, a Eslovênia busca um bom resultado fora de casa para se firmar na competição e mostrar sua força.


Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites de hoje para Suíça x Eslovênia, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre onde assistir.


Palpites de Suíça x Eslovênia: Nossas 3 Melhores Dicas


Para te ajudar a apostar, preparamos 3 dicas com boas chances de dar green. Analisamos o momento dos times e o histórico de confrontos para trazer os melhores palpites.



  • Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odds de 2.00. Embora a Suíça seja a favorita, a Eslovênia marcou em 7 das últimas 10 partidas fora. O palpite de que ambos os times marcam é arriscado, mas com bom potencial de retorno.

  • Suíça para Vencer (Resultado: Suíça) - Odds de 1.48. A Suíça é a favorita clara, e a vitória em casa é o resultado mais provável.

  • Suíça para Marcar o 1º Gol - Odds de 1.39. A Suíça marcou primeiro em 6 das últimas 10 partidas em casa, o que indica uma forte tendência.


Super Palpites Suíça x Eslovênia



  • Menos de 2.5 Gols na Partida - Odds de 2.01. A estatística de que 10 das últimas 15 partidas da Eslovênia tiveram menos de 2.5 gols é forte. Esta é uma aposta simples, com odds de 2 para 1, e que não depende de quem vencerá o jogo.


💰 Palpites de Odds Baixas Suíça x Eslovênia


Para quem busca segurança, separamos um palpite com odd baixa e grande chance de vitória. Confira:



  • 🟢 Resultado de empate anula a aposta - Suíça - Odd 1.50 Risco: Baixo Justificativa: A Suíça tem um bom histórico em casa e chega com mais confiança após as últimas vitórias.

  • 🟢 Mais de 0.5 Gols na Partida - Odds de 1.05. É extremamente improvável que o jogo termine 0 a 0. Essa é uma aposta quase garantida.

  • 🟢 Suíça ou Empate (Dupla Chance) - Odds de 1.13. Uma aposta muito segura que cobre a vitória da Suíça e um possível empate, reduzindo o risco significativamente.


⚖️ Palpites de Odds Médias Suíça x Eslovênia


Se você busca um pouco mais de emoção, confira os palpites com odds médias:



  • 🟡 Ambos Marcam: Sim - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As duas seleções têm um bom desempenho ofensivo, com média de gols acima de 1.5 nas últimas partidas.

  • 🟡 Vitória da Suíça e Ambas as Equipes Marcam: Não - Odds de 2.27. As estatísticas da Eslovênia para não marcar são boas, o que torna este um cenário provável.

  • 🟡 Suíça vence o 1º Tempo - Odds de 1.92. Com a Suíça jogando em casa e sendo a favorita, é provável que ela comece forte e saia na frente.


🚀 Palpites de Odds Altas Suíça x Eslovênia


Para os apostadores mais ousados, temos um palpite com odd alta:



  • 🔴 Total de Gols: Mais de 3.5 - Odd 3.80 Risco: Alto Justificativa: Com as duas equipes buscando a vitória, a expectativa é de um jogo aberto e com muitas oportunidades de gol.

  • 🔴 Empate no Final da Partida - Odds de 4.58. A estatística mostra que a Eslovênia empatou 9 das últimas 15 partidas. Com a Suíça sendo forte em casa, um empate é um resultado com bom potencial de lucro.


Suíça x Eslovênia: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba como acompanhar a partida e não perca nenhum lance:


📋 Informações Completas da Partida



  • Data: 08 de setembro de 2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: St. Jakob-Park, Basel, Suíça

  • Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo

  • Onde Assistir: Disney+ 


Como Suíça e Eslovênia Chegam Para o Confronto


Suíça e Eslovênia se enfrentam em um momento importante das Eliminatórias, buscando consolidar suas posições na competição. O jogo promete ser disputado, com as equipes em busca da vitória.


Últimos Jogos da Suíça


A Suíça tem mostrado um bom desempenho em seus últimos jogos, com destaque para a solidez defensiva e o bom aproveitamento no ataque. A equipe busca manter a consistência para garantir a classificação.



  • ✅ Suíça 1 x 0 Kosovo

  • ✅ Estados Unidos 1 x 2 Suíça

  • ✅ México 1 x 3 Suíça

  • ✅ Suíça 4 x 0 Luxemburgo

  • 🟡 Irlanda do Norte 1 x 1 Suíça


Últimos Jogos da Eslovênia


A Eslovênia vem de uma sequência de resultados consistentes, mostrando um bom equilíbrio entre defesa e ataque. A equipe busca somar pontos fora de casa para se manter na briga pela classificação.



  • 🟡 Eslovênia 1 x 1 Suécia

  • ✅ Eslovênia 2 x 1 Bósnia e Herzegovina

  • ✅ Luxemburgo 0 x 2 Eslovênia

  • ✅ Eslovênia 2 x 0 Eslováquia

  • 🟡 Eslováquia 2 x 2 Eslovênia


Nossa Opinião para Suíça x Eslovênia


A partida entre Suíça e Eslovênia promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória para se manterem na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. A Suíça, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Eslovênia tem condições de surpreender.


Acreditamos em um jogo com oportunidades para ambos os lados, com a possibilidade de gols. Nossa dica é apostar em "Ambos Marcam: Sim", com uma odd de 2.10.


 


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Switzerland x Slovenia: Palpite do Dia

Switzerland x Slovenia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Switzerland x Slovenia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 World Cup - Qualification Europe
Slovenia
0 - 0
Switzerland

Jogo Responsável


🔞 As apostas esportivas são destinadas apenas para maiores de 18 anos. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

