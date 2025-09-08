- V
Suíça x Eslovênia Palpite; Odds 2+, 4+; Onde Assistir, Eliminatórias Copa Mundo 08/09
Buscando palpite para Suíça x Eslovênia? O confronto desta segunda-feira (08), às 15h45 (horário Brasília) no St. Jakob-Park, em Basel, promete muita emoção, com as equipes buscando uma vitória importante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo.
De um lado, a Suíça quer aproveitar o fator casa para somar três pontos e se manter na briga pela classificação. Do outro, a Eslovênia busca um bom resultado fora de casa para se firmar na competição e mostrar sua força.
Nesta análise, vamos apresentar os melhores palpites de hoje para Suíça x Eslovênia, com odds atualizadas, estatísticas e informações sobre onde assistir.
Palpites de Suíça x Eslovênia: Nossas 3 Melhores Dicas
Para te ajudar a apostar, preparamos 3 dicas com boas chances de dar green. Analisamos o momento dos times e o histórico de confrontos para trazer os melhores palpites.
- Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odds de 2.00. Embora a Suíça seja a favorita, a Eslovênia marcou em 7 das últimas 10 partidas fora. O palpite de que ambos os times marcam é arriscado, mas com bom potencial de retorno.
- Suíça para Vencer (Resultado: Suíça) - Odds de 1.48. A Suíça é a favorita clara, e a vitória em casa é o resultado mais provável.
- Suíça para Marcar o 1º Gol - Odds de 1.39. A Suíça marcou primeiro em 6 das últimas 10 partidas em casa, o que indica uma forte tendência.
Super Palpites Suíça x Eslovênia
- Menos de 2.5 Gols na Partida - Odds de 2.01. A estatística de que 10 das últimas 15 partidas da Eslovênia tiveram menos de 2.5 gols é forte. Esta é uma aposta simples, com odds de 2 para 1, e que não depende de quem vencerá o jogo.
💰 Palpites de Odds Baixas Suíça x Eslovênia
Para quem busca segurança, separamos um palpite com odd baixa e grande chance de vitória. Confira:
- 🟢 Resultado de empate anula a aposta - Suíça - Odd 1.50 Risco: Baixo Justificativa: A Suíça tem um bom histórico em casa e chega com mais confiança após as últimas vitórias.
- 🟢 Mais de 0.5 Gols na Partida - Odds de 1.05. É extremamente improvável que o jogo termine 0 a 0. Essa é uma aposta quase garantida.
- 🟢 Suíça ou Empate (Dupla Chance) - Odds de 1.13. Uma aposta muito segura que cobre a vitória da Suíça e um possível empate, reduzindo o risco significativamente.
⚖️ Palpites de Odds Médias Suíça x Eslovênia
Se você busca um pouco mais de emoção, confira os palpites com odds médias:
- 🟡 Ambos Marcam: Sim - Odd 2.10 Risco: Médio Justificativa: As duas seleções têm um bom desempenho ofensivo, com média de gols acima de 1.5 nas últimas partidas.
- 🟡 Vitória da Suíça e Ambas as Equipes Marcam: Não - Odds de 2.27. As estatísticas da Eslovênia para não marcar são boas, o que torna este um cenário provável.
- 🟡 Suíça vence o 1º Tempo - Odds de 1.92. Com a Suíça jogando em casa e sendo a favorita, é provável que ela comece forte e saia na frente.
🚀 Palpites de Odds Altas Suíça x Eslovênia
Para os apostadores mais ousados, temos um palpite com odd alta:
- 🔴 Total de Gols: Mais de 3.5 - Odd 3.80 Risco: Alto Justificativa: Com as duas equipes buscando a vitória, a expectativa é de um jogo aberto e com muitas oportunidades de gol.
- 🔴 Empate no Final da Partida - Odds de 4.58. A estatística mostra que a Eslovênia empatou 9 das últimas 15 partidas. Com a Suíça sendo forte em casa, um empate é um resultado com bom potencial de lucro.
Suíça x Eslovênia: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba como acompanhar a partida e não perca nenhum lance:
📋 Informações Completas da Partida
- Data: 08 de setembro de 2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: St. Jakob-Park, Basel, Suíça
- Competição: Eliminatórias para a Copa do Mundo
- Onde Assistir: Disney+
Como Suíça e Eslovênia Chegam Para o Confronto
Suíça e Eslovênia se enfrentam em um momento importante das Eliminatórias, buscando consolidar suas posições na competição. O jogo promete ser disputado, com as equipes em busca da vitória.
Últimos Jogos da Suíça
A Suíça tem mostrado um bom desempenho em seus últimos jogos, com destaque para a solidez defensiva e o bom aproveitamento no ataque. A equipe busca manter a consistência para garantir a classificação.
- ✅ Suíça 1 x 0 Kosovo
- ✅ Estados Unidos 1 x 2 Suíça
- ✅ México 1 x 3 Suíça
- ✅ Suíça 4 x 0 Luxemburgo
- 🟡 Irlanda do Norte 1 x 1 Suíça
Últimos Jogos da Eslovênia
A Eslovênia vem de uma sequência de resultados consistentes, mostrando um bom equilíbrio entre defesa e ataque. A equipe busca somar pontos fora de casa para se manter na briga pela classificação.
- 🟡 Eslovênia 1 x 1 Suécia
- ✅ Eslovênia 2 x 1 Bósnia e Herzegovina
- ✅ Luxemburgo 0 x 2 Eslovênia
- ✅ Eslovênia 2 x 0 Eslováquia
- 🟡 Eslováquia 2 x 2 Eslovênia
Nossa Opinião para Suíça x Eslovênia
A partida entre Suíça e Eslovênia promete ser equilibrada, com as duas equipes buscando a vitória para se manterem na disputa por uma vaga na Copa do Mundo. A Suíça, jogando em casa, pode ter uma ligeira vantagem, mas a Eslovênia tem condições de surpreender.
Acreditamos em um jogo com oportunidades para ambos os lados, com a possibilidade de gols. Nossa dica é apostar em "Ambos Marcam: Sim", com uma odd de 2.10.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Switzerland x Slovenia: Palpite do Dia
Switzerland x Slovenia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Switzerland x Slovenia: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
