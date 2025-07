Suécia x Inglaterra: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Eurocopa Feminina 2025

Suécia e Inglaterra se enfrentam nesta quinta-feira, 17/07, em partida válida pelas quartas de final da Eurocopa Feminina. A bola rola às 16h no Estádio Letzigrund, Zurique, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da CazéTV.

A Suécia vai a campo buscando dar sequência à campanha perfeita na competição, onde venceu todos os jogos da fase de grupos. Já a Inglaterra tenta superar a decepção da derrota na estreia e chegar às semifinais para defender o título da Eurocopa Feminina.

Confira nossos palpites de Suécia x Inglaterra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Suécia x Inglaterra Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.03 na Bet365

Palpite 2 - Ambos marcam - odd pagando 1.85 na Superbet

Palpite 3 - Inglaterra vence - odd pagando 2.20 na Esportes da Sorte



Para as apostas em Suécia x Inglaterra sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na competição.

Palpite 1 - Mais de 2.5 gols - odd pagando 2.03

As estatísticas de ambas as seleções apontam para um confronto com muitos gols. A Suécia tem média de 2.2 gols marcados por jogo nos últimos 10 confrontos, enquanto a Inglaterra apresenta média superior, com 2.4 gols por partida.

Nos últimos jogos, 60% das partidas de ambas as equipes terminaram com mais de 2.5 gols. Considerando que é um jogo eliminatório entre duas potências ofensivas, o cenário favorece um duelo movimentado com pelo menos três gols.

Palpite 2 - Ambos marcam - odd pagando 1.85

Tanto Suécia quanto Inglaterra têm ataques consistentes e defesas que podem ser vazadas. A seleção sueca não marcou gols em apenas 10% dos seus últimos jogos, enquanto a Inglaterra tem estatística similar com 20% de jogos sem marcar.

A Inglaterra sofreu gols em 60% dos seus últimos confrontos, enquanto a Suécia apresenta índice de 40%. Em um duelo equilibrado entre duas seleções ofensivas, a tendência é que ambas balancem as redes.

Palpite 3 - Inglaterra vence - odd pagando 2.20

Apesar da campanha perfeita da Suécia, a Inglaterra tem maior poder ofensivo com média de 2.4 gols por jogo contra 2.2 da rival. As inglesas vêm de duas vitórias convincentes após a derrota na estreia, incluindo goleadas por 4x0 e 6x1.

A Inglaterra tem sequência de duas vitórias consecutivas e busca defender o título da Eurocopa. O histórico recente favorece as inglesas, que venceram a Suécia por 4x0 na semifinal da edição de 2022.

Suécia x Inglaterra - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir Suécia x Inglaterra na CazéTV. A partida está marcada para às 16h desta quinta-feira, no Estádio Letzigrund. Para mais informações sobre onde assistir aos jogos, confira nossa programação completa.

Tudo o que você precisa saber de Suécia x Inglaterra:



⚽️ Confronto: Suécia x Inglaterra - Eurocopa Feminina



📅 Data: 17/07/25

⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Letzigrund, Zurique

📺 Onde vai passar Suécia x Inglaterra: CazéTV (streaming)



Suécia x Inglaterra - Últimos 5 jogos Entre Os Times



26/07/2022 - Inglaterra 4x0 Suécia (Eurocopa Feminina 2022)



Suécia x Inglaterra: quem ganha? - Melhores odds

Inglaterra tem 47% de probabilidade de ganhar o jogo desta quinta-feira, 17/07. Isso porque a seleção inglesa tem maior força ofensiva, é a atual campeã da competição e vem reagindo bem após a derrota na estreia.



Suécia ganha - Odd de @3.45 na Superbet



Empate - Odd de @3.30 na Superbet



Inglaterra ganha - Odd de @2.15 na Superbet



Para entender melhor as odds, você pode consultar nosso guia completo sobre o assunto.

Lembre-se de que apostas devem ser sempre uma forma de diversão. Pratique o Jogo Responsável.