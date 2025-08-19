- V
- V
- E
- E
- E
- D
- V
- D
- E
- D
Sudão x Senegal: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 19/08
Sudão x Senegal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sudão e Senegal jogam nesta terça-feira, a partir das 14:00 (horário de Brasília) em mais um encontro válido pela fase de grupos do Campeonato Africano de Nações.
Os dois times seguem na frente da grelha, e é de esperar um combate fortíssimo pela conquista de pontos no Amaan Stadium, em Tanzânia.
Sudão x Senegal: Como chegam os times
Sudão
- ⚽ 13 jogos disputados
- ✅ 6 vitórias (46%)
- 🤝 4 empates (31%)
- ❌ 3 derrotas (23%)
- ⚽ 14 golos marcados (média de 1,08 por jogo)
- 🥅 9 golos sofridos (média de 0,69 por jogo)
Senegal
- ⚽ 12 jogos disputados
- ✅ 8 vitórias (67%)
- 🤝 4 empates (33%)
- ❌ 0 derrotas (0%)
- ⚽ 20 golos marcados (média de 1,67 por jogo)
- 🥅 5 golos sofridos (média de 0,42 por jogo)
Sudão x Senegal Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.88 na Bet365
⚡ Palpite 2. Primeiro Tempo Vencedor: Senegal, odd pagando 3.40 na Bet365
⚡Palpite 3. Resultado Final: Sudão, odd pagando 3.00 na Bet365
⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5
Essa é uma aposta inteligente pois o apostador acredita que o jogo será movimentado e com vários gols.
A expectativa é que algum dos times crie chances suficientes para balançar as redes várias vezes.
⚡ Palpite 2. Primeiro Tempo Vencedor: Senegal
O Senegal vai entrar forte e pode sair na frente do placar. Os dados nos indicam que o Senegal pode chegar ao fim dos 45 minutos iniciais na frente.
⚡ Palpite 3. Resultado Final: Sudão
Apesar de ser bem provável que o Senegal ganhe o primeiro tempo, o Sudão já mostrou nessa competição que é uma equipe a ter em consideração.
Por isso, o Sudão pode agarrar a partida, sobretudo no segundo tempo.
Sudão x Senegal: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Sudão x Senegal pelo Campeonato Nações Africanas
- 📅 Data: 19 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Amaan Stadium, Tanzânia
Sudão x Senegal: Escalações prováveis
Sudão: Mohamed Saeed; Ahmed Yousif, Eltayeb Abaker, Mazin Simbo, Salaheldin Alhassan; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Awad, Ali Abdalla; Mazen Al-Bahli , Musa Ali.
Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Baye Ciss, Mbaye Ndiaye, Daouda Ba; Serigne Koité, Mbaye Yaya Ly, Ameth Niang, Moussa Cissé; Libasse Guèye, Christian Gomis.
Sudan x Senegal: Palpite do Dia
Sudan x Senegal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sudan x Senegal: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- E
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
CSA Vence
- V
- V
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- V
- D
Fluminense Vence
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- D
- E
- V
- V
FC Noah Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Bodo/Glimt Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- D
- V
Empate
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
Maccabi Tel Aviv Vence
- E
- D
- E
- D
- V
- V
- D
- E
- D
- E
Genk Vence
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- V
- E
- V
Malmo FF Vence