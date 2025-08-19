Sudão x Senegal: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 19/08

Sudão x Senegal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sudão e Senegal jogam nesta terça-feira, a partir das 14:00 (horário de Brasília) em mais um encontro válido pela fase de grupos do Campeonato Africano de Nações.

Os dois times seguem na frente da grelha, e é de esperar um combate fortíssimo pela conquista de pontos no Amaan Stadium, em Tanzânia.

Sudão x Senegal: Como chegam os times

Sudão



⚽ 13 jogos disputados

✅ 6 vitórias (46%)

🤝 4 empates (31%)

❌ 3 derrotas (23%)

⚽ 14 golos marcados (média de 1,08 por jogo)

🥅 9 golos sofridos (média de 0,69 por jogo)



Senegal



⚽ 12 jogos disputados

✅ 8 vitórias (67%)

🤝 4 empates (33%)

❌ 0 derrotas (0%)

⚽ 20 golos marcados (média de 1,67 por jogo)

🥅 5 golos sofridos (média de 0,42 por jogo)



Sudão x Senegal Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.88 na Bet365







⚡ Palpite 2. Primeiro Tempo Vencedor: Senegal, odd pagando 3.40 na Bet365







⚡Palpite 3. Resultado Final: Sudão, odd pagando 3.00 na Bet365





⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5

Essa é uma aposta inteligente pois o apostador acredita que o jogo será movimentado e com vários gols.

A expectativa é que algum dos times crie chances suficientes para balançar as redes várias vezes.

⚡ Palpite 2. Primeiro Tempo Vencedor: Senegal

O Senegal vai entrar forte e pode sair na frente do placar. Os dados nos indicam que o Senegal pode chegar ao fim dos 45 minutos iniciais na frente.

⚡ Palpite 3. Resultado Final: Sudão

Apesar de ser bem provável que o Senegal ganhe o primeiro tempo, o Sudão já mostrou nessa competição que é uma equipe a ter em consideração.

Por isso, o Sudão pode agarrar a partida, sobretudo no segundo tempo.

Sudão x Senegal: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Sudão x Senegal pelo Campeonato Nações Africanas



📅 Data: 19 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Amaan Stadium, Tanzânia



Sudão x Senegal: Escalações prováveis

Sudão: Mohamed Saeed; Ahmed Yousif, Eltayeb Abaker, Mazin Simbo, Salaheldin Alhassan; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Awad, Ali Abdalla; Mazen Al-Bahli , Musa Ali.

Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Baye Ciss, Mbaye Ndiaye, Daouda Ba; Serigne Koité, Mbaye Yaya Ly, Ameth Niang, Moussa Cissé; Libasse Guèye, Christian Gomis.