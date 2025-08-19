Assine UOL
Sudan
African Nations Championship - World Wide
Senegal
  • D
  • V
  • D
  • E
  • D
Sudão x Senegal: Palpite, Onde Assistir, Escalações, 19/08

Publicado
19.08.2025
Atualizado em
19.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Sudão x Senegal: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sudão e Senegal jogam nesta terça-feira, a partir das 14:00 (horário de Brasília) em mais um encontro válido pela fase de grupos do Campeonato Africano de Nações.


Os dois times seguem na frente da grelha, e é de esperar um combate fortíssimo pela conquista de pontos no Amaan Stadium, em Tanzânia.


Sudão x Senegal: Como chegam os times


Sudão



  • 13 jogos disputados

  • 6 vitórias (46%)

  • 🤝 4 empates (31%)

  • 3 derrotas (23%)

  • 14 golos marcados (média de 1,08 por jogo)

  • 🥅 9 golos sofridos (média de 0,69 por jogo)


Senegal



  • 12 jogos disputados

  • 8 vitórias (67%)

  • 🤝 4 empates (33%)

  • 0 derrotas (0%)

  • 20 golos marcados (média de 1,67 por jogo)

  • 🥅 5 golos sofridos (média de 0,42 por jogo)


Sudão x Senegal Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • ⚡Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5, odd pagando 2.88 na Bet365




  • ⚡ Palpite 2. Primeiro Tempo Vencedor: Senegal, odd pagando 3.40 na Bet365




  • ⚡Palpite 3. Resultado Final: Sudão, odd pagando 3.00 na Bet365




⚡ Palpite 1. Total de Gols: Mais de 2.5


Essa é uma aposta inteligente pois o apostador acredita que o jogo será movimentado e com vários gols.


A expectativa é que algum dos times crie chances suficientes para balançar as redes várias vezes.


⚡ Palpite 2. Primeiro Tempo Vencedor: Senegal


O Senegal vai entrar forte e pode sair na frente do placar. Os dados nos indicam que o Senegal pode chegar ao fim dos 45 minutos iniciais na frente.


⚡ Palpite 3. Resultado Final: Sudão


Apesar de ser bem provável que o Senegal ganhe o primeiro tempo, o Sudão já mostrou nessa competição que é uma equipe a ter em consideração.


Por isso, o Sudão pode agarrar a partida, sobretudo no segundo tempo.


Sudão x Senegal: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Sudão x Senegal pelo Campeonato Nações Africanas

  • 📅 Data: 19 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Amaan Stadium, Tanzânia


Sudão x Senegal: Escalações prováveis


Sudão: Mohamed Saeed; Ahmed Yousif, Eltayeb Abaker, Mazin Simbo, Salaheldin Alhassan; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Awad, Ali Abdalla; Mazen Al-Bahli , Musa Ali.


Senegal: Marc Diouf; Layousse Diallo, Baye Ciss, Mbaye Ndiaye, Daouda Ba; Serigne Koité, Mbaye Yaya Ly, Ameth Niang, Moussa Cissé; Libasse Guèye, Christian Gomis.

Múltipla do Dia
FK Crvena Zvezda - Pafos
1
1.53
CSA - Confiança
1
1.75
Mushuc Runa SC - Independiente del Valle
2
1.9
Múltipla
5.09
x
Aposta
20
=
Ganhos
101.75
Sudan x Senegal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sudan x Senegal: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Senegal
0 - 0
Sudan
2023 World Cup - Qualification Africa
Sudan
0 - 0
Senegal
2019 Africa Cup of Nations
Sudan
0 - 1
Senegal
2019 Africa Cup of Nations
Senegal
3 - 0
Sudan

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

