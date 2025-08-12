- V
Sudão x Nigéria: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano das Nações, 12/08
Sudão x Nigéria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sudão x Nigéria Palpite - Campeonato Africano das Nações
- ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim
- 🎯 Resultado Final: Sudão 2-1 Nigéria
- 📊 Over/Under: Over 2.5 gols
- 🔀 Dupla Chance: 1X
- 🔄 Handicap Asiático: Sudão -0.5
Sudão x Nigéria: Onde Assistir na TV e Streaming
O jogo Sudão x Nigéria pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Sudão x Nigéria pelo Campeonato Africano das Nações
- 📅 Data: 12 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Amani Stadium
Sudan x Nigeria: Palpite do Dia
Sudan x Nigeria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sudan x Nigeria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
É importante lembrar que o jogo deve ser uma atividade divertida, e não uma fonte de estresse ou problemas.
Aqui estão algumas diretrizes do Jogo Responsável para garantir que você esteja sempre no controle:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro antes de começar a jogar
- Não persiga perdas
- Busque ajuda se sentir que o jogo está afetando negativamente sua vida.
Apostas esportivas são diversão e não fonte de renda extra.