Sudan
African Nations Championship - World Wide
Nigeria
  • E
  • V
  • V
  • E
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 12:25

Sudão x Nigéria: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano das Nações, 12/08

Alex Alves
Autor
Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Sudão x Nigéria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sudão x Nigéria Palpite - Campeonato Africano das Nações



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Sudão 2-1 Nigéria

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols

  • 🔀 Dupla Chance: 1X

  • 🔄 Handicap Asiático: Sudão -0.5


Sudão x Nigéria: Onde Assistir na TV e Streaming


O jogo Sudão x Nigéria pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Saiba também como assistir ao futebol ao vivo de graça através das casas de apostas e veja a lista de jogos da Libertadores 2025.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Sudão x Nigéria pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 12 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Amani Stadium

Sudan x Nigeria: Palpite do Dia

Sudan x Nigeria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sudan x Nigeria: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2021 Africa Cup of Nations
Nigeria
3 - 1
Sudan
2018 African Nations Championship
Sudan
0 - 1
Nigeria

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sudan
Empate
Nigeria

Jogo Responsável


É importante lembrar que o jogo deve ser uma atividade divertida, e não uma fonte de estresse ou problemas.


Aqui estão algumas diretrizes do Jogo Responsável para garantir que você esteja sempre no controle:


- Estabeleça limites de tempo e dinheiro antes de começar a jogar


- Não persiga perdas


- Busque ajuda se sentir que o jogo está afetando negativamente sua vida.


Apostas esportivas são diversão e não fonte de renda extra.

