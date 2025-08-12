Sudão x Nigéria: Palpite, Onde Assistir, Campeonato Africano das Nações, 12/08

Sudão x Nigéria: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sudão x Nigéria Palpite - Campeonato Africano das Nações



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Sudão 2-1 Nigéria



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: 1X



🔄 Handicap Asiático: Sudão -0.5



Sudão x Nigéria: Onde Assistir na TV e Streaming

O jogo Sudão x Nigéria pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo