Sudão x Argélia: Palpite, Odds 4+, Onde Assistir, CHAN, 23/08

Sudão x Argélia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Sudão e Argélia se enfrentam neste sábado, 23/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 14:00 (horário de Brasília), em confronto de quartas de final da competição.

A seleção do Sudão chega como azarão, mas aposta em sua organização defensiva para tentar resistir. Já a Argélia, com elenco mais técnico e jogadores experientes, é apontada como favorita.

Sudão x Argélia: Dicas rápidas



🔎 Sudão não perdeu nenhum dos últimos 6 encontros

Sudão não perdeu nenhum dos últimos 6 encontros

🔎 Argélia sem derrotas em seus últimos 4 jogos.

Argélia sem derrotas em seus últimos 4 jogos.

🔎 Nenhuma das equipes sofreu gols nos últimos jogos.



Sudão x Argélia Super Palpite do Dia



⭐ Palpite Handicap Argélia (-1.5), odd 4.6 (Bet365)



🔎 Esse é um palpite interessante porque Argélia entra como time favorito no encontro e é esperado que faça vários gols na partida, isto apesar de Sudão não permitir gols aos adversários recentemente.

Contudo, esse é um jogo decisivo. Embora o primeiro tempo possa ser mais trancado, no segundo tempo devem aumentar as investidas argelinas junto das redes do Sudão.

Sudão x Argélia Palpites Alternativos





Resultado Final: Argélia vence







Argélia marca mais de 1.5 gols







Ambas equipes marcam (não)





Resultado Final: Argélia vence

Com maior qualidade técnica e jogadores que atuam nas principais ligas da Europa, a Argélia entra como grande favorita. O mercado de vitória da Argélia é o mais indicado.

Argélia marca mais de 1.5 gols

Mesmo enfrentando uma defesa fechada, a Argélia tem capacidade ofensiva para marcar pelo menos dois gols. O mercado de mais de 1.5 gols da Argélia é uma opção interessante.

Ambas equipes marcam (não)

O Sudão deve adotar postura defensiva, mas terá dificuldades para balançar as redes contra a defesa argelina. O mercado de ambas equipes marcam (não) combina bem com o cenário.

Sudão x Argélia: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Sudão x Argélia pelo Campeonato Africano das Nações



📅 Data: 23 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Amaan, Zanzibar, Tanzânia



Sudão x Argélia: Escalações prováveis

Sudão: Mohamed Saeed; Ahmed Yousif, Eltayeb Abaker, Mazin Simbo, Salaheldin Alhassan; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Awad, Ali Abdalla; Mazen Al-Bahli, Musa Ali.

Argélia: Zakaria Bouhalfaya; Zakaria Draoui, Reda Halaimia, Ayoub Ghezala, Naoufel Khacef; Adam Alilet, Lahlou Akhrib, Mehdi Merghem, Sofiane Bayazid; Messala Merbah, Meziane Bentahar.

Sudão x Argélia: Retrospecto e últimos jogos

O saldo do passado revela que já se jogaram 8 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias da Argélia, 3 empates e 1 triunfo do Sudão.