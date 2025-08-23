- E
Sudão x Argélia: Palpite, Odds 4+, Onde Assistir, CHAN, 23/08
Sudão x Argélia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Sudão e Argélia se enfrentam neste sábado, 23/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 14:00 (horário de Brasília), em confronto de quartas de final da competição.
A seleção do Sudão chega como azarão, mas aposta em sua organização defensiva para tentar resistir. Já a Argélia, com elenco mais técnico e jogadores experientes, é apontada como favorita.
Sudão x Argélia: Dicas rápidas
- 🔎 Sudão não perdeu nenhum dos últimos 6 encontros
- 🔎 Argélia sem derrotas em seus últimos 4 jogos.
- 🔎 Nenhuma das equipes sofreu gols nos últimos jogos.
Sudão x Argélia Super Palpite do Dia
- ⭐ Palpite Handicap Argélia (-1.5), odd 4.6 (Bet365)
🔎 Esse é um palpite interessante porque Argélia entra como time favorito no encontro e é esperado que faça vários gols na partida, isto apesar de Sudão não permitir gols aos adversários recentemente.
Contudo, esse é um jogo decisivo. Embora o primeiro tempo possa ser mais trancado, no segundo tempo devem aumentar as investidas argelinas junto das redes do Sudão.
Sudão x Argélia Palpites Alternativos
Resultado Final: Argélia vence
Argélia marca mais de 1.5 gols
Ambas equipes marcam (não)
Resultado Final: Argélia vence
Com maior qualidade técnica e jogadores que atuam nas principais ligas da Europa, a Argélia entra como grande favorita. O mercado de vitória da Argélia é o mais indicado.
Argélia marca mais de 1.5 gols
Mesmo enfrentando uma defesa fechada, a Argélia tem capacidade ofensiva para marcar pelo menos dois gols. O mercado de mais de 1.5 gols da Argélia é uma opção interessante.
Ambas equipes marcam (não)
O Sudão deve adotar postura defensiva, mas terá dificuldades para balançar as redes contra a defesa argelina. O mercado de ambas equipes marcam (não) combina bem com o cenário.
Sudão x Argélia: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Sudão x Argélia pelo Campeonato Africano das Nações
- 📅 Data: 23 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Amaan, Zanzibar, Tanzânia
Sudão x Argélia: Escalações prováveis
Sudão: Mohamed Saeed; Ahmed Yousif, Eltayeb Abaker, Mazin Simbo, Salaheldin Alhassan; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Awad, Ali Abdalla; Mazen Al-Bahli, Musa Ali.
Argélia: Zakaria Bouhalfaya; Zakaria Draoui, Reda Halaimia, Ayoub Ghezala, Naoufel Khacef; Adam Alilet, Lahlou Akhrib, Mehdi Merghem, Sofiane Bayazid; Messala Merbah, Meziane Bentahar.
Sudão x Argélia: Retrospecto e últimos jogos
O saldo do passado revela que já se jogaram 8 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias da Argélia, 3 empates e 1 triunfo do Sudão.
- 2021-12-01 Argélia 4-0 Sudão Copa Nações Árabes 2021
- 2011-02-25 Argélia 0-1 Sudão CHAN 2011
- 2011-02-12 Sudão 0-0 Argélia CHAN 2011
- 2006-06-04 Argélia 1-0 Sudão Amistosos Seleções 2006
- 1995-04-24 Sudão 0-2 Argélia Qualificação CAN 1996
Sudan x Algeria: Palpite do Dia
Sudan x Algeria: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sudan x Algeria: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Sudão x Argélia: Palpite Responsável
🎯 Sudão x Argélia promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares