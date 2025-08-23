Assine UOL
Sudan
  • E
  • V
  • V
  • E
  • E
African Nations Championship - World Wide
Algeria
  • E
  • E
  • E
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.75
x
3
2
1.65
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.98
x
3.31
2
1.69
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.8
x
3.1
2
1.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
5.8
x
3.2
2
1.68
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 09:01

Sudão x Argélia: Palpite, Odds 4+, Onde Assistir, CHAN, 23/08

Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Sudão x Argélia: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Sudão e Argélia se enfrentam neste sábado, 23/08, pelo Campeonato Africano das Nações 2025. A bola rola às 14:00 (horário de Brasília), em confronto de quartas de final da competição.


A seleção do Sudão chega como azarão, mas aposta em sua organização defensiva para tentar resistir. Já a Argélia, com elenco mais técnico e jogadores experientes, é apontada como favorita.


Sudão x Argélia: Dicas rápidas



  • 🔎 Sudão não perdeu nenhum dos últimos 6 encontros

  • 🔎 Argélia sem derrotas em seus últimos 4 jogos.

  • 🔎 Nenhuma das equipes sofreu gols nos últimos jogos.


Sudão x Argélia Super Palpite do Dia



  • ⭐ Palpite Handicap Argélia (-1.5), odd 4.6 (Bet365)


🔎 Esse é um palpite interessante porque Argélia entra como time favorito no encontro e é esperado que faça vários gols na partida, isto apesar de Sudão não permitir gols aos adversários recentemente.


Contudo, esse é um jogo decisivo. Embora o primeiro tempo possa ser mais trancado, no segundo tempo devem aumentar as investidas argelinas junto das redes do Sudão.


Sudão x Argélia Palpites Alternativos




  • Resultado Final: Argélia vence




  • Argélia marca mais de 1.5 gols




  • Ambas equipes marcam (não)




Resultado Final: Argélia vence


Com maior qualidade técnica e jogadores que atuam nas principais ligas da Europa, a Argélia entra como grande favorita. O mercado de vitória da Argélia é o mais indicado.


Argélia marca mais de 1.5 gols


Mesmo enfrentando uma defesa fechada, a Argélia tem capacidade ofensiva para marcar pelo menos dois gols. O mercado de mais de 1.5 gols da Argélia é uma opção interessante.


Ambas equipes marcam (não)


O Sudão deve adotar postura defensiva, mas terá dificuldades para balançar as redes contra a defesa argelina. O mercado de ambas equipes marcam (não) combina bem com o cenário.


Sudão x Argélia: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Sudão x Argélia pelo Campeonato Africano das Nações

  • 📅 Data: 23 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Amaan, Zanzibar, Tanzânia


Sudão x Argélia: Escalações prováveis


Sudão: Mohamed Saeed; Ahmed Yousif, Eltayeb Abaker, Mazin Simbo, Salaheldin Alhassan; Walieldin Khidir, Abdelzarig Yagoub, Yaser Awad, Ali Abdalla; Mazen Al-Bahli, Musa Ali.


Argélia: Zakaria Bouhalfaya; Zakaria Draoui, Reda Halaimia, Ayoub Ghezala, Naoufel Khacef; Adam Alilet, Lahlou Akhrib, Mehdi Merghem, Sofiane Bayazid; Messala Merbah, Meziane Bentahar.


Sudão x Argélia: Retrospecto e últimos jogos


O saldo do passado revela que já se jogaram 8 jogos entre as duas equipes, com 4 vitórias da Argélia, 3 empates e 1 triunfo do Sudão.



  • 2021-12-01 Argélia 4-0 Sudão Copa Nações Árabes 2021

  • 2011-02-25 Argélia 0-1 Sudão CHAN 2011

  • 2011-02-12 Sudão 0-0 Argélia CHAN 2011

  • 2006-06-04 Argélia 1-0 Sudão Amistosos Seleções 2006

  • 1995-04-24 Sudão 0-2 Argélia Qualificação CAN 1996

Ver mais Ver menos

Sudan x Algeria: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Marseille - Paris FC
1
1.43
Monterrey - Necaxa
1
1.56
Lyon - Metz
1
1.44
Múltipla
3.21
x
Aposta
20
=
Ganhos
64.25
Apostar agora

Sudan x Algeria: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sudan x Algeria: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
1 Vitórias
2025 Africa Cup of Nations
Algeria
0 - 0
Sudan
2021 Arab Cup
Algeria
4 - 0
Sudan
2017 Friendlies
Algeria
0 - 0
Sudan
2017 Friendlies
Algeria
0 - 0
Sudan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sudan
Empate
Algeria

Sudão x Argélia: Palpite Responsável


🎯 Sudão x Argélia promete ser um jogo com empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte