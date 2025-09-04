Assine UOL
South Sudan
  • E
  • D
  • D
  • V
  • D
World Cup - Qualification Africa - World Wide
Juba Stadium
Congo DR
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
13
x
4.2
2
1.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
11
x
4.55
2
1.31
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
10
x
4.1
2
1.29
Apostar agora
Odds atualizadas a 04.09.2025 às 11:42

Sudão do Sul x RD Congo, Palpite, Odds +7, Qualificação da Copa do Mundo

Publicado
04.09.2025
Atualizado em
04.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Sudão do Sul e RD Congo se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.


A bola rola às 9h00 (horário de Brasília) no Juba Stadium, em Juba, Sudão do Sul. O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória para avançar na competição.


O Sudão do Sul busca se consolidar, enquanto a RD Congo quer mostrar sua força. Confira nossos palpites de Sudão do Sul x RD Congo, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Sudão do Sul x RD Congo



  • 🎯 Empate - odd 3.20

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10

  • 🎯 RD Congo para vencer - odd 1.75


Para os palpites de Sudão do Sul x RD Congo, as estatísticas mostram que as equipes têm potencial ofensivo e defensivo.


O momento atual das equipes, com a RD Congo vindo de bons resultados, sugere uma partida com oportunidades de gols.


Sudão do Sul x RD Congo: Palpites Alternativos



  • 🎯 RD Congo ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.25

  • 🎯 RD Congo Vence por 1 Gol - odd 3.75

  • 🎯 Total de Gols Ímpar - odd 1.90


Para apostadores mais experientes, separamos essas 3 opções, que oferecem boas oportunidades.


A combinação de mercados pode gerar retornos interessantes. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de diversificar. 


Sudão do Sul x RD Congo: Super Palpite 🚀 



  • RD Congo vence + Ambos marcam + Mais de 2.5 Gols - odd 7.50


Palpites de Odds Baixas Sudão do Sul x RD Congo


Para quem busca oportunidades com odds mais seguras, separamos algumas opções com potencial de lucro. A cautela pode ser uma estratégia interessante.



  • 🔵 RD Congo para vencer o primeiro tempo - odd 2.10

  • 🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.80

  • 🟡 Sudão do Sul para marcar - odd 1.95


Palpites de Odds Médias


Para quem busca oportunidades com odds mais atraentes, separamos opções com potencial de lucro. A estratégia pode ser uma boa opção.



  • 🔵 RD Congo vence por 2 gols de diferença - odd 3.10

  • 🟢 Ambos não marcam - odd 2.75

  • 🟡 Sudão do Sul Marca no Primeiro Tempo - odd 3.50


Palpite de Odds Altas


Para quem busca grandes emoções e retornos mais altos, separamos opções com odds elevadas. A ousadia pode ser recompensadora.



  • 🔵 Sudão do Sul Vence - odd 5.50

  • 🟢 Placar Exato 1x0 RD Congo - odd 6.50

  • 🟡 Sudão do Sul para vencer por 2 gols - odd 8.00


Sudão do Sul x RD Congo: Ficha de Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Sudão do Sul x RD Congo - Copa do Mundo - Qualificação África

  • 📅 Data: 05/09/2025

  • ⏰ Horário: 9h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Juba Stadium, Juba


Como Sudão do Sul e RD Congo Chegam Para o Confronto


O Sudão do Sul busca consolidar sua posição nas eliminatórias, com o objetivo de somar pontos importantes em casa. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para ter chances de classificação.


Já a RD Congo chega para o confronto com o objetivo de garantir uma vaga na Copa do Mundo, buscando manter o ritmo forte e mostrar sua força na competição.


Últimos Jogos do Sudão do Sul


O Sudão do Sul tem oscilado nos últimos jogos, buscando encontrar a melhor forma. A equipe tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar para ter bons resultados nas Eliminatórias. A equipe busca se fortalecer na competição, visando a classificação. A solidez defensiva e a eficiência no ataque são fundamentais.



  • ❌ Sudão do Sul 0x1 RD Congo - Eliminatórias

  • 🟡 Sudão do Sul 1x1 Ruanda - Amistoso

  • ❌ África do Sul 2x0 Sudão do Sul - Eliminatórias

  • ✅ Sudão do Sul 2x1 Ruanda - Amistoso

  • ❌ Sudão 2x0 Sudão do Sul - Eliminatórias


Últimos Jogos da RD Congo


A RD Congo vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando a força da equipe. O time tem se mostrado consistente, buscando manter o ritmo para se classificar para a Copa. A equipe tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. O técnico busca manter a determinação da equipe.



  • ✅ RD Congo 1x0 Marrocos - Eliminatórias

  • ❌ Angola 2x1 RD Congo - Amistoso

  • ✅ RD Congo 2x0 Zâmbia - Amistoso

  • ✅ RD Congo 1x0 Quênia - Eliminatórias

  • ✅ RD Congo 3x1 Madagascar - Eliminatórias


Sudão do Sul x RD Congo: Breve Prognóstico


Com base na análise, a expectativa é de um jogo disputado, com a RD Congo mostrando ligeiro favoritismo.


Acreditamos que a partida terá chances de gols, com ambos os times buscando a vitória.


As odds oferecem boas oportunidades para apostas, com opções variadas. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.

Ver mais Ver menos

South Sudan x Congo DR: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Brazil - Chile
1
1.26
Nigeria - Rwanda
1
1.37
Australia - New Zealand
1
1.62
Múltipla
2.80
x
Aposta
20
=
Ganhos
55.93
Apostar agora

South Sudan x Congo DR: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

South Sudan x Congo DR: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Congo DR
1 - 0
South Sudan

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
South Sudan
Empate
Congo DR

Jogo Responsável


Apostas são atividades para maiores de idade e devem ser encaradas como uma forma de lazer, não como uma fonte de renda.


É crucial apostar com responsabilidade, nunca comprometendo o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou familiares.


Priorize a diversão e siga as orientações de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte