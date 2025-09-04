- E
Sudão do Sul x RD Congo, Palpite, Odds +7, Qualificação da Copa do Mundo
Sudão do Sul e RD Congo se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.
A bola rola às 9h00 (horário de Brasília) no Juba Stadium, em Juba, Sudão do Sul. O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória para avançar na competição.
O Sudão do Sul busca se consolidar, enquanto a RD Congo quer mostrar sua força. Confira nossos palpites de Sudão do Sul x RD Congo, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Sudão do Sul x RD Congo
- 🎯 Empate - odd 3.20
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10
- 🎯 RD Congo para vencer - odd 1.75
Para os palpites de Sudão do Sul x RD Congo, as estatísticas mostram que as equipes têm potencial ofensivo e defensivo.
O momento atual das equipes, com a RD Congo vindo de bons resultados, sugere uma partida com oportunidades de gols.
Sudão do Sul x RD Congo: Palpites Alternativos
- 🎯 RD Congo ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.25
- 🎯 RD Congo Vence por 1 Gol - odd 3.75
- 🎯 Total de Gols Ímpar - odd 1.90
Para apostadores mais experientes, separamos essas 3 opções, que oferecem boas oportunidades.
A combinação de mercados pode gerar retornos interessantes. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de diversificar.
Sudão do Sul x RD Congo: Super Palpite 🚀
- RD Congo vence + Ambos marcam + Mais de 2.5 Gols - odd 7.50
Palpites de Odds Baixas Sudão do Sul x RD Congo
Para quem busca oportunidades com odds mais seguras, separamos algumas opções com potencial de lucro. A cautela pode ser uma estratégia interessante.
- 🔵 RD Congo para vencer o primeiro tempo - odd 2.10
- 🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.80
- 🟡 Sudão do Sul para marcar - odd 1.95
Palpites de Odds Médias
Para quem busca oportunidades com odds mais atraentes, separamos opções com potencial de lucro. A estratégia pode ser uma boa opção.
- 🔵 RD Congo vence por 2 gols de diferença - odd 3.10
- 🟢 Ambos não marcam - odd 2.75
- 🟡 Sudão do Sul Marca no Primeiro Tempo - odd 3.50
Palpite de Odds Altas
Para quem busca grandes emoções e retornos mais altos, separamos opções com odds elevadas. A ousadia pode ser recompensadora.
- 🔵 Sudão do Sul Vence - odd 5.50
- 🟢 Placar Exato 1x0 RD Congo - odd 6.50
- 🟡 Sudão do Sul para vencer por 2 gols - odd 8.00
Sudão do Sul x RD Congo: Ficha de Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sudão do Sul x RD Congo - Copa do Mundo - Qualificação África
- 📅 Data: 05/09/2025
- ⏰ Horário: 9h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Juba Stadium, Juba
Como Sudão do Sul e RD Congo Chegam Para o Confronto
O Sudão do Sul busca consolidar sua posição nas eliminatórias, com o objetivo de somar pontos importantes em casa. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para ter chances de classificação.
Já a RD Congo chega para o confronto com o objetivo de garantir uma vaga na Copa do Mundo, buscando manter o ritmo forte e mostrar sua força na competição.
Últimos Jogos do Sudão do Sul
O Sudão do Sul tem oscilado nos últimos jogos, buscando encontrar a melhor forma. A equipe tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar para ter bons resultados nas Eliminatórias. A equipe busca se fortalecer na competição, visando a classificação. A solidez defensiva e a eficiência no ataque são fundamentais.
- ❌ Sudão do Sul 0x1 RD Congo - Eliminatórias
- 🟡 Sudão do Sul 1x1 Ruanda - Amistoso
- ❌ África do Sul 2x0 Sudão do Sul - Eliminatórias
- ✅ Sudão do Sul 2x1 Ruanda - Amistoso
- ❌ Sudão 2x0 Sudão do Sul - Eliminatórias
Últimos Jogos da RD Congo
A RD Congo vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando a força da equipe. O time tem se mostrado consistente, buscando manter o ritmo para se classificar para a Copa. A equipe tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. O técnico busca manter a determinação da equipe.
- ✅ RD Congo 1x0 Marrocos - Eliminatórias
- ❌ Angola 2x1 RD Congo - Amistoso
- ✅ RD Congo 2x0 Zâmbia - Amistoso
- ✅ RD Congo 1x0 Quênia - Eliminatórias
- ✅ RD Congo 3x1 Madagascar - Eliminatórias
Sudão do Sul x RD Congo: Breve Prognóstico
Com base na análise, a expectativa é de um jogo disputado, com a RD Congo mostrando ligeiro favoritismo.
Acreditamos que a partida terá chances de gols, com ambos os times buscando a vitória.
As odds oferecem boas oportunidades para apostas, com opções variadas. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.
South Sudan x Congo DR: Palpite do Dia
South Sudan x Congo DR: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
South Sudan x Congo DR: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são atividades para maiores de idade e devem ser encaradas como uma forma de lazer, não como uma fonte de renda.
É crucial apostar com responsabilidade, nunca comprometendo o dinheiro destinado às suas contas pessoais ou familiares.
Priorize a diversão e siga as orientações de Jogo Responsável.