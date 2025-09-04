Sudão do Sul x RD Congo, Palpite, Odds +7, Qualificação da Copa do Mundo

Sudão do Sul e RD Congo se enfrentam nesta sexta-feira, 05 de setembro, em partida válida pelas Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2026.

A bola rola às 9h00 (horário de Brasília) no Juba Stadium, em Juba, Sudão do Sul. O confronto promete ser disputado, com as duas equipes buscando a vitória para avançar na competição.

O Sudão do Sul busca se consolidar, enquanto a RD Congo quer mostrar sua força. Confira nossos palpites de Sudão do Sul x RD Congo, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Sudão do Sul x RD Congo



🎯 Empate - odd 3.20



🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.10



🎯 RD Congo para vencer - odd 1.75



Para os palpites de Sudão do Sul x RD Congo, as estatísticas mostram que as equipes têm potencial ofensivo e defensivo.

O momento atual das equipes, com a RD Congo vindo de bons resultados, sugere uma partida com oportunidades de gols.

Sudão do Sul x RD Congo: Palpites Alternativos



🎯 RD Congo ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.25



🎯 RD Congo Vence por 1 Gol - odd 3.75



🎯 Total de Gols Ímpar - odd 1.90



Para apostadores mais experientes, separamos essas 3 opções, que oferecem boas oportunidades.

A combinação de mercados pode gerar retornos interessantes. Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem gosta de diversificar.

Sudão do Sul x RD Congo: Super Palpite 🚀



RD Congo vence + Ambos marcam + Mais de 2.5 Gols - odd 7.50



Palpites de Odds Baixas Sudão do Sul x RD Congo

Para quem busca oportunidades com odds mais seguras, separamos algumas opções com potencial de lucro. A cautela pode ser uma estratégia interessante.



🔵 RD Congo para vencer o primeiro tempo - odd 2.10



🟢 Total de Gols Abaixo de 2.5 - odd 1.80



🟡 Sudão do Sul para marcar - odd 1.95



Palpites de Odds Médias

Para quem busca oportunidades com odds mais atraentes, separamos opções com potencial de lucro. A estratégia pode ser uma boa opção.



🔵 RD Congo vence por 2 gols de diferença - odd 3.10



🟢 Ambos não marcam - odd 2.75



🟡 Sudão do Sul Marca no Primeiro Tempo - odd 3.50



Palpite de Odds Altas

Para quem busca grandes emoções e retornos mais altos, separamos opções com odds elevadas. A ousadia pode ser recompensadora.



🔵 Sudão do Sul Vence - odd 5.50



🟢 Placar Exato 1x0 RD Congo - odd 6.50



🟡 Sudão do Sul para vencer por 2 gols - odd 8.00



Sudão do Sul x RD Congo: Ficha de Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sudão do Sul x RD Congo - Copa do Mundo - Qualificação África



📅 Data: 05/09/2025



⏰ Horário: 9h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Juba Stadium, Juba



Como Sudão do Sul e RD Congo Chegam Para o Confronto

O Sudão do Sul busca consolidar sua posição nas eliminatórias, com o objetivo de somar pontos importantes em casa. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para ter chances de classificação.

Já a RD Congo chega para o confronto com o objetivo de garantir uma vaga na Copa do Mundo, buscando manter o ritmo forte e mostrar sua força na competição.

Últimos Jogos do Sudão do Sul

O Sudão do Sul tem oscilado nos últimos jogos, buscando encontrar a melhor forma. A equipe tem demonstrado potencial, mas precisa melhorar para ter bons resultados nas Eliminatórias. A equipe busca se fortalecer na competição, visando a classificação. A solidez defensiva e a eficiência no ataque são fundamentais.



❌ Sudão do Sul 0x1 RD Congo - Eliminatórias



🟡 Sudão do Sul 1x1 Ruanda - Amistoso



❌ África do Sul 2x0 Sudão do Sul - Eliminatórias



✅ Sudão do Sul 2x1 Ruanda - Amistoso



❌ Sudão 2x0 Sudão do Sul - Eliminatórias



Últimos Jogos da RD Congo

A RD Congo vem de uma sequência de resultados positivos, mostrando a força da equipe. O time tem se mostrado consistente, buscando manter o ritmo para se classificar para a Copa. A equipe tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa. O técnico busca manter a determinação da equipe.



✅ RD Congo 1x0 Marrocos - Eliminatórias



❌ Angola 2x1 RD Congo - Amistoso



✅ RD Congo 2x0 Zâmbia - Amistoso



✅ RD Congo 1x0 Quênia - Eliminatórias



✅ RD Congo 3x1 Madagascar - Eliminatórias



Sudão do Sul x RD Congo: Breve Prognóstico

Com base na análise, a expectativa é de um jogo disputado, com a RD Congo mostrando ligeiro favoritismo.

Acreditamos que a partida terá chances de gols, com ambos os times buscando a vitória.

As odds oferecem boas oportunidades para apostas, com opções variadas. Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável.