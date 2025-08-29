Assine UOL
Sudan
African Nations Championship - World Wide
Senegal
Sudão x Senegal Palpite, Onde Assistir no Brasil, Odds 3+, 5+, CHAN (29/08)

Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Sudão e Senegal se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela quarta rodada do CHAN 2025. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília) no Estádio Nacional, em Abidjan. O confronto terá transmissão da CAF TV.


O duelo entre Sudão e Senegal coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos na competição. O Sudão busca uma vitória para manter as esperanças de avançar na tabela, enquanto Senegal quer confirmar sua força e garantir a liderança do grupo.


Confira nossos palpites de Sudão x Senegal, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje](https://www.uol.com.br/apostas/palpites/) em nossa seção especializada.


Palpites de Sudão x Senegal: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória de Senegal - odd 1.80

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.15

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.40


Para os palpites de Sudão x Senegal, é fundamental analisar o momento atual das equipes e o histórico recente. O Senegal tem mostrado mais consistência em seus jogos, enquanto o Sudão busca recuperar o ritmo. Essa diferença no desempenho pode ser crucial para as apostas.


Observamos as estatísticas e o histórico de confrontos para traçar as melhores apostas. O Senegal demonstrou um bom poder de ataque nos últimos jogos, e o Sudão, apesar de empenhado, tem oscilado defensivamente.


Sudão x Senegal: Onde Assistir no Brasil


O jogo Sudão x Senegal vai ter transmissão na CAF TV. Não esqueça que casas de apostas como a Novibet, Superbet e Bet365 fazem transmissão de jogos através de suas plataformas streaming. Confira.


Palpites Alternativos Sudão x Senegal



  • 🎯 Resultado Correto 1-2 para Senegal - odd 7.50

  • 🎯 Senegal Vence e Ambas Marcam - odd 3.80

  • 🎯 Marcador de Gol: Sadio Mané - odd 2.90


Esses são palpites adequados a apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno. Estes prognósticos para o Sudão x Senegal levam em conta a força ofensiva de Senegal e a necessidade de ataque do Sudão.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem entende a dinâmica do jogo e a pressão que os times enfrentarão. O confronto promete ser disputado, com ambas as equipes buscando o gol.


Super Palpites Sudão x Senegal



  • 🚀 Vitória de Senegal + Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 4.20


💰 Palpites de Odds Baixas Sudão x Senegal



  • 🔵 Vitória de Senegal - odd 1.80

  • 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45

  • 🟡 Ambas Marcam Não - odd 1.65


⚖️ Palpites de Odds Médias Sudão x Senegal



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 2.15

  • 🟢 Senegal para Marcar no 1º Tempo - odd 2.25

  • 🟡 Total de Gols Acima de 2.0 - odd 1.90


🚀 Palpites de Odds Altas Sudão x Senegal



  • 🔵 Resultado Correto 1-2 - odd 7.50

  • 🟢 Senegal Vence e Ambas Marcam - odd 3.80

  • 🟡 Marcador de Gol: Nicolas Jackson - odd 3.10


Sudão x Senegal: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Sudão x Senegal - CHAN 2025

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 15:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Nacional, Abidjan

  • 📺 Transmissão: CAF TV


Como Sudão e Senegal Chegam Para o Confronto


O Sudão chega para este confronto com a necessidade de pontuar para manter vivo o sonho da classificação. A equipe vem de uma derrota e busca uma reação imediata para melhorar sua situação no grupo.


Já Senegal, líder do grupo, quer confirmar sua superioridade e garantir a primeira colocação. A equipe tem mostrado um futebol consistente e pretende manter o embalo na competição continental.


Últimos Jogos do Sudão


O Sudão teve um desempenho recente com altos e baixos. A equipe demonstrou força em alguns momentos, mas a falta de consistência tem sido um problema. A defesa precisa de atenção.


Nos últimos cinco jogos, o Sudão somou duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou poucos gols e sofreu em partidas importantes, o que indica a necessidade de ajustes táticos.



  • ❌ Sudão 0x1 Senegal - CHAN 2025

  • ✅ Sudão 2x1 Congo - CHAN 2025

  • ❌ Madagascar 3x0 Sudão - CHAN 2025

  • ✅ Sudão 1x0 Argélia - CHAN 2025

  • ✅ Congo 0x1 Sudão - CHAN 2025


Últimos Jogos do Senegal


O Senegal vive um momento positivo, liderando seu grupo no CHAN 2025. A equipe tem mostrado um futebol envolvente, com boa organização tática e jogadores decisivos.


A consistência do Senegal é notável. A equipe vem de uma sequência invicta em seus últimos jogos na competição, com um ataque eficiente e uma defesa sólida.



  • ✅ Senegal 1x0 Sudão - CHAN 2025

  • ✅ Uganda 0x2 Senegal - CHAN 2025

  • ✅ Senegal 2x0 Uganda - CHAN 2025

  • ❌ Nigéria 1x0 Senegal - CHAN 2025

  • ✅ Senegal 2x1 Nigéria - CHAN 2025


Nossa Opinião para Sudão x Senegal


O Senegal entra como favorito para este confronto, com um elenco mais entrosado e um momento mais favorável. A equipe tem as condições ideais para buscar a vitória e confirmar sua liderança.


Apesar de Senegal ser o favorito, o Sudão não deve ser subestimado. A necessidade de pontos pode motivar a equipe a buscar um resultado surpreendente, tornando o jogo mais imprevisível.

Sudan x Senegal: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sudan x Senegal: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2023 World Cup - Qualification Africa
Senegal
0 - 0
Sudan
2024 African Nations Championship
Sudan
0 - 0
Senegal
2023 World Cup - Qualification Africa
Sudan
0 - 0
Senegal
2019 Africa Cup of Nations
Sudan
0 - 1
Senegal
2019 Africa Cup of Nations
Senegal
3 - 0
Sudan

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

