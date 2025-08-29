- D
Sudão x Senegal Palpite, Onde Assistir no Brasil, Odds 3+, 5+, CHAN (29/08)
Sudão e Senegal se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela quarta rodada do CHAN 2025. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília) no Estádio Nacional, em Abidjan. O confronto terá transmissão da CAF TV.
O duelo entre Sudão e Senegal coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos na competição. O Sudão busca uma vitória para manter as esperanças de avançar na tabela, enquanto Senegal quer confirmar sua força e garantir a liderança do grupo.
Confira nossos palpites de Sudão x Senegal, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também [os melhores palpites de hoje](https://www.uol.com.br/apostas/palpites/) em nossa seção especializada.
Palpites de Sudão x Senegal: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória de Senegal - odd 1.80
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.15
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.40
Para os palpites de Sudão x Senegal, é fundamental analisar o momento atual das equipes e o histórico recente. O Senegal tem mostrado mais consistência em seus jogos, enquanto o Sudão busca recuperar o ritmo. Essa diferença no desempenho pode ser crucial para as apostas.
Observamos as estatísticas e o histórico de confrontos para traçar as melhores apostas. O Senegal demonstrou um bom poder de ataque nos últimos jogos, e o Sudão, apesar de empenhado, tem oscilado defensivamente.
Sudão x Senegal: Onde Assistir no Brasil
O jogo Sudão x Senegal vai ter transmissão na CAF TV. Não esqueça que casas de apostas como a Novibet, Superbet e Bet365 fazem transmissão de jogos através de suas plataformas streaming. Confira.
Palpites Alternativos Sudão x Senegal
- 🎯 Resultado Correto 1-2 para Senegal - odd 7.50
- 🎯 Senegal Vence e Ambas Marcam - odd 3.80
- 🎯 Marcador de Gol: Sadio Mané - odd 2.90
Esses são palpites adequados a apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno. Estes prognósticos para o Sudão x Senegal levam em conta a força ofensiva de Senegal e a necessidade de ataque do Sudão.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem entende a dinâmica do jogo e a pressão que os times enfrentarão. O confronto promete ser disputado, com ambas as equipes buscando o gol.
Super Palpites Sudão x Senegal
- 🚀 Vitória de Senegal + Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 4.20
💰 Palpites de Odds Baixas Sudão x Senegal
- 🔵 Vitória de Senegal - odd 1.80
- 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45
- 🟡 Ambas Marcam Não - odd 1.65
⚖️ Palpites de Odds Médias Sudão x Senegal
- 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 2.15
- 🟢 Senegal para Marcar no 1º Tempo - odd 2.25
- 🟡 Total de Gols Acima de 2.0 - odd 1.90
🚀 Palpites de Odds Altas Sudão x Senegal
- 🔵 Resultado Correto 1-2 - odd 7.50
- 🟢 Senegal Vence e Ambas Marcam - odd 3.80
- 🟡 Marcador de Gol: Nicolas Jackson - odd 3.10
Sudão x Senegal: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Sudão x Senegal - CHAN 2025
- 📅 Data: 29/08/2025
- ⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Nacional, Abidjan
- 📺 Transmissão: CAF TV
Como Sudão e Senegal Chegam Para o Confronto
O Sudão chega para este confronto com a necessidade de pontuar para manter vivo o sonho da classificação. A equipe vem de uma derrota e busca uma reação imediata para melhorar sua situação no grupo.
Já Senegal, líder do grupo, quer confirmar sua superioridade e garantir a primeira colocação. A equipe tem mostrado um futebol consistente e pretende manter o embalo na competição continental.
Últimos Jogos do Sudão
O Sudão teve um desempenho recente com altos e baixos. A equipe demonstrou força em alguns momentos, mas a falta de consistência tem sido um problema. A defesa precisa de atenção.
Nos últimos cinco jogos, o Sudão somou duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou poucos gols e sofreu em partidas importantes, o que indica a necessidade de ajustes táticos.
- ❌ Sudão 0x1 Senegal - CHAN 2025
- ✅ Sudão 2x1 Congo - CHAN 2025
- ❌ Madagascar 3x0 Sudão - CHAN 2025
- ✅ Sudão 1x0 Argélia - CHAN 2025
- ✅ Congo 0x1 Sudão - CHAN 2025
Últimos Jogos do Senegal
O Senegal vive um momento positivo, liderando seu grupo no CHAN 2025. A equipe tem mostrado um futebol envolvente, com boa organização tática e jogadores decisivos.
A consistência do Senegal é notável. A equipe vem de uma sequência invicta em seus últimos jogos na competição, com um ataque eficiente e uma defesa sólida.
- ✅ Senegal 1x0 Sudão - CHAN 2025
- ✅ Uganda 0x2 Senegal - CHAN 2025
- ✅ Senegal 2x0 Uganda - CHAN 2025
- ❌ Nigéria 1x0 Senegal - CHAN 2025
- ✅ Senegal 2x1 Nigéria - CHAN 2025
Nossa Opinião para Sudão x Senegal
O Senegal entra como favorito para este confronto, com um elenco mais entrosado e um momento mais favorável. A equipe tem as condições ideais para buscar a vitória e confirmar sua liderança.
Apesar de Senegal ser o favorito, o Sudão não deve ser subestimado. A necessidade de pontos pode motivar a equipe a buscar um resultado surpreendente, tornando o jogo mais imprevisível.
Sudan x Senegal: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sudan x Senegal: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sudan x Senegal: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
