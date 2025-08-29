Sudão x Senegal Palpite, Onde Assistir no Brasil, Odds 3+, 5+, CHAN (29/08)

Sudão e Senegal se enfrentam nesta sexta-feira, 29/08, em partida válida pela quarta rodada do CHAN 2025. A bola rola a partir das 12h (horário de Brasília) no Estádio Nacional, em Abidjan. O confronto terá transmissão da CAF TV.

O duelo entre Sudão e Senegal coloca frente a frente duas seleções com objetivos distintos na competição. O Sudão busca uma vitória para manter as esperanças de avançar na tabela, enquanto Senegal quer confirmar sua força e garantir a liderança do grupo.

Confira nossos palpites de Sudão x Senegal, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas.

Palpites de Sudão x Senegal: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória de Senegal - odd 1.80

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 2.15

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.40



Para os palpites de Sudão x Senegal, é fundamental analisar o momento atual das equipes e o histórico recente. O Senegal tem mostrado mais consistência em seus jogos, enquanto o Sudão busca recuperar o ritmo. Essa diferença no desempenho pode ser crucial para as apostas.

Observamos as estatísticas e o histórico de confrontos para traçar as melhores apostas. O Senegal demonstrou um bom poder de ataque nos últimos jogos, e o Sudão, apesar de empenhado, tem oscilado defensivamente.

Sudão x Senegal: Onde Assistir no Brasil

O jogo Sudão x Senegal vai ter transmissão na CAF TV. Não esqueça que casas de apostas como a Novibet, Superbet e Bet365 fazem transmissão de jogos através de suas plataformas streaming. Confira.

Palpites Alternativos Sudão x Senegal



🎯 Resultado Correto 1-2 para Senegal - odd 7.50

🎯 Senegal Vence e Ambas Marcam - odd 3.80

🎯 Marcador de Gol: Sadio Mané - odd 2.90



Esses são palpites adequados a apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno. Estes prognósticos para o Sudão x Senegal levam em conta a força ofensiva de Senegal e a necessidade de ataque do Sudão.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem entende a dinâmica do jogo e a pressão que os times enfrentarão. O confronto promete ser disputado, com ambas as equipes buscando o gol.

Super Palpites Sudão x Senegal



🚀 Vitória de Senegal + Mais de 1.5 Gols no 2º Tempo - odd 4.20



💰 Palpites de Odds Baixas Sudão x Senegal



🔵 Vitória de Senegal - odd 1.80

🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45

🟡 Ambas Marcam Não - odd 1.65



⚖️ Palpites de Odds Médias Sudão x Senegal



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 2.15

🟢 Senegal para Marcar no 1º Tempo - odd 2.25

🟡 Total de Gols Acima de 2.0 - odd 1.90



🚀 Palpites de Odds Altas Sudão x Senegal



🔵 Resultado Correto 1-2 - odd 7.50

🟢 Senegal Vence e Ambas Marcam - odd 3.80

🟡 Marcador de Gol: Nicolas Jackson - odd 3.10



Sudão x Senegal: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Sudão x Senegal - CHAN 2025

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 15:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nacional, Abidjan

📺 Transmissão: CAF TV



Como Sudão e Senegal Chegam Para o Confronto

O Sudão chega para este confronto com a necessidade de pontuar para manter vivo o sonho da classificação. A equipe vem de uma derrota e busca uma reação imediata para melhorar sua situação no grupo.

Já Senegal, líder do grupo, quer confirmar sua superioridade e garantir a primeira colocação. A equipe tem mostrado um futebol consistente e pretende manter o embalo na competição continental.

Últimos Jogos do Sudão

O Sudão teve um desempenho recente com altos e baixos. A equipe demonstrou força em alguns momentos, mas a falta de consistência tem sido um problema. A defesa precisa de atenção.

Nos últimos cinco jogos, o Sudão somou duas vitórias e três derrotas. A equipe marcou poucos gols e sofreu em partidas importantes, o que indica a necessidade de ajustes táticos.



❌ Sudão 0x1 Senegal - CHAN 2025



✅ Sudão 2x1 Congo - CHAN 2025



❌ Madagascar 3x0 Sudão - CHAN 2025



✅ Sudão 1x0 Argélia - CHAN 2025



✅ Congo 0x1 Sudão - CHAN 2025



Últimos Jogos do Senegal

O Senegal vive um momento positivo, liderando seu grupo no CHAN 2025. A equipe tem mostrado um futebol envolvente, com boa organização tática e jogadores decisivos.

A consistência do Senegal é notável. A equipe vem de uma sequência invicta em seus últimos jogos na competição, com um ataque eficiente e uma defesa sólida.



✅ Senegal 1x0 Sudão - CHAN 2025



✅ Uganda 0x2 Senegal - CHAN 2025



✅ Senegal 2x0 Uganda - CHAN 2025



❌ Nigéria 1x0 Senegal - CHAN 2025



✅ Senegal 2x1 Nigéria - CHAN 2025



Nossa Opinião para Sudão x Senegal

O Senegal entra como favorito para este confronto, com um elenco mais entrosado e um momento mais favorável. A equipe tem as condições ideais para buscar a vitória e confirmar sua liderança.

Apesar de Senegal ser o favorito, o Sudão não deve ser subestimado. A necessidade de pontos pode motivar a equipe a buscar um resultado surpreendente, tornando o jogo mais imprevisível.