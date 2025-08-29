Assine UOL
VfB Stuttgart
Bundesliga - Germany
Borussia Mönchengladbach
Stuttgart x Mönchengladbach: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
29.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Stuttgart x Mönchengladbach: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), na MHP Arena, com transmissão ao vivo pelo Disney+.


O Stuttgart, em 12º lugar, ainda não pontuou e precisa desesperadamente de um bom resultado em casa para reagir. O Mönchengladbach, em 10º, vem de um empate e quer aproveitar a má fase do rival para somar três pontos fora de casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Stuttgart x Mönchengladbach Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.51 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.43 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Stuttgart vence, odd pagando 1.61 na Betnacional


Para as apostas em Stuttgart x Mönchengladbach, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de gols do confronto e na força do Stuttgart como mandante.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.51


Este é um dos confrontos mais confiáveis da Bundesliga para gols de ambos os lados. A aposta "Ambas Marcam" foi vencedora nos últimos oito jogos diretos entre as equipes.


Com as duas defesas se mostrando vulneráveis neste início de temporada, a tendência de mais um jogo com as duas redes balançando é altíssima.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.43


Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também se concretizou nos últimos oito duelos entre Stuttgart e Gladbach.


Os placares recentes incluem 4 a 0, 3 a 1, 3 a 2 e 2 a 1. A expectativa é de mais uma partida aberta e com muitos gols.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Stuttgart vence, odd pagando 1.61


Apesar de ter começado mal a temporada, o Stuttgart costuma ser muito forte em casa, especialmente contra o Gladbach, onde venceu os últimos três confrontos diretos.


Pressionado pela torcida e precisando dar uma resposta, a equipe da casa é a favorita para sair com a vitória em mais um jogo de muitos gols.


Stuttgart x Mönchengladbach: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Stuttgart x Mönchengladbach ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Stuttgart x Mönchengladbach - Bundesliga

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • Horário: 10h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: MHP Arena, Stuttgart

  • 📺 Onde vai passar: Disney+


Stuttgart x Mönchengladbach: Últimos 5 jogos entre os times



  • 01/02/2025 - Stuttgart 1-2 Mönchengladbach

  • 14/09/2024 - Mönchengladbach 1-3 Stuttgart

  • 18/05/2024 - Stuttgart 4-0 Mönchengladbach

  • 14/01/2024 - Mönchengladbach 3-1 Stuttgart

  • 29/04/2023 - Stuttgart 2-1 Mönchengladbach


Stuttgart x Mönchengladbach: Quem Ganha? Melhores Odds


O Stuttgart é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 62,1%. O Mönchengladbach corre por fora com 21,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 22,2%.



  • 🏆 Stuttgart vence, odd 1.61 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.50 na Superbet

  • 👀 Mönchengladbach vence, odd 4.70 na F12.bet

VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Bundesliga
VfB Stuttgart
1 - 2
Borussia Mönchengladbach
2024 Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
1 - 3
VfB Stuttgart
2023 Bundesliga
VfB Stuttgart
4 - 0
Borussia Mönchengladbach
2023 Bundesliga
Borussia Mönchengladbach
3 - 1
VfB Stuttgart
2023 Friendlies Clubs
VfB Stuttgart
0 - 0
Borussia Mönchengladbach

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Palpites

