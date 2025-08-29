- V
Stuttgart x Mönchengladbach: Palpite, Estatísticas, Onde Assistir, Bundesliga (30/08)
Stuttgart x Mönchengladbach: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 30/08, pela 2ª rodada da Bundesliga 2025/26. A bola rola às 10h30 (horário de Brasília), na MHP Arena, com transmissão ao vivo pelo Disney+.
O Stuttgart, em 12º lugar, ainda não pontuou e precisa desesperadamente de um bom resultado em casa para reagir. O Mönchengladbach, em 10º, vem de um empate e quer aproveitar a má fase do rival para somar três pontos fora de casa.
Stuttgart x Mönchengladbach Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.51 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.43 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Stuttgart vence, odd pagando 1.61 na Betnacional
Para as apostas em Stuttgart x Mönchengladbach, indicamos esses três palpites com base no incrível histórico de gols do confronto e na força do Stuttgart como mandante.
🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.51
Este é um dos confrontos mais confiáveis da Bundesliga para gols de ambos os lados. A aposta "Ambas Marcam" foi vencedora nos últimos oito jogos diretos entre as equipes.
Com as duas defesas se mostrando vulneráveis neste início de temporada, a tendência de mais um jogo com as duas redes balançando é altíssima.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.43
Assim como o "Ambas Marcam", o mercado de "Mais de 2.5 gols" também se concretizou nos últimos oito duelos entre Stuttgart e Gladbach.
Os placares recentes incluem 4 a 0, 3 a 1, 3 a 2 e 2 a 1. A expectativa é de mais uma partida aberta e com muitos gols.
💧 Palpite 3. Stuttgart vence, odd pagando 1.61
Apesar de ter começado mal a temporada, o Stuttgart costuma ser muito forte em casa, especialmente contra o Gladbach, onde venceu os últimos três confrontos diretos.
Pressionado pela torcida e precisando dar uma resposta, a equipe da casa é a favorita para sair com a vitória em mais um jogo de muitos gols.
Stuttgart x Mönchengladbach: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Stuttgart x Mönchengladbach ao vivo no Disney+. O jogo começa às 10h30, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Stuttgart x Mönchengladbach - Bundesliga
- 📅 Data: 30/08/2025
- ⏰ Horário: 10h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: MHP Arena, Stuttgart
- 📺 Onde vai passar: Disney+
Stuttgart x Mönchengladbach: Últimos 5 jogos entre os times
- 01/02/2025 - Stuttgart 1-2 Mönchengladbach
- 14/09/2024 - Mönchengladbach 1-3 Stuttgart
- 18/05/2024 - Stuttgart 4-0 Mönchengladbach
- 14/01/2024 - Mönchengladbach 3-1 Stuttgart
- 29/04/2023 - Stuttgart 2-1 Mönchengladbach
Stuttgart x Mönchengladbach: Quem Ganha? Melhores Odds
O Stuttgart é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 62,1%. O Mönchengladbach corre por fora com 21,3% de chances, enquanto o empate está cotado em 22,2%.
- 🏆 Stuttgart vence, odd 1.61 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.50 na Superbet
- 👀 Mönchengladbach vence, odd 4.70 na F12.bet
VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach: Palpite do Dia
VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
VfB Stuttgart x Borussia Mönchengladbach: Confrontos Diretos
