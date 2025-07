Stuttgart x Celta Vigo: Palpite e Odds para o Amistoso - 26/07

Stuttgart x Celta Vigo: Confira os palpites para o jogo amistoso deste sábado, dia 26 de julho, às 10h30 (horário de Brasília).

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Stuttgart x Celta Vigo



📅 Data: 26 de julho de 2025



🕒 Horário: 10h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Kreuzeiche



VfB Stuttgart x Celta Vigo Palpite - Friendlies Clubs



Ambos os times marcam - Sim - Odd de 1.48 na Betnacional



Resultado Final - Stuttgart - Odd de 2.38 na Betnacional



Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 2.30 na Esportes da Sorte



Intervalo/Final do Jogo - Casa/Casa - Odd de 3.69 na Esportes da Sorte



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

🔹 Ambos os times marcam – Sim

Stuttgart e Celta Vigo são equipes que valorizam o jogo ofensivo e, em amistosos, as defesas costumam ser menos compactas. Ambas as equipes têm qualidade no ataque e, considerando o caráter aberto desses jogos, há boa chance de os dois lados balançarem as redes.

🔹 Resultado Final – Stuttgart

Jogando em casa, o Stuttgart leva leve vantagem. A equipe alemã costuma ser intensa, mesmo em jogos de pré-temporada, e terá o apoio da torcida. Com o Celta ainda buscando encaixe sob nova filosofia tática, a vitória dos alemães se torna um cenário bem possível.

🔹 Total de Gols – Mais de 3.5

Amistosos frequentemente têm placares movimentados, e os dois times possuem ataques capazes de explorar espaços. Considerando o bom aproveitamento ofensivo de ambos e a postura mais solta típica da pré-temporada, há boas chances de vermos 4 gols ou mais na partida.

🔹 Intervalo / Final do Jogo – Stuttgart / Stuttgart (Casa / Casa)

Se o Stuttgart conseguir impor seu ritmo logo no início, pode abrir vantagem ainda no 1º tempo. Com o mando de campo e maior estabilidade tática, a equipe alemã tem boas chances de manter a liderança até o apito final, tornando essa uma aposta de alto valor com risco calculado.

Stuttgart x Celta Vigo: Onde Assistir

O jogo não tem transmissão confirmada para o Brasil.