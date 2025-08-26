- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 26/08
Confira palpite para Sturm Graz x Bodo/Glimt, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.
Sturm Graz e Bodo/Glimt se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta terça-feira dia 26 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Merkur Arena, em Graz, na Áustria.
O Bodo/Glimt chega com vantagem muito confortável após a vitória por 5 a 0 no jogo da ida.
O Sturm Graz joga em casa com o apoio da torcida, enquanto o Bodo/Glimt chega confiante, sustentado pelo estilo ofensivo que vem chamando atenção na Europa.
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Nossas 3 Melhores Dicas
Dupla Chance: Sturm Graz ou Empate (1X)
Mais de 2.5 gols no jogo
Ambas equipes marcam (sim)
Esses mercados refletem a expectativa de jogo equilibrado e aberto, com boas chances para os dois lados.
Dupla Chance: Sturm Graz ou Empate (1X)
O fator casa pode fazer diferença. A aposta em Sturm Graz ou empate (1X) é uma alternativa segura.
Mais de 2.5 gols no jogo
Ambas as equipes possuem estilo ofensivo. O mercado de mais de 2.5 gols aparece como opção interessante.
Ambas equipes marcam (sim)
Com ataques fortes e defesas que permitem espaços, o mercado de ambas equipes marcam é viável.
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Onde Assistir
O jogo passa na Space e na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Sturm Graz x Bodo/Glimt - Liga dos Campeões
- 📅 Data: 26/08/2025
- ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Merkur, Graz, Áustria
- 📺 Onde vai passar: Space, HBO Max e Novibet (streaming)
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Escalações prováveis
Sturm Graz: Oliver Christensen; Emir Karic, Max Johnston, Dimitri Lavalée, Tim Oermann; Otari Kiteishvili, Tomi Horvat, Tochi Chukwuani, Gorenc Stanković; William Boving, Leon Grgic.
Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Bjorkan, Haitam Aleesami, Fredrik Sjovold, Isak Maatta; Odin Bjortuft, Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Hakon Evjen; Kasper Hogh, Jens Hauge.
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Como chegam os times
Sturm Graz
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 3 Vitórias (60%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 2 Derrotas (40%)
- 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)
- 🛡️ 8 Gols sofridos (1,6 G/J)
Bodo/Glimt
- ⚽️ 1 Jogo
- ✅ 1 Vitória (100%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 0 Derrotas (0%)
- 🥅 5 Gols marcados (5 G/J)
- 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Retrospecto dos últimos jogos
A história conta apenas 1 jogo disputado entre as duas equipes, com 1 triunfo do Bodo/Glimt.
- 2025-08-20 Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz: Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- D
Utrecht Vence
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- E
- V
- E
Benfica Vence
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Empate
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- E
- V
Manchester United Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- D
- V
- D
- D
FCSB Vence
- D
- V
- V
- V
- D
- D
- E
- V
- V
- V
Cambridge United Vence
- E
- D
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- D
- V
Brann Vence
- V
- E
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- V
AFC Wimbledon Vence