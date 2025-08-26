Assine UOL
Sturm Graz
UEFA Champions League - World Wide
Merkur Arena
Bodo/Glimt
Sturm Graz x Bodo/Glimt: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga dos Campeões, 26/08

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Confira palpite para Sturm Graz x Bodo/Glimt, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.


Sturm Graz e Bodo/Glimt se enfrentam pela última pré-eliminatória da Liga dos Campões, antes da fase principal, nesta terça-feira dia 26 de agosto, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Merkur Arena, em Graz, na Áustria. 


O Bodo/Glimt chega com vantagem muito confortável após a vitória por 5 a 0 no jogo da ida.


O Sturm Graz joga em casa com o apoio da torcida, enquanto o Bodo/Glimt chega confiante, sustentado pelo estilo ofensivo que vem chamando atenção na Europa.


Sturm Graz x Bodo/Glimt: Nossas 3 Melhores Dicas




  • Dupla Chance: Sturm Graz ou Empate (1X)




  • Mais de 2.5 gols no jogo




  • Ambas equipes marcam (sim)




Esses mercados refletem a expectativa de jogo equilibrado e aberto, com boas chances para os dois lados.


Dupla Chance: Sturm Graz ou Empate (1X)


O fator casa pode fazer diferença. A aposta em Sturm Graz ou empate (1X) é uma alternativa segura.


Mais de 2.5 gols no jogo


Ambas as equipes possuem estilo ofensivo. O mercado de mais de 2.5 gols aparece como opção interessante.


Ambas equipes marcam (sim)


Com ataques fortes e defesas que permitem espaços, o mercado de ambas equipes marcam é viável.


Sturm Graz x Bodo/Glimt: Onde Assistir


O jogo passa na Space e na HBO Max e também pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Sturm Graz x Bodo/Glimt - Liga dos Campeões

  • 📅 Data: 26/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Merkur, Graz, Áustria

  • 📺 Onde vai passar: Space, HBO Max e Novibet (streaming)


Sturm Graz x Bodo/Glimt: Escalações prováveis


Sturm Graz: Oliver Christensen; Emir Karic, Max Johnston, Dimitri Lavalée, Tim Oermann; Otari Kiteishvili, Tomi Horvat, Tochi Chukwuani, Gorenc Stanković; William Boving, Leon Grgic.


Bodo/Glimt: Nikita Haikin; Fredrik Bjorkan, Haitam Aleesami, Fredrik Sjovold, Isak Maatta; Odin Bjortuft, Patrick Berg, Ulrik Saltnes, Hakon Evjen; Kasper Hogh, Jens Hauge.


Sturm Graz x Bodo/Glimt: Como chegam os times


Sturm Graz



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 3 Vitórias (60%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 2 Derrotas (40%)

  • 🥅 10 Gols marcados (2 G/J)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (1,6 G/J)


Bodo/Glimt



  • ⚽️ 1 Jogo

  • 1 Vitória (100%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 0 Derrotas (0%)

  • 🥅 5 Gols marcados (5 G/J)

  • 🛡️ 0 Gols sofridos (0 G/J)


Sturm Graz x Bodo/Glimt: Retrospecto dos últimos jogos


A história conta apenas 1 jogo disputado entre as duas equipes, com 1 triunfo do Bodo/Glimt.



  • 2025-08-20 Bodo/Glimt 5-0 Sturm Graz: Liga dos Campeões (Qual.) 2025/26

Sturm Graz x Bodo/Glimt: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.7
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Riga - Sparta Praha
2
1.82
Morocco - Senegal
1
1.87
Kairat Almaty - Celtic
2
1.55
Múltipla
5.28
x
Aposta
20
=
Ganhos
105.51
Apostar agora

Sturm Graz x Bodo/Glimt: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sturm Graz x Bodo/Glimt: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Champions League
Bodo/Glimt
5 - 0
Sturm Graz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sturm Graz
Empate
Bodo/Glimt

O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

UOL - Admin

