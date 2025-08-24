- E
Strasbourg x Nantes: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)
Strasbourg x Nantes: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O Strasbourg, em 3º lugar, defende sua invencibilidade e joga em casa para se manter na parte de cima da tabela. Já o Nantes, em 11º, busca seus primeiros pontos na competição após uma derrota na estreia e precisa de um bom resultado fora de casa para não se complicar.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Strasbourg x Nantes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.76 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.92 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 0, odd pagando 7.60 na Betnacional
Para as apostas em Strasbourg x Nantes, indicamos esses três palpites com base no excelente retrospecto do time da casa no confronto e na boa fase defensiva que atravessa.
🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.76
O Strasbourg tem um domínio recente impressionante sobre o Nantes. Nos últimos seis confrontos diretos, foram quatro vitórias do Strasbourg, um empate e somente uma derrota.
Somando este retrospecto ao fator casa e ao melhor início de temporada, a vitória do time mandante é o resultado mais provável e com uma odd de bom valor.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.92
A defesa do Strasbourg tem sido o ponto forte neste início de temporada, sem sofrer gols nos seus últimos dois jogos oficiais.
O Nantes, por outro lado, não conseguiu marcar em sua partida de estreia. A tendência é de um jogo controlado pelo time da casa, com poucas chances para o ataque visitante.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 0, odd pagando 7.60
Para quem busca um retorno financeiro mais alto, o placar de 2 a 0 para o Strasbourg é uma aposta muito interessante.
Este resultado reflete a superioridade do time da casa, que consegue uma vitória segura, com mais de um gol marcado, e sem ser vazado pela frágil equipe do Nantes.
Strasbourg x Nantes: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Strasbourg x Nantes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Strasbourg x Nantes - Ligue 1
- 📅 Data: 24/08/2025
- ⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade de la Meinau, Estrasburgo
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Strasbourg x Nantes: Últimos 5 jogos entre os times
- 09/03/2025 - Nantes 0-1 Strasbourg
- 27/10/2024 - Strasbourg 3-1 Nantes
- 16/03/2024 - Nantes 1-3 Strasbourg
- 06/10/2023 - Strasbourg 1-2 Nantes
- 07/05/2023 - Nantes 0-2 Strasbourg
Strasbourg x Nantes: Quem Ganha? Melhores Odds
O Strasbourg é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 56,8%. O Nantes corre por fora com 21,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 27,4%.
- 🏆 Strasbourg vence, odd 1.76 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.65 na Superbet
- 👀 Nantes vence, odd 4.60 na F12.bet
Strasbourg x Nantes: Palpite do Dia
Strasbourg x Nantes: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Strasbourg x Nantes: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
