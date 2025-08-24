Strasbourg x Nantes: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)

Strasbourg x Nantes: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O Strasbourg, em 3º lugar, defende sua invencibilidade e joga em casa para se manter na parte de cima da tabela. Já o Nantes, em 11º, busca seus primeiros pontos na competição após uma derrota na estreia e precisa de um bom resultado fora de casa para não se complicar.

Strasbourg x Nantes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.76 na Superbet



⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.92 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 0, odd pagando 7.60 na Betnacional



Para as apostas em Strasbourg x Nantes, indicamos esses três palpites com base no excelente retrospecto do time da casa no confronto e na boa fase defensiva que atravessa.

🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.76

O Strasbourg tem um domínio recente impressionante sobre o Nantes. Nos últimos seis confrontos diretos, foram quatro vitórias do Strasbourg, um empate e somente uma derrota.

Somando este retrospecto ao fator casa e ao melhor início de temporada, a vitória do time mandante é o resultado mais provável e com uma odd de bom valor.

⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.92

A defesa do Strasbourg tem sido o ponto forte neste início de temporada, sem sofrer gols nos seus últimos dois jogos oficiais.

O Nantes, por outro lado, não conseguiu marcar em sua partida de estreia. A tendência é de um jogo controlado pelo time da casa, com poucas chances para o ataque visitante.

💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 0, odd pagando 7.60

Para quem busca um retorno financeiro mais alto, o placar de 2 a 0 para o Strasbourg é uma aposta muito interessante.

Este resultado reflete a superioridade do time da casa, que consegue uma vitória segura, com mais de um gol marcado, e sem ser vazado pela frágil equipe do Nantes.

Strasbourg x Nantes: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Strasbourg x Nantes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Strasbourg x Nantes - Ligue 1

📅 Data: 24/08/2025

⏰ Horário: 12h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade de la Meinau, Estrasburgo

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Strasbourg x Nantes: Últimos 5 jogos entre os times



09/03/2025 - Nantes 0-1 Strasbourg



27/10/2024 - Strasbourg 3-1 Nantes



16/03/2024 - Nantes 1-3 Strasbourg



06/10/2023 - Strasbourg 1-2 Nantes



07/05/2023 - Nantes 0-2 Strasbourg



Strasbourg x Nantes: Quem Ganha? Melhores Odds

O Strasbourg é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 56,8%. O Nantes corre por fora com 21,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 27,4%.