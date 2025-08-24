Assine UOL
Strasbourg
  • E
  • V
  • E
  • E
  • D
Ligue 1 - France
Stade de la Meinau
Nantes
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.75
x
3.5
2
5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.9
2
5.3
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.76
x
3.55
2
4.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
3.5
2
4.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 13:00

Strasbourg x Nantes: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (24/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Strasbourg x Nantes: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 24/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h15 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O Strasbourg, em 3º lugar, defende sua invencibilidade e joga em casa para se manter na parte de cima da tabela. Já o Nantes, em 11º, busca seus primeiros pontos na competição após uma derrota na estreia e precisa de um bom resultado fora de casa para não se complicar.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Strasbourg x Nantes Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.76 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.92 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 0, odd pagando 7.60 na Betnacional


Para as apostas em Strasbourg x Nantes, indicamos esses três palpites com base no excelente retrospecto do time da casa no confronto e na boa fase defensiva que atravessa.


🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.76


O Strasbourg tem um domínio recente impressionante sobre o Nantes. Nos últimos seis confrontos diretos, foram quatro vitórias do Strasbourg, um empate e somente uma derrota.


Somando este retrospecto ao fator casa e ao melhor início de temporada, a vitória do time mandante é o resultado mais provável e com uma odd de bom valor.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.92


A defesa do Strasbourg tem sido o ponto forte neste início de temporada, sem sofrer gols nos seus últimos dois jogos oficiais.


O Nantes, por outro lado, não conseguiu marcar em sua partida de estreia. A tendência é de um jogo controlado pelo time da casa, com poucas chances para o ataque visitante.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 0, odd pagando 7.60


Para quem busca um retorno financeiro mais alto, o placar de 2 a 0 para o Strasbourg é uma aposta muito interessante.


Este resultado reflete a superioridade do time da casa, que consegue uma vitória segura, com mais de um gol marcado, e sem ser vazado pela frágil equipe do Nantes.


Strasbourg x Nantes: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Strasbourg x Nantes ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h15, neste domingo.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Strasbourg x Nantes - Ligue 1

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • Horário: 12h15 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade de la Meinau, Estrasburgo

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Strasbourg x Nantes: Últimos 5 jogos entre os times



  • 09/03/2025 - Nantes 0-1 Strasbourg

  • 27/10/2024 - Strasbourg 3-1 Nantes

  • 16/03/2024 - Nantes 1-3 Strasbourg

  • 06/10/2023 - Strasbourg 1-2 Nantes

  • 07/05/2023 - Nantes 0-2 Strasbourg


Strasbourg x Nantes: Quem Ganha? Melhores Odds


O Strasbourg é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 56,8%. O Nantes corre por fora com 21,7% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 27,4%.



  • 🏆 Strasbourg vence, odd 1.76 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.65 na Superbet

  • 👀 Nantes vence, odd 4.60 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Strasbourg x Nantes: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Oviedo - Real Madrid
2
1.34
Atalanta - Pisa
1
1.46
RAAL La Louvière - Union St. Gilloise
2
1.37
Múltipla
2.68
x
Aposta
20
=
Ganhos
53.61
Apostar agora

Strasbourg x Nantes: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Strasbourg x Nantes: Confrontos Diretos

4 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Ligue 1
Nantes
0 - 1
Strasbourg
2024 Ligue 1
Strasbourg
3 - 1
Nantes
2023 Ligue 1
Nantes
1 - 3
Strasbourg
2023 Ligue 1
Strasbourg
1 - 2
Nantes
2022 Ligue 1
Nantes
0 - 2
Strasbourg

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Strasbourg
Empate
Nantes

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.


 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Villarreal
  • V
  • D
  • V
  • E
  • D
-
Girona
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V

Villarreal Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cagliari
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Fiorentina
  • V
  • D
  • E
  • D
  • V

Fiorentina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Juventude
  • V
  • E
  • V
  • D
  • D
-
Botafogo
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Dender
  • D
  • D
  • E
  • E
  • D
-
OH Leuven
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Trabzonspor
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Antalyaspor
  • V
  • V
  • D
  • D
  • E

Trabzonspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Ajax
  • E
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Heracles
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V

Ajax Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Como
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Lazio
  • V
  • V
  • D
  • V
  • D

Lazio Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Oviedo
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Real Madrid
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Real Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte