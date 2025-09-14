Strasbourg x Le Havre Palpite; Odds 4+, 5+; Onde Assistir, Ligue 1 (14/09)

Buscando palpite para Strasbourg x Le Havre? Então veio ao lugar certo! O confronto deste domingo (14), às 12h15, no Stade de la Meinau, promete muitos gols e emoção, colocando frente a frente duas equipes que protagonizam um dos duelos mais abertos da França.

De um lado, o Strasbourg, na 6ª posição, busca usar o fator casa para manter a boa fase e se consolidar na parte de cima da tabela. Do outro, o Le Havre, em 11º, chega embalado pela primeira vitória e quer surpreender um adversário que costuma sofrer gols.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Strasbourg x Le Havre, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Strasbourg x Le Havre Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.76 na Superbet. A aposta mais segura do jogo. Os últimos cinco confrontos diretos tiveram mais de 2.5 gols, e ambas as equipes chegam de jogos com placares elásticos.

🟡 Médio Risco: Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.82 na Bet365. O retrospecto é claro: nos últimos cinco duelos, os dois times balançaram as redes. É a aposta ideal para um confronto de ataques eficientes e defesas vulneráveis.

🔴 Alto Risco: Strasbourg vence & Ambas Marcam: Sim - Odd 3.50 (estimada) na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, esta aposta une o favoritismo do Strasbourg em casa com a forte tendência de sofrer gols do Le Havre.



Palpites Alternativos Strasbourg x Le Havre



Strasbourg vence - Com odd de 1.61 , é uma aposta sólida no favoritismo do time da casa, que venceu 4 dos últimos 5 confrontos como mandante neste duelo.

Mais de 3,5 gols - Com odd de 2.85, esta aposta se baseia no histórico recente do confronto, que teve placares como 3 a 2, 3 a 1 e 4 a 3.



Super Palpites Strasbourg x Le Havre



Resultado Correto: Strasbourg 2 a 1 - Com uma odd de 7.60, este placar reflete a vitória do time da casa em um jogo aberto, exatamente como aconteceu em dois dos últimos cinco confrontos diretos.



💰 Palpites de Odds Baixas Strasbourg x Le Havre



🟢 Mais de 2,5 gols - Odd 1.76: Este é um confronto que historicamente produz muitos gols. A aposta foi vencedora nos últimos cinco duelos. Com o Le Havre tendo 100% de seus jogos na temporada acima desta linha, a tendência é clara.



⚖️ Palpites de Odds Médias Strasbourg x Le Havre



🟡 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd 1.82: Os últimos cinco confrontos diretos tiveram gols dos dois lados. Ambas as equipes vêm de partidas onde marcaram e sofreram gols, indicando que os sistemas defensivos ainda não estão ajustados.



👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.

🚀 Palpites de Odds Altas Strasbourg x Le Havre



🔴 Strasbourg vence & Ambas Marcam: Sim - Odd 3.50 (estimada): O fator casa é decisivo neste duelo, com 4 vitórias do mandante nos últimos 5 jogos. Combinar a provável vitória do Strasbourg com a forte tendência de também sofrer gols cria uma aposta de excelente valor.



Strasbourg x Le Havre: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Strasbourg x Le Havre - Ligue 1

Data: 14/09/2025

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Stade de la Meinau, Estrasburgo

Transmissão: Cazé TV



Como Strasbourg e Le Havre Chegam Para o Confronto

O Strasbourg chega em ótima fase. Com duas vitórias seguidas na Ligue 1, a equipe está na parte de cima da tabela e mostra um futebol ofensivo e eficiente, tendo marcado em todos os seus últimos cinco jogos oficiais.

O Le Havre vem de uma importante vitória que tirou a equipe do zero na tabela. O time tem se mostrado muito vulnerável na defesa, sofrendo 6 gols em 3 jogos, mas seu ataque também tem funcionado, marcando em todas as partidas da temporada.

Últimos 5 jogos do Strasbourg:



❌ Mônaco 3-2 Strasbourg



✅ Brøndby 2-3 Strasbourg



✅ Strasbourg 1-0 Nantes



🟡 Strasbourg 0-0 Brøndby



✅ Metz 0-1 Strasbourg



Aproveitamento: 73% (10 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 7 gols (média de 1,4 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)

Últimos 5 jogos do Le Havre:



✅ Le Havre 3-1 Nice



❌ Le Havre 1-2 Lens



❌ Mônaco 3-1 Le Havre



🟡 Le Havre 0-0 Angers



✅ Strasbourg 2-3 Le Havre



Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 8 gols (média de 1,6 por jogo) Gols sofridos: 8 gols (média de 1,6 por jogo)

Nossa Opinião para Strasbourg x Le Havre

A expectativa é de um grande jogo, com muitos gols. O histórico do confronto e a fase atual dos dois times apontam para um placar movimentado. O Strasbourg é o favorito por jogar em casa, onde o mandante costuma levar a melhor neste duelo.

Prováveis Escalações Strasbourg x Le Havre

Escalação Provável Strasbourg: Alaa Bellaarouch; Frédéric Guilbert, Lucas Perrin, Saïdou Sow, Thomas Delaine; Andrey Santos, Ibrahima Sissoko, Habib Diarra; Dilane Bakwa, Kévin Gameiro, Ângelo.

Escalação Provável Le Havre: Arthur Desmas; Yoann Salmier, Étienne Youté Kinkoué, Gauthier Lloris; Loïc Négo, Oussama Targhalline, Yassine Kechta, Christopher Opéri; Josué Casimir, Samuel Grandsir, Emmanuel Sabbi.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.