Assine UOL
Strasbourg
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stade de la Meinau
Brondby
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.62
x
3.8
2
4.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.7
x
4.03
2
4.95
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.71
x
3.7
2
4.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.9
2
4.75
Apostar agora
Odds atualizadas a 21.08.2025 às 12:30

Strasbourg x Brondby: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Conferência (21/08)

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Strasbourg x Brondby: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.


Jogando em casa, o time francês é o favorito para construir uma vantagem no confronto, enquanto o Brondby, que vive ótima fase em seu campeonato nacional, tenta surpreender e levar um bom resultado para decidir a vaga em casa.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Strasbourg x Brondby Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.53 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.75 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 1, odd pagando 7.20 na Betnacional


Para as apostas em Strasbourg x Brondby, indicamos esses três palpites com base na força do time francês em casa e no perfil ofensivo de ambas as equipes.


🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.53


O Strasbourg tem a vantagem de jogar em casa e de pertencer a uma liga nacional mais forte (Ligue 1). O Brondby, apesar da boa fase, mostrou vulnerabilidade fora de casa na fase anterior da competição, quando foi derrotado por 3 a 0.


A tendência é que a maior qualidade técnica e o fator casa se imponham, garantindo a vitória para o time francês.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.75


Este é um confronto com grande potencial para gols. Os jogos do Strasbourg em casa costumam ser muito movimentados e com placares altos.


O Brondby também tem um ataque poderoso, como provou ao vencer o jogo de volta da fase anterior por 4 a 0. A expectativa é de um jogo aberto, com os dois times buscando o ataque.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 1, odd pagando 7.20


Para quem busca um lucro maior, o placar de 2 a 1 para o Strasbourg é uma aposta de grande valor.


Este resultado combina a vitória do favorito com a possibilidade de o Brondby, uma equipe qualificada e em boa fase, conseguir marcar um gol importante fora de casa, deixando o confronto aberto para o jogo de volta.


Strasbourg x Brondby: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Strasbourg x Brondby ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 15h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Strasbourg x Brondby - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)

  • 📅 Data: 21/08/2025

  • Horário: 15h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade de la Meinau, Estrasburgo

  • 📺 Onde vai passar: Prime Video


Strasbourg x Brondby: Últimos jogos entre os times


Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.


Strasbourg x Brondby: Quem Ganha? Melhores Odds


O Strasbourg é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 65,4%. O Brondby corre por fora com 18,5% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 24,4%.



  • 🏆 Strasbourg vence, odd 1.53 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.10 na Superbet

  • 👀 Brondby vence, odd 5.40 na F12.bet

Ver mais Ver menos

Strasbourg x Brondby: Palpite do Dia

Strasbourg Vence
Superbet logo
1.68
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Zaragoza - FC Andorra
1
1.8
Bournemouth - Wolves
1
1.83
Palmeiras - Universitario
1
1.29
Múltipla
4.25
x
Aposta
20
=
Ganhos
84.99
Apostar agora

Strasbourg x Brondby: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Strasbourg x Brondby: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Brondby
0 - 0
Strasbourg

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Strasbourg
Empate
Brondby

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Godoy Cruz
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E
-
Atletico-MG
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Godoy Cruz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Atletico Madrid
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Elche
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D

Atletico Madrid Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Lincoln Red Imps FC
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
-
SC Braga
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

SC Braga Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Philadelphia Union
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Chicago Fire
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V

Philadelphia Union Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club Queretaro
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
Atletico San Luis
  • V
  • D
  • V
  • V
  • D

Atletico San Luis Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shakhtar Donetsk
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Servette FC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

Shakhtar Donetsk Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Real Salt Lake
  • D
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Minnesota United FC
  • V
  • D
  • D
  • D
  • V

Real Salt Lake Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte