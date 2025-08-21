- V
- E
- E
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- D
Strasbourg x Brondby: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Liga Conferência (21/08)
Strasbourg x Brondby: veja o palpite, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 21/08, pela partida de ida do mata-mata da Liga Conferência 2025/26. A bola rola às 15h00 (horário de Brasília), no Stade de la Meinau, com transmissão ao vivo pelo Prime Video.
Jogando em casa, o time francês é o favorito para construir uma vantagem no confronto, enquanto o Brondby, que vive ótima fase em seu campeonato nacional, tenta surpreender e levar um bom resultado para decidir a vaga em casa.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Strasbourg x Brondby Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.53 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.75 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 1, odd pagando 7.20 na Betnacional
Para as apostas em Strasbourg x Brondby, indicamos esses três palpites com base na força do time francês em casa e no perfil ofensivo de ambas as equipes.
🔥 Palpite 1. Strasbourg vence, odd pagando 1.53
O Strasbourg tem a vantagem de jogar em casa e de pertencer a uma liga nacional mais forte (Ligue 1). O Brondby, apesar da boa fase, mostrou vulnerabilidade fora de casa na fase anterior da competição, quando foi derrotado por 3 a 0.
A tendência é que a maior qualidade técnica e o fator casa se imponham, garantindo a vitória para o time francês.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.75
Este é um confronto com grande potencial para gols. Os jogos do Strasbourg em casa costumam ser muito movimentados e com placares altos.
O Brondby também tem um ataque poderoso, como provou ao vencer o jogo de volta da fase anterior por 4 a 0. A expectativa é de um jogo aberto, com os dois times buscando o ataque.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Strasbourg 2 a 1, odd pagando 7.20
Para quem busca um lucro maior, o placar de 2 a 1 para o Strasbourg é uma aposta de grande valor.
Este resultado combina a vitória do favorito com a possibilidade de o Brondby, uma equipe qualificada e em boa fase, conseguir marcar um gol importante fora de casa, deixando o confronto aberto para o jogo de volta.
Strasbourg x Brondby: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Strasbourg x Brondby ao vivo no Prime Video. O jogo começa às 15h00, nesta quinta-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Strasbourg x Brondby - Liga Conferência (Mata-mata, Jogo 1)
- 📅 Data: 21/08/2025
- ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade de la Meinau, Estrasburgo
- 📺 Onde vai passar: Prime Video
Strasbourg x Brondby: Últimos jogos entre os times
Não existem confrontos diretos entre as duas equipes na história recente.
Strasbourg x Brondby: Quem Ganha? Melhores Odds
O Strasbourg é o claro favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 65,4%. O Brondby corre por fora com 18,5% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 24,4%.
- 🏆 Strasbourg vence, odd 1.53 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.10 na Superbet
- 👀 Brondby vence, odd 5.40 na F12.bet
Strasbourg x Brondby: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Strasbourg x Brondby: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Strasbourg x Brondby: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- D
- E
- E
- D
- V
- E
- V
- V
Godoy Cruz Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Atletico Madrid Vence
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
SC Braga Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- E
- V
- V
- V
Philadelphia Union Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Atletico San Luis Vence
- V
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- D
- D
Shakhtar Donetsk Vence
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- V
Real Salt Lake Vence