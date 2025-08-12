Stoke City x Walsall: Palpite Odds Altas +7, +11, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Assine UOL
Stoke City x Walsall: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio bet365 Stadium, em Stoke-on-Trent, com transmissão oficial na bet365.


As equipes se encontram em um jogo de mata-mata, mas não há um histórico de confrontos diretos nos últimos três anos. O Stoke City vive um bom momento, com uma vitória recente em casa, enquanto o Walsall vem de uma derrota, mas com uma boa sequência de vitórias em seu estádio.


Stoke x Walsall Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Stoke City FC para vencer - odd 1.70

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.77

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.76


O Stoke City é o favorito nas odds para vencer a partida, com 1.70. O time da casa tem uma média de 1.1 gols marcados por jogo, enquanto o Walsall tem 1 gol. Ambos os times têm uma alta porcentagem de jogos com mais de 2.5 gols. O Stoke tem 40% e o Walsall tem 60% em jogos em casa, o que torna o palpite de que ambas as equipes marcam e de mais de 2.5 gols boas opções.


Palpites Alternativos Stoke x Walsall



  • 🎯 Palpite: Stoke City FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.94

  • 🎯 Palpite: Placar exato 2:1 - odd 7.66

  • 🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final: Stoke City FC Gol E Empate - odd 9.65


Para palpites alternativos, a aposta de Vence Sem Sofrer Gols no Stoke City tem uma odd de 2.94. O Stoke venceu 30% dos seus últimos dez jogos sem sofrer gols. O palpite de Placar Exato 2 a 1 para o Stoke tem uma odd alta de 7.66, e a aposta de 1º Gol e Resultado Final em Stoke Gol e Empate traz uma odd de 9.65.


💰 Stoke x Walsall: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Stoke City FC ou Empate - odd 1.19

  • 🟢 Palpite: Stoke City FC marca mais de 0.5 gols - odd 1.15

  • 🟡 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.24


⚖️ Stoke x Walsall: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Stoke City FC E Não - odd 2.80

  • 🟢 Palpite: Stoke City FC - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.94

  • 🟡 Palpite: Stoke City FC E Sim - odd 3.29


🚀 Stoke x Walsall: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.91

  • 🟢 Palpite: Placar exato 0 a 0 - odd 11.69

  • 🟡 Palpite: Walsall FC E Sim - odd 7.92


Stoke x Walsall: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Este jogo é válido pela primeira rodada da Copa da Liga Inglesa em formato de mata-mata. O vencedor avança para a próxima fase, e um empate no tempo normal leva a partida para os pênaltis. Como não há confrontos diretos recentes, o desempenho atual de cada equipe é o que mais importa para a análise da partida.


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Stoke City x Walsall FC - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: bet365 Stadium, em Stoke-on-Trent

  • 📺 Transmissão: bet365


Como Stoke e Walsall Chegam Para o Confronto


O Stoke City chega para a partida com uma vitória recente e sem perder há um jogo. O time tem uma média de 1.1 gols marcados e 1.7 gols sofridos por jogo, com 40% de suas partidas terminando com mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Stoke abriu o placar em 60% dos jogos e venceu em 67% dessas ocasiões.


Já o Walsall vem de uma derrota, mas não perde há três jogos em casa. O time tem uma média de 1 gol marcado e 0.7 gols sofridos por jogo. Em 70% dos seus jogos, o placar final teve menos de 2.5 gols. Quando o Walsall abriu o placar fora de casa (o que aconteceu em 40% das vezes), ele venceu 100% das partidas.

Stoke City x Walsall: Palpite do Dia

Stoke City Vence
Superbet logo
1.69
Stoke City x Walsall: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2013 League Cup
Stoke City
3 - 1
Walsall

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental ter consciência dos riscos envolvidos. Nunca veja o jogo como um caminho para ganhar dinheiro fácil. Para se divertir com segurança, estabeleça limites claros de tempo e dinheiro. Se você sentir que precisa de ajuda para controlar seu hábito, procure apoio. Para mais dicas sobre como apostar com responsabilidade, veja nosso guia de Jogo Responsável.

