Stockport County
League Cup - United Kingdom
Edgeley Park
Crewe
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
5
2
7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.93
2
7.01
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
4.8
2
7.1
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.4
x
5.2
2
7.6
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
5
2
7.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 12.08.2025 às 16:05

Stockport County x Crewe: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Copa Liga Inglesa 12/08

Publicado
12.08.2025
Atualizado em
12.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Confira os melhores palpites para Stockport County x Crewe com odds altas e palpite placar exato. A partida acontece nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Edgeley Park, em confronto válido pela Copa da Liga Inglesa.


O Stockport chega como favorito, embalado por bons resultados recentes, mas o Crewe busca surpreender e avançar na competição.


Aqui, você encontrará melhores palpites, odds altas e a análise completa para suas apostas, com destaque para mercados de resultado, gols e probabilidades de placar exato.


Stockport County x Crewe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Vitória do Stockport County - odd 1.74

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.65

  • 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam: Sim - odd 1.65


O palpite do dia para este confronto considera o momento ofensivo do Stockport, que marcou em todos os seus últimos cinco jogos, e a vulnerabilidade defensiva do Crewe, que sofreu gols em quatro das últimas cinco partidas. O mercado de mais de 2.5 gols se justifica pelo histórico de confrontos diretos, enquanto o ambas marcam aparece com valor devido à consistência ofensiva de ambos os lados.


🚀 Stockport County x Crewe Palpite com odds altas


🔵 Placar exato 3-1 Stockport - odd 11.77
🟢 Stockport vence e ambas marcam - odd 3.27
🟡 Crewe marca primeiro e perde - odd 8.89


A odd para 3-1 é atraente, considerando o poder de fogo do Stockport e as falhas defensivas do Crewe. A combinação "vence e ambas marcam" reforça o cenário de jogo aberto, enquanto a aposta de "Crewe marca primeiro e perde" explora um padrão recente de oscilações defensivas do time da casa.


🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Stockport County x Crewe



  • Placar exato 4-2 Stockport - odd 44.50


Esse placar é altamente improvável, mas estatisticamente possível em um duelo de copa com característica ofensiva. O Crewe pode explorar contra-ataques e marcar, enquanto o Stockport tem média superior a dois gols por jogo como mandante nesta temporada.


Informações do Jogo: Stockport County x Crewe - Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Stockport County x Crewe - Copa da Liga Inglesa

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 15h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Edgeley Park, Stockport

  • 📺 Transmissão: ESPN e SporTV


Para mais dicas, acesse nosso palpite de futebol para hoje e encontre análises completas para outros jogos.


📺 Onde Assistir Stockport County x Crewe


O duelo será transmitido ao vivo na ESPN e SporTV.
Também é possível assistir através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Basta ter uma conta cadastrada, fazer login e verificar sua conta para acompanhar o jogo.


Como Stockport County e Crewe Chegam Para o Confronto


O Stockport County vive boa fase, com três vitórias nos últimos quatro jogos, aproveitando bem o fator casa. A equipe tem mostrado intensidade ofensiva, mas ainda apresenta fragilidades na defesa, o que pode deixar o jogo mais aberto do que as odds sugerem.


Crewe Alexandra, por sua vez, chega como azarão, mas vem de atuações competitivas, mesmo contra adversários mais fortes. Seu desafio será manter a consistência defensiva fora de casa, já que sofreu gols em seis das últimas sete partidas como visitante.

Stockport County x Crewe: Palpite do Dia

Empate
5
Múltipla do Dia
Barnsley - Fleetwood Town
1
1.74
Shamrock Rovers - Ballkani
1
1.85
Burgos - Cultural Leonesa
1
1.82
Múltipla
5.86
x
Aposta
20
=
Ganhos
117.17
Stockport County x Crewe: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Stockport County x Crewe: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
1 Vitórias
2023 League Two
Stockport County
1 - 3
Crewe
2023 League Two
Crewe
0 - 2
Stockport County
2022 League Two
Crewe
1 - 1
Stockport County
2022 League Two
Stockport County
2 - 0
Crewe

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Stockport County
Empate
Crewe

Jogo Responsável


Apostar deve ser sempre uma forma de entretenimento. Defina limites, nunca aposte mais do que pode perder e evite decisões impulsivas. Saiba mais sobre como manter o controle acessando nossa página de Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites