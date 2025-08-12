- V
Stockport County x Crewe: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Copa Liga Inglesa 12/08
Confira os melhores palpites para Stockport County x Crewe com odds altas e palpite placar exato. A partida acontece nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Edgeley Park, em confronto válido pela Copa da Liga Inglesa.
O Stockport chega como favorito, embalado por bons resultados recentes, mas o Crewe busca surpreender e avançar na competição.
Aqui, você encontrará melhores palpites, odds altas e a análise completa para suas apostas, com destaque para mercados de resultado, gols e probabilidades de placar exato.
Stockport County x Crewe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Vitória do Stockport County - odd 1.74
- 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.65
- 🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam: Sim - odd 1.65
O palpite do dia para este confronto considera o momento ofensivo do Stockport, que marcou em todos os seus últimos cinco jogos, e a vulnerabilidade defensiva do Crewe, que sofreu gols em quatro das últimas cinco partidas. O mercado de mais de 2.5 gols se justifica pelo histórico de confrontos diretos, enquanto o ambas marcam aparece com valor devido à consistência ofensiva de ambos os lados.
🚀 Stockport County x Crewe Palpite com odds altas
🔵 Placar exato 3-1 Stockport - odd 11.77
🟢 Stockport vence e ambas marcam - odd 3.27
🟡 Crewe marca primeiro e perde - odd 8.89
A odd para 3-1 é atraente, considerando o poder de fogo do Stockport e as falhas defensivas do Crewe. A combinação "vence e ambas marcam" reforça o cenário de jogo aberto, enquanto a aposta de "Crewe marca primeiro e perde" explora um padrão recente de oscilações defensivas do time da casa.
🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Stockport County x Crewe
- Placar exato 4-2 Stockport - odd 44.50
Esse placar é altamente improvável, mas estatisticamente possível em um duelo de copa com característica ofensiva. O Crewe pode explorar contra-ataques e marcar, enquanto o Stockport tem média superior a dois gols por jogo como mandante nesta temporada.
Informações do Jogo: Stockport County x Crewe - Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Stockport County x Crewe - Copa da Liga Inglesa
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Edgeley Park, Stockport
- 📺 Transmissão: ESPN e SporTV
Para mais dicas, acesse nosso palpite de futebol para hoje e encontre análises completas para outros jogos.
📺 Onde Assistir Stockport County x Crewe
O duelo será transmitido ao vivo na ESPN e SporTV.
Também é possível assistir através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Basta ter uma conta cadastrada, fazer login e verificar sua conta para acompanhar o jogo.
Como Stockport County e Crewe Chegam Para o Confronto
O Stockport County vive boa fase, com três vitórias nos últimos quatro jogos, aproveitando bem o fator casa. A equipe tem mostrado intensidade ofensiva, mas ainda apresenta fragilidades na defesa, o que pode deixar o jogo mais aberto do que as odds sugerem.
O Crewe Alexandra, por sua vez, chega como azarão, mas vem de atuações competitivas, mesmo contra adversários mais fortes. Seu desafio será manter a consistência defensiva fora de casa, já que sofreu gols em seis das últimas sete partidas como visitante.
Stockport County x Crewe: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Stockport County x Crewe: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Stockport County x Crewe: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostar deve ser sempre uma forma de entretenimento. Defina limites, nunca aposte mais do que pode perder e evite decisões impulsivas. Saiba mais sobre como manter o controle acessando nossa página de Jogo Responsável.
