Stockport County x Crewe: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Copa Liga Inglesa 12/08

Confira os melhores palpites para Stockport County x Crewe com odds altas e palpite placar exato. A partida acontece nesta terça-feira, 12 de agosto de 2025, às 15h30 (horário de Brasília), no Edgeley Park, em confronto válido pela Copa da Liga Inglesa.

O Stockport chega como favorito, embalado por bons resultados recentes, mas o Crewe busca surpreender e avançar na competição.

Aqui, você encontrará melhores palpites, odds altas e a análise completa para suas apostas, com destaque para mercados de resultado, gols e probabilidades de placar exato.

Stockport County x Crewe Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Vitória do Stockport County - odd 1.74

Vitória do Stockport County - odd

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.65

Mais de 2.5 gols - odd

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam: Sim - odd 1.65



O palpite do dia para este confronto considera o momento ofensivo do Stockport, que marcou em todos os seus últimos cinco jogos, e a vulnerabilidade defensiva do Crewe, que sofreu gols em quatro das últimas cinco partidas. O mercado de mais de 2.5 gols se justifica pelo histórico de confrontos diretos, enquanto o ambas marcam aparece com valor devido à consistência ofensiva de ambos os lados.

🚀 Stockport County x Crewe Palpite com odds altas

🔵 Placar exato 3-1 Stockport - odd 11.77

🟢 Stockport vence e ambas marcam - odd 3.27

🟡 Crewe marca primeiro e perde - odd 8.89

A odd para 3-1 é atraente, considerando o poder de fogo do Stockport e as falhas defensivas do Crewe. A combinação "vence e ambas marcam" reforça o cenário de jogo aberto, enquanto a aposta de "Crewe marca primeiro e perde" explora um padrão recente de oscilações defensivas do time da casa.

🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Stockport County x Crewe



Placar exato 4-2 Stockport - odd 44.50



Esse placar é altamente improvável, mas estatisticamente possível em um duelo de copa com característica ofensiva. O Crewe pode explorar contra-ataques e marcar, enquanto o Stockport tem média superior a dois gols por jogo como mandante nesta temporada.

Informações do Jogo: Stockport County x Crewe - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Stockport County x Crewe - Copa da Liga Inglesa

Stockport County x Crewe - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

12/08/2025

⏰ Horário: 15h30 (horário de Brasília)

15h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Edgeley Park, Stockport

Edgeley Park, Stockport

📺 Transmissão: ESPN e SporTV



Para mais dicas, acesse nosso palpite de futebol para hoje e encontre análises completas para outros jogos.

📺 Onde Assistir Stockport County x Crewe

O duelo será transmitido ao vivo na ESPN e SporTV.

Também é possível assistir através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Basta ter uma conta cadastrada, fazer login e verificar sua conta para acompanhar o jogo.

Como Stockport County e Crewe Chegam Para o Confronto

O Stockport County vive boa fase, com três vitórias nos últimos quatro jogos, aproveitando bem o fator casa. A equipe tem mostrado intensidade ofensiva, mas ainda apresenta fragilidades na defesa, o que pode deixar o jogo mais aberto do que as odds sugerem.

O Crewe Alexandra, por sua vez, chega como azarão, mas vem de atuações competitivas, mesmo contra adversários mais fortes. Seu desafio será manter a consistência defensiva fora de casa, já que sofreu gols em seis das últimas sete partidas como visitante.