Standard Liege
Jupiler Pro League - Belgium
Genk
Melhores Odds 1X2
1
4.5
x
3.5
2
1.75
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
4.35
x
3.65
2
1.79
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
4.3
x
3.5
2
1.78
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
4.35
x
3.65
2
1.82
Apostar agora
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 21:30

Standard Liège x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Pro da Bélgica, 10/08

Alex Alves
Autor
Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Standard Liège x Genk: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Standard Liège x Genk pela Jupiler Pro League

  • 📅 Data: 10 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h30 (horário de Brasília)


Standard Liège x Genk: Palpite Pela Jupiler Pro League



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Não

  • 🎯 Resultado Final: Standard Liège 2-0 Genk

  • 📊 Over/Under: Under 2.5 gols

  • 🔄 Handicap Asiático: Standard Liège -0.5


Standard Liège x Genk: Onde Assistir


O jogo Standard Liège x Genk pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Standard Liege x Genk: Palpite do Dia

Standard Liege Vence
4.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

+18. Aposte com responsabilidade.

Standard Liege x Genk: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Standard Liege x Genk: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Jupiler Pro League
Standard Liege
1 - 2
Genk
2024 Cup
Genk
2 - 1
Standard Liege
2024 Jupiler Pro League
Genk
0 - 0
Standard Liege
2023 Jupiler Pro League
Genk
1 - 0
Standard Liege
2023 Jupiler Pro League
Standard Liege
1 - 0
Genk

Quem vai ganhar?
Standard Liege
Empate
Genk

Jogo Responsável: A partida é intensa, mas o controle é seu


No clássico belga entre Standard Liège e Genk, a emoção vai ser alta, mas no jogo das apostas, quem define o ritmo é você.


✅ Dicas para apostar com consciência:


>> Defina um valor antes de apostar
E respeite esse limite, independentemente do resultado.


>> Mantenha o jogo como lazer
Apostar deve ser diversão, não obrigação ou fonte de renda.


>> Aceite que no futebol tudo pode acontecer
Não existe aposta garantida.


>> Evite jogar sob forte emoção ou impulsividade
Decisões conscientes trazem mais segurança.


>> Não tente recuperar perdas imediatamente
Essa atitude costuma gerar prejuízos maiores.


Equilibre apostas com outras atividades
O jogo deve ser apenas parte do seu tempo livre.

