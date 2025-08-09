Standard Liège x Genk: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Pro da Bélgica, 10/08

Standard Liège x Genk: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Standard Liège x Genk pela Jupiler Pro League



📅 Data: 10 de agosto de 2025



🕒 Horário: 13h30 (horário de Brasília)



Standard Liège x Genk: Palpite Pela Jupiler Pro League



⚽ Ambas as equipes marcam: Não



🎯 Resultado Final: Standard Liège 2-0 Genk



📊 Over/Under: Under 2.5 gols



🔄 Handicap Asiático: Standard Liège -0.5



Standard Liège x Genk: Onde Assistir

O jogo Standard Liège x Genk pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.