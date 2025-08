Standard Liège x Dender: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga - 02/08

Standard Liège x Dender: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Neste sábado, 2 de agosto, Standard Liège e Dender se enfrentam pela segunda rodada da Jupiler Pro League. A partida acontece às 13h15 (horário de Brasília), no Estádio de Sclessin.

Com maior tradição e jogando em casa, o Standard entra como favorito natural. O Dender tenta se afirmar na elite belga e busca surpreender longe de seus domínios.

Standard Liège x Dender Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Standard Liège x Dender Palpite - 3 Sugestões de Mercado





Palpite 1 - Vitória do Standard Liège - odd pagando 1.60 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Ambos marcam: Sim - odd pagando 1.90 na Novibet





São linhas coerentes com o estilo ofensivo do Standard e a postura reativa do Dender.

Vitória do Standard Liège - odd pagando 1.60

Com apoio da torcida e maior qualidade técnica, o favoritismo é dos donos da casa.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.85

Ambas equipes têm mostrado disposição ofensiva. Boa linha para quem espera jogo movimentado.

Ambas marcam: Sim - odd pagando 1.90

Mesmo fora, o Dender costuma encontrar espaços. Aposta interessante para quem prevê equilíbrio.

Standard Liège x Dender: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Standard Liège x Dender